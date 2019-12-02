По случаю 872-летия со дня основания Москвы в сентябре намечаются масштабные мероприятия, в том числе и в Ереване, которые в основном будут организованы и проведены культурно-деловым центром «Дом Москвы».

Наира Багдасарян Кафе «Тульский дворик» вместо «Дома Еревана»

Здание «Дома Москвы» в Ереване по адресу Аргишти 7, было построено около 13 лет назад в рамках программы о взаимном сотрудничестве между ереванским и московским правительствами, подписанной в 2005—2007 годах. На основании этой программы, а также соответствующего решения правительства Москвы от 2005 года, предполагалось, что в Москве тоже будут основаны «Дом Еревана» и «Ереванский гостевой дом».

Для реализации этой программы правительство Москвы в свое время предоставило два адреса в центре столицы. Однако на сегодня в Москве невозможно найти какого-либо здания либо постройки с надписью: «Дом Еревана» или «Ереванский гостевой дом», в отличие от прекрасного здания «Дома Москвы», которое, к слову, является собственностью Москвы. В то время как участок, а также здание, предоставленные армянской стороне в Москве для основания «Дома Еревана» и «Ереванского гостевого дома», на сегодня являются частной собственностью армян.

Всесильный Лужков и мэрия Еревана

Влиятельный и долгие годы бывший у власти мэр Москвы Юрий Лужков подчеркнуто хорошо относился к армянам. При нем армянской общине была предоставлена возможность строительства двух новых церквей. Кстати, одна из них — на территории исторического комплекса «Поклонная гора», так и не была построена, хоть приказ был издан еще 23 марта 2007 года.

Разрешение основать «Дом Еревана» и «Ереванский гостевой дом» также было подписано Юрием Лужковым, в 2005 году. Для осуществления проекта еще 14 лет назад правительство Москвы выделило участок на пересечении улиц Малая Тульская и Серпуховский Вал (по адресу: ул. Серпуховский Вал, вл. 1) и здание по адресу Садовая-Спасская 20/1. Ответственным за реализацию проекта в распоряжении Ю. Лужкова было указано представительство мэрии Еревана в Москве. Само представительство открыто в 2001 году, приказом №908 мэра Еревана Роберта Назаряна. Оно имеет статус иностранной организации и является юридическим лицом. Зарегистрировано в Москве. Руководителем является Макар Нагапетян.

Таким образом, в распоряжении правительства Москвы №757-ПП от 4 октября 2005 года указано, что по предложению Департамента международных связей города Москвы и представительства мэрии города Еревана в Москве армянская сторона может разместить объект «Дом Еревана» на пересечении улиц Малая Тульская и Серпуховский Вал и «Ереванский гостевой дом» по адресу Садовая-Спасская 20/1.

Спустя 2−3 года Лужков дважды — в 2007 году и в 2008 году — решениями №1190-ППи№1252-ПП продлил сроки реализации проекта «Дома Еревана» и «Ереванского гостевого дома», однако факт остается фактом: этот проект так и не был осуществлен.

Другим решением, №991-РПот 6 июня 2005 года, правительство Москвы предоставило мэрии Еревана еще один участок по адресу: ул. 1905 года, дом 15. Это территория площадью 235,5 кв. м и 53 кв. м. занимает первый этаж многоквартирного жилого дома. Ю. Лужков распорядился продать ее мэрии Еревана и обязать в течение года перечислить за счет бюджетных средств Еревана на счет правительства Москвы ту стоимость, которая будет определена независимым оценщиком.

Указанные три адреса сегодня не имеют ничего общего с проектами «Дома Еревана» или «Ереванского гостевого дома», но собственниками по всем трем адресам являются армяне.

Прежде чем перейти к подробностям всей этой истории, стоит отметить, что на запрос автора, отправленный в мэрию города Еревана, почему в Москве так и не был основан «Дом Еревана», ответили, что после принятия соответствующего решения московское правительство не предоставило земельный участок на пересечении улиц Малая Тульская и Серпуховский Вал, в результате чего не были осуществлены работы по проектированию и строительству. «Впоследствии по требованию арбитражного суда Москвы это решение было признано незаконным», — пояснили в пресс-службе мэрии Еревана.

Об упомянутом судебном разбирательстве речь пойдет позже, но стоит отметить, что оно завершилось в 2009 году и относилось исключительно к адресу ул. Садовая-Спасская 20/1. Кроме этого, сам Лужков лишь в 2010 году, то есть спустя пять лет после принятия решения об основании «Дома Еревана» отменил его.

Получается, что московское правительство пять лет подряд не предоставляло земельный участок мэрии Еревана, в то время как получило землю в Ереване под строительство «Дома Москвы» и в кратчайшие сроки построило его. На вопрос, почему Ереван, не получив земельный участок в Москве, выделяет землю московскому правительству, чем обоснована такая сделка, если этот проект был основан на принципе взаимного сотрудничества, в мэрии Еревана посоветовали за подробностями обратиться к правительству Москвы.

Переходя к пояснениям московского правительства по этому вопросу, следует отметить еще один факт: на момент отмены решения о строительстве «Дома Еревана» по адресу ул. Серпуховский Вал, вл. 1 «армянская сторона» уже приобрела «недвижимый объект». Об этом сам Лужков говорит в отмененном им же решении. Возможно, это и было причиной, что правительство Москвы не могло выделить дополнительный земельный участок армянской стороне. По адресу ул. Серпуховский Вал, вл. 1 уже долгие годы работает кафе «Тульский дворик», собственниками которого являются армяне.

Ул. 1905 года, дом 15

С какой целью мэрия Еревана пожелала приобрести у правительства Москвы территорию площадью 235,3 кв. м и 53 кв. м в здании по адресу ул. 1905 года, дом 15 — неизвестно. По нашим данным, здесь никогда не было и сейчас нет ни одного учреждения, связанного с «Домом Еревана» или «Ереванским гостевым домом». Фактом является то, что сделка между городскими властями Москвы и Еревана состоялась, но впоследствии территория была перепродана, и сегодня она находится в частной собственности у ООО «Эксподон».

Учредителем ООО «Эксподон» является родственник руководителя представительства мэрии Еревана в Москве Макара Нагапетяна — Вачаган Нагапетян. «Эксподон» основан в 1998 году. Ныне 100%-м владельцем компании является Георгий Нагапетян.

В ответе мэрии Еревана автору говорится, что правительство Москвы предполагало осуществить сделку купли-продажи территории по адресу ул. 1905 года, но, в связи с отсутствием финансирования за счет средств бюджета ереванской мэрии, «поддержку и финансирование» по приобретению этой территории оказало ООО «Эксподон».

Формулировка «поддержка и финансирование», если следовать логике, подразумевает, что мэрия Еревана или ее представительство приобрело и приватизировало указанное помещение за счет финансовых средств «Эксподона». В любом случае это помещение московское правительство изначально продало представительству мэрии Еревана, а не ООО «Эксподон», о чем сообщили в Департаменте городского имущества города Москвы. Далее, по информации Департамента, представительство мэрии Еревана перепродало компании ООО «Эксподон» помещение.

В справке, которая была предоставлена 7 апреля 2006 года руководителю представительства ереванской мэрии Макару Нагапетяну, мэр Еревана Ерванд Захарян пишет:

«В ответ на ваше письмо сообщаю, что мэрия Еревана не против переуступки права собственности выкупа (так в тексте! — ИА REGNUM) занимаемого помещения, расположенное по адресу г. Москва ул. 1905 года, дом 15, при условии, что ООО «Эксподон» обязуется сдавать часть помещений в безвозмездное пользование по истечении срока действующего договора аренды и в зачет финансовых обязательств представительства».

Из всего этого следует, что мэрия Еревана помещение, приобретенное у правительства Москвы и являющееся ее собственностью, перепродало ООО «Эксподон», той самой компании, которая изначально содействовала и финансировала приобретение этого помещения. Фактически получается, что ООО «Эксподон» дважды оплатило одну и ту же недвижимость: раз — правительству Москвы, а второй раз мэрии Еревана.

Если рассекретить весь финансовый пакет этого странного договора купли и продажи, то наверняка станет ясно, почему ООО «Эксподон» осуществило такую нелогичную операцию, покупая одну и ту же недвижимость дважды.

Ул. Садовая-Спасская, дом20/1.

Восьмиэтажное здание по адресу ул. Садовая-Спасская дом 20/1 построено в 1913 году. Здание является архитектурным памятником, но не входит в список объектов культурного наследия. Ранее это было жилое здание, но в 1950-х годах перешло в нежилой фонд и было передано Госкомиздату СССР.

Это строение, согласно распоряжению Ю. Лужкова №757-ПП, на правах аренды было предоставлено представительству мэрии Еревана с целью основать в нем «Ереванский гостевой дом», и короткое время действительно некоторая часть помещения служила в качестве гостевого дома. Сегодня это здание находится в собственности ООО «Фаулз» и на данный момент закрыто.

ООО «Фаулз» зарегистрировано в 2001 году, его учредителем является Вачаган Нагапетян, тот самый Вачаган Нагапетян, который является учредителем ООО «Эксподон». Однако с 17 апреля 2019 года 100% акций этой компании также стали принадлежать Георгию Нагапетяну — 100%-му акционеру ООО «Эксподон».

Судебное разбирательство, о котором упоминалось в ответе ереванской мэрии, относилось именно к этому зданию. Суд длился три года, и процесс был очень болезненным, о чем вспоминают представители организаций, которые базировались в этом здании и вынуждены были покинуть его. Они не хотят предавать гласности свои имена и вдаваться в подробности.

Дело в том, что в распоряжении Лужкова шестым пунктом отмечается, что Департамент государственного имущества Москвы должен внести дом по адресу Садовая-Спасская 20/1 в государственный реестр недвижимости Москвы, отменить долгосрочные договоры на аренду помещений с государственными организациями и передать здание московскому представительству мэрии Еревана.

Поначалу все осуществлялось в соответствии с распоряжением Лужкова: здание, которое до этого числилось в фонде имущества Российской Федерации, переходит в собственность города Москвы, после чего представители московского правительства требуют, чтобы находившиеся там организации покинули здание, объясняя это тем, что срок аренды истек. Именно с этого момента начинается судебный процесс, который продлился три года.

Находившиеся в этом здании издательства «Международные отношения» и «Колос» в сотрудничестве с Росимуществом подали иск против правительства Москвы, требуя указанное здание изъять из реестра недвижимости города и признать его федеральным, в результате чего правительство Москвы не будет иметь права предоставлять помещение иной организации, в том числе и представительству Еревана.

Московский арбитражный суд несколько раз отказывался принять иск в производство, однако в результате ряда обжалований 26 января 2009 года принимается решение по делу №А40−53 102/06−85−350 в пользу Росимущества. В числе иных обоснований суд отмечает, что федеральной собственностью являются предприятия телевидения и радиовещания, полиграфические предприятия, издательства, информационные и телеграфные агентства и, соответственно, принадлежащее им имущество. Так что «Международные отношения» и «Колос» — как государственные предприятия — имеют полное право на это здание. Вышеупомянутое определение суда спустя несколько месяцев подтверждает Московский Высший арбитражный суд без права кассации, и Ю. Лужков по требованию суда в 2010 году отменяет распоряжение от 2005 года об основании «Дома Еревана» в здании по адресу Садовая-Спасская, 20, стр 1.

Однако самый интересный момент всей эпопеи, связанной со зданием, заключается в том, что решением суда на деле отменяется только распоряжение Лужкова по части открытия «Ереванского гостевого дома», а само здание так и не становится федеральной собственностью, остается в реестре недвижимости г. Москвы, действующие в здании учреждения вынуждены были покинуть его, а спустя несколько лет это здание продается ООО «Фаулз».

В устном ответе на запрос в Росимущество о том, каким образом решение суда не было исполнено и здание в итоге стало частной собственностью, представитель пресс-службы организации сказал, что они сами были удивлены, когда обратились к архивным данным. После в письменном ответе сообщили, что действительно, с 21 ноября 2006 года здание числится в реестре недвижимого имущества г. Москвы. Получается, что решение суда от 26 января 2009 года повисло в воздухе. В пресс-службе также отметили, что на основании представленных нами сведений Росимущество намерено провести дополнительные проверки, по результатом которых, при необходимости, предпринять меры по защите имущественных интересов Российской Федерации.

В мэрии Москвы на вопрос, почему здание так и не перешло в федеральный реестр, не стали отвечать. В письменном ответе на запрос отмечено лишь, что здание являлось собственностью города, потом его управление было передано ГУП «Московское имущество», и в этом управлении в качестве третьей стороны выступало также ООО «Фаулз». И все. Правительство Москвы не предоставило никаких сведений о процессе отчуждения и сделке по продаже здания.

Согласно справке из реестра собственности города Москвы, до 2015 года это здание действительно находилось в базе недвижимости города, впоследствии перешло к ГУП «РЭМ» как к правопреемнику ГУП «Московское имущество», а после этого, по договору о купле и продаже №7777/ 01177/ 011/002/20 161 840/ 3 было передано ООО «Фаулз».

Тот факт, что переданное в управление ГУП имущество не является их собственностью и продолжает оставаться собственностью города, закреплен в законе. Этим же законом определяется, что имущество, переданное в управление не ГУП, не может быть отчуждено. Поэтому, скорее всего, ООО «Фаулз» приобрело здание у правительства Москвы.

Каким образом смогли чиновники обойти решение суда и не передать здание в Росимущество и более того, продать находящееся в центре Москвы огромное здание, памятник архитектуры, частной организации? Не соглашение ли между ведомствами Москвы и Еревана стало причиной того, что собственником спорного здания стало ООО «Фаулз»? Ведь именно компании ООО «Фаулз» мэрией Еревана было поручено провести ремонтные работы и эксплуатацию этого здания, чтобы впоследствии оно стало «Ереванским гостевым домом».

Кстати, после приобретения объекта ООО «Фаулз» намеревалось продать здание, но тщетно, потому что для недвижимости стоимостью в миллионы долларов трудно найти покупателя даже в Москве.

Пересечение улицМалая Тульскаяи Серпуховский Вал

В распоряжении правительства Москвы от 4 октября 2005 года вторым и третьим пунктом отмечалось, что государственным заказчиком на строительство «Дома Еревана» является Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы. Инвестиции должна было осуществить мэрия Еревана.

В документе, которым Лужков отменил свое постановление от 2005 года, говорится о двух основаниях признания этого постановления недействительным: во исполнение решения Арбитражного суда города Москвы от 26 января 2009 года, а также принимая во внимание действия армянской стороны, связанные с приобретением объекта недвижимости, расположенного на земельном участке, предлагаемом к размещению «Дома Еревана» в городе Москве по адресу ул. Серпуховский Вал, вл.1.

Почему Лужков распространил свое решение на объект по адресу ул. Серпуховский Вал, вл.1, если судебный спор был вокруг здания на Садовой-Спасской, становится ясно из формулировки в этом документе. «Армянская сторона» до отмены распоряжения уже приобрела «объект недвижимости» по адресу ул. Серпуховский Вал, вл.1. Следовательно, правительство Москвы не могло принять решение о дополнительном выделении земли под строительство «Дома Еревана». Возникает вопрос: что это за так называемая «армянская сторона» и с какой целью она приобрела этот объект недвижимости? Ведь по этому адресу ничего, связанного с Ереваном, не было построено, и как описывалось выше, по этому адресу давно существует кафе «Тульский дворик».

В комитете города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства правительства г. Москвы (Москомстройинвест) пояснили, что в проекте строительства «Дома Еревана» по адресу ул. Серпуховский Вал, вл. 1 изначально инвестором выступала компания ООО «Ермосинкомреалинвест». Компания зарегистрирована в Армении в 2005 году, именно в тот период, когда проект «Дома Еревана» находился в стадии разработки. Эта же компания зарегистрирована и в Москве по адресу Люсиновская ул. д 53/12. ГЗК по итогам заседания принял решение о необходимости проработать вопрос о строительстве «Дома Еревана» с армянской стороной через консульство. Однако никаких соглашений с армянской стороной заключено не было.

Странно, что спустя год после решения о признании утратившими силу постановления о строительстве «Дома Еревана» 25 марта 2011 года в протоколе заседания комитета градостроительства Москвы говорится о согласии на реализацию проекта «Дом Еревана» по указанному адресу, однако сокращается площадь строящегося объекта до 10 тысяч кв. м. В качестве инвестора опять упоминается ООО «Ермосинкомреалинвест».

На каком основании вновь поднимется вопрос о «Доме Еревана», если уже год как это постановление было признано утратившим силу? Этот вопрос Департамент по международным связям правительства Москвы оставляет без ответа. Пресс-секретарь заявил, что не уполномочен комментировать его.

Позднее, в 2013 году инвестор ООО «Ермосинкомреалинвест» снова обратился в ГЗК с намерениями разместить на рассматриваемом участке гостиницу.

«На заседании ГЗК в 2013 году инвестору выдан ГПЗУ с технико-экономическими показателями, которые на сегодняшний день утверждены в правилах землепользования и застройки города Москвы, а именно — размещение гостиниц и прочих мест временного проживания. Возможная площадь объекта — 20 000 кв. метров. По состоянию на сегодняшний день договор аренды земли не был перезаключен для реализации строительства в соответствии с ГПЗУ, строительство не начато, никакие работы не ведутся», — говорится в ответе Москомстройинвеста.

А правительство Москвы прокомментировало ситуацию одним предложением: «Нежилое строение по указанному адресу в 1994 году было продано ОАО «Москворечье», впоследствии многократно перепродавалось и на сегодня является собственностью ООО «МИР-Девелопмент». Естественно, никакой информации о том, с какого года помещение было продано компании «МИР-Девелопмент», нет.

Учредителем ООО «МИР-Девелопмент» является Геннадий Степанян, а гендиректором — Артур Миробян. Миробян также является основателем и директором ООО «Тульский дворик». Под его руководством находятся еще несколько ООО, в том числе «Орион-2». Основатели «Орион-2» Самвел Геннадьевич Степанян и Давид Геннадьевич Степанян учредители того же ООО «Ермосинкомреалинвест». По совпадению фамилии и отчества нетрудно догадаться, что Давид и Самвел Степаняны — сыновья или родственники учредителя Геннадия Степаняна.

Следуя логике этой цепочки, можно ли предполагать, что под «армянской стороной», которая изначально приобрела объект на территории, выделенной под строительство «Дома Еревана», но так и не распорядилась им в этих целях, Юрий Лужков имел в виду именно ООО «Ермосинкомреалинвест», которое впоследствии переоформило либо перепродало имущество компании «МИР-Девелопмент»?

В этом вопросе, скорее всего, лучше всех информацией владеет представительство ереванской мэрии в Москве, которое фактически являлось ответственной стороной в реализации проекта «Дом Еревана». Следующий вопрос скорее риторический. Как случилось, что ранее «армянской стороне» с легкостью удалось приобрести объект на территории, выделенной под строительство «Дома Еревана», потом так же легко открыть там кафе, а потом, несмотря на признание решения утратившим силу, тем не менее получить разрешение на строительство гостиницы, в то время как за 14 лет армянской стороне так не удалось основать «Дом Еревана»?

Эпилог

Когда в начале 18-го века влиятельная и богатая семья Лазаревых из Новой Джуги переехала в Россию, Армения не имела государственности. Поэтому, когда они на свои средства приобретали в Москве и Санкт-Петербурге земельные участки, ни один межведомственный договор не сопровождал эти сделки. Они жертвовали на дело собственные связи и финансовые средства, покупая гектарами территории в различных городах Российской Империи, и почему-то вместо того, чтобы строить на этих участках гостиницы, торговые дома, таверны — строили церкви, школы, больницы. Представляете, сколь прибыльной гостиницей мог бы стать прекрасный особняк Лазаревых в центре Москвы, по адресу Армянский переулок, 2, где сегодня размещается посольство Армении. Но опять почему-то они предпочли превратить его в Институт восточных языков и обеспечить бесплатное обучение армянскому языку для армянских детей. Кстати, ранее подобным нелогическим образом действовал также и Александр Манташев. Он, например, вместо того чтобы открыть гостиницу в центре Парижа, построил там армянскую церковь. Явно упомянутые выше Нагапетяны и Степаняны не согласились бы с великим меценатом Манташевым.