Очевидно, что особую остроту вопрос застройки в Петербурге всегда приобретает, когда речь заходит о его исторической части. Ведь она является самой большой по площади в мире, находящейся под охраной ЮНЕСКО… В общей сложности 38 000 га!

Иван Шилов ИА REGNUM Санкт-Петербург

Если искать приблизительные аналогии, то можно вспомнить Венецию. Но там проживает около двухсот тысяч человек, а у нас — более пяти миллионов… На каждого жителя или туриста музейные тапочки точно не наденешь. И, к сожалению, не найдешь столько средств, чтобы содержать всю эту охранную территорию хотя бы в относительном порядке. По расчетам специалистов, для этого необходимо единовременно изыскать 1,5 трлн рублей. А дальше ежегодно вливать миллионы на содержание. Таких денег мы вряд ли дождемся в обозримом будущем даже от федерального центра. Поэтому городские власти зачастую вынуждены занижать показатели при определении ветхости зданий. Каждый год должны быть признаны таковыми около 50−70 строений, а по факту признается в 5−7 раз меньше.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Набережная Санкт-Петербурга

В качестве мер по улучшению ситуации звучат различные предложения, в том числе радикальные. Например, ввести отдельную плату с самих жильцов исторических районов по принципу: «живешь в исторической части — плати за удовольствие». Однако понятно, что на это никто не пойдет. Впрочем, все чаще встречаются любопытные случаи перекладывания ответственности, когда КГИОП выписывает штрафы на ТСЖ за ненадлежащее содержание памятников архитектуры…

Понятно, что в сложившихся условиях одним из немногих вариантов решения проблемы, если не единственным, являются частные инвестиции. Инвесторы и девелоперы же смотрят на центр Петербурга не только с интересом, но и с некоторой осторожностью, допуская вероятность далеко не всегда оправданных выступлений представителей градозащиты.

И все же уверенность, что застройщики всегда и везде в угоду сверхприбылям готовы изуродовать лицо родного города, налепив «скворечники», постепенно уходит в прошлое — за последние годы появились достаточно успешные кейсы нового строительства в «золотом треугольнике», да и в памяти петербуржцев — более чем спорные результаты борьбы за сохранение статус-кво в центральных районах «во что бы это ни стало».

Дмитрий Третьяков ИА REGNUM Дома в Санкт-Петербурге

Шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга» Дмитрий Синочкин вспоминает пустующее здание Конюшенного ведомства в самом центре Санкт-Петербурга, которое на наших глазах превращается в живописные развалины после неудачных попыток провести его реконструкцию и перепрофилировать совместно с инвестором. По мнению эксперта, так произошло потому, что активные группы горожан и некоторые чиновники в своем искреннем желании сохранить самобытность города в свое время взяли на флаг малоприменимый в реальности принцип: «Давайте лучше будем тратить несколько миллионов на Конюшенное ведомство, чтобы оно не упало, но делать с ним никому ничего не дадим». Сюда же — кейс со Шпалерной 51, где должен был появиться новый жилой дом, а в результате — осталась унылая автостоянка.

К счастью, таких примеров становится все меньше: девелоперам чаще удается показать, что в историческом центре можно реализовывать проекты, способные принести не только финансовую выгоду, но и украсить город. Та же группа «ЛСР», начав возводить ЖК «Русский дом» на пересечении улицы Короленко и Баскова переулка, прогнозируемо столкнулась с протестами. Зато, когда «элитку» с фасадной отделкой в неорусском стиле раннего модерна все же построили, главный редактор сайта «Канонер» Дмитрий Ратников, обычно скупой на похвалу, отметил, что это «редчайший пример современного дома, фасады которого хочется рассматривать». Со своей стороны историк архитектуры Борис Кириков заявил: «Новое здание в начале Баскова переулка, можно сказать, заполнило лакуну: оно там вполне уместно и по своим габаритам, и по характеру архитектурного решения».

Есть и другие прецеденты, когда на месте бывшей промки и заброшенных котлованов в каких-нибудь ста метрах от «золотого треугольника» точечно и деликатно появляются новые стильные и уместные здания, повышающие инвестиционную привлекательность ветшающего центра. Так, комплекс зданий в Ковенском переулке привлекает внимание не только тем, что там разместилась «Сыроварня» Аркадия Новикова (хотя и это тоже неплохо), но и градостроительным решением, устраивающим всех. Как, впрочем, и восстановленный дом на Мытнинской, 5, и проект со стеклянным прозрачным фасадом на Казанской, 3. Последний тоже смог выдержать испытание и критикой, и временем, удачно вписавшись в окружение. И тот факт, что сейчас в этом здании на место изначально запланированного бутик-отеля пришли фитнес-центр и кафе, лишний раз доказывает, что мастерски сделанный проект обладает запасом универсальности.

Brungildakarlovna Аркадий Новиков

Хочется верить, что такая же удачная судьба сложится у заброшенного пустыря на Тележной улице. У прошлого владельца, не построившего ничего, кроме забора, участок недавно выкупила «Петербургская строительная компания». На пятне, расположенном в шаговой доступности от Невского и пустующем уже десяток лет, в советское время находилась автобаза, поэтому новое строительство не покушается на какие-либо исторические объекты. Не предвидится здесь и археологических находок или зданий, даже гипотетически могущих быть отнесенными к культурному наследию. В проекте нового жилого комплекса соблюден высотный регламент КГиОП, по которому высота новых зданий не должна превышать высоту уличного фронта исторической застройки. У «ПСК» на руках полный пакет разрешительных документов на строительство, но прежде, чем к нему приступить, с учетом особенностей строительства в исторических районах, новый владелец участка по собственной инициативе проводит дополнительные обследования и экспертизы. После этого первого этапа работ компания начнет возводить жилой дом с дополнительной инфраструктурой и сквером для жильцов по проекту известной архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры».

Генеральный директор «ПСК» Юрий Колотвин выразил, пожалуй, общее мнение девелоперов: «Петербургу, как и любому городу с исторической застройкой, нужна свежая архитектурная кровь. У нас есть примеры его удачного развития с помощью точеных проектов. Это проспект Бакунина, Басков переулок, Новая Голландия и другие. Оставлять пустыри, покрытые временными ангарами, ошибка. На месте бывших промзон нужно проводить редевелопмент, в отдельных случаях рекультивацию земель и строить красивые здания, соответствующие стилю конкретных районов. Нужно не навредить, но и не допустить застоя».

Понятно, что универсального рецепта достижения стопроцентного согласия в треугольнике «власть — бизнес — градозащитники» по вопросам строительного освоения исторически сложившихся и охраняемых районов никто в мире еще не придумал. Но везде, где его удается достичь, стороны говорят не на языке ультиматумов, а пытаются услышать друг друга. И Петербургу с учетом его специфики в любом случае нужна площадка для равноправного градостроительного диалога, где будут учтены голоса и интересы всех участников городского развития.