



Иван Шилов ИА REGNUM Мальчиш-плохиш

Как говорится, зацепило. «Братушки» из болгарского МИД не считают, что Красная армия освободила в 1944—1945 годах страны Восточной Европы от немецко-фашистской оккупации. И на этом основании протестуют против открытия в российском культурном центре в Софии выставки, посвященной 75-летию этого события, требуя от российского посольства в своей стране не связывать изгнание гитлеровских войск с освобождением, которое, как они считают, было на руку только Коммунистической партии, которая в итоге оказалась у власти.

В связи с этим напрашиваются несколько тезисов.

Первый. Как хорошо известно, Болгария, освобожденная от османского колониального владычества русской армией еще в конце 70-х годов XIX столетия, по уши обязана нашей стране самим своим существованием и выживанием болгарского государства как самостоятельного субъекта международного права и политического расклада. Как не менее хорошо известно, болгарские власти (не путать с народом) отплатили России за это черной неблагодарностью, выступив против нее во враждебных коалициях в двух (!) мировых войнах. То есть, по сути, пошли против своих освободителей вместе со своими бывшими колонизаторами, ибо в обеих же этих войнах симпатии Турции находились на стороне Германии и других держав Тройственного союза и фашистской «антикоминтерновской оси». Означает ли это, что болгарская элита выступает против выбора собственным народом национальной независимости, или ей, как стандартному «мальчишу-плохишу», просто лучше в колониальном буржуинстве, где она выбирает роль угнетателя своего народа, эдакого гауляйтера при оккупантах — пусть на этот вопрос отвечает болгарский народ. На выборах или как еще — уже другой вопрос. Ибо так восторженно, как встречали Красную армию в Болгарии в 1944 году, ее встречали разве что в освобожденной 9 мая 1945 года, истекавшей кровью, Праге. Выбор болгарского народа явно противоречил тогда выбору болгарской элиты.

Работницы фабрики «София» (Болгария) приветствуют советских солдат. 9 мая 1945 года

Второе. Нежелание вспоминать об этих событиях болгарской элиты характеризует ее как пособников и прихлебателей германского милитаризма и фашизма, причем вопреки тому историческому факту, что Гитлер ненавидел славян, считал нас «расово неполноценными» и приговорил нас к вечному рабству и физическому уничтожению. Из вышеизложенного протеста болгарского МИД против термина «освобождение» следует, что болгарская элита, корпоративные интересы которой чиновники этого ведомства выражают, одержима фашизмом. И сопричастность фашизму для нее важнее собственной национальной и исторической идентичности, которой они «стесняются» и потому, сдирая шкуру, лезут в фашисты, приравнивая нацистскую идею к европейской. Вопрос в связи с этим заключается в том, готова ли нынешняя болгарская элита снять завесу секретности с фашистского происхождения «европейского проекта» и публично признать его преемственность по отношению к Третьему рейху и какой «благодарности» за такой поступок она ожидает от европейских правящих кругов? Или она и дальше намерена пудрить и промывать мозги собственной общественности ради удержания над народом своего классового господства?

Собственно, авторы заявления болгарского МИД уже по его факту расписались в том, что фашизм — это форма реализации европейской идеи, которая сама по себе вызвана к жизни противодействием коммунизму. Не будут же в болгарском МИД спорить с тем, что скоординированное появление в 1919—1921 годах в Италии и Германии фашистских партий явилось реакцией на Великую Октябрьскую социалистическую революцию в России. Или будут?

Третье, вытекающее из второго. Предавая анафеме коммунизм, как теорию и практику создания общества социальной справедливости, реализованную в рамках СССР и социалистического содружества, частью которого являлась Народная Республика Болгария как неотъемлемый член Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи, готова ли болгарская элита признаться в насаждении в стране дикого, периферийного капитализма? Не собирается ли она, демонстрируя предпочтение фашизму перед коммунизмом, расписаться в приверженности репрессивно-тоталитарным, фашистским методам управления страной? Ведь фашизм, как известно, это порождение капитализма, когда буржуазия, будучи неспособной удержать власть демократическими средствами, устанавливает фашистскую диктатуру. И, объявив об этом, какой реакции она ждет от болгарского народа и какими методами собирается действовать, если ее мнение с народным не совпадет? А оно явно не совпадает.

Парад американских нацистов в Нью-Йорке в 1939 году

И четвертое. Означает ли публичная демонстрация болгарской элитой симпатий к фашизму принятие ею на свой счет и исторической ответственности за злодеяния Третьего рейха, стоившие человечеству многих десятков миллионов человеческих жертв? Ведь как тоталитарное учение фашизм и нацизм по своей природе являются целостными, и из этой «песни» нельзя выкинуть ни одного слова. Или ты на стороне фашизма и одобряешь его идеологическую, социальную и политическую доктрину, или ты против и эту целостную доктрину отвергаешь. Третьего не дано. Или, кивая в сторону западных «демократий» и пытаясь отыскать в них «третью силу» между фашизмом и коммунизмом, болгарские элитарии в упор не видят того, что в историческом споре между фашизмом и коммунизмом «демократический» Запад не просто находится на стороне фашизма, но и самым явным образом приложил руку к его появлению? И что блок НАТО, как и Европейский союз, в которые болгарские элитарии втащили свою многострадальную страну, — это не что иное, как современная реинкарнация фашизма, унаследовавшая от него главный смысл существования фашизма: порабощение мира и насаждение в нем, включая Болгарию, всеобщего мирового порядка «конца истории и Времен»?

Воистину, история учит только тому, что ничему не учит. Не надоело из века в век наступать на одни и те же грабли, господа?