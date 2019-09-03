



Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

На днях издающаяся в Стамбуле армянская еженедельная газета «Агос» сообщила, что во время приема в президентском дворце в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с местоблюстителем Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви епископом Сааком Машаляном и председателем Совета попечителей Фонда армянской больницы Святого Спасителя Петросом Шириноглу.

Эрдоган поинтересовался, как идет подготовка к выборам нового патриарха. Машалян и Шириноглу сообщили, что ждут соответствующей хартии для проведения выборов. В этой связи «Агос» уточняет, что интерес президента Турции к этому вопросу носит неслучайный характер. Потому что накануне, по его распоряжению, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что «соответствующий документ будет отправлен патриархату в течение недели». Надо полагать, что в нем будет проставлена дата выборов, которая до того постоянно откладывалась. Есть версия, что Анкара использовала все это время для того, чтобы «устранить» нежелательных претендентов на патриаршее кресло. Но почему? Ведь «армянского вопроса» как такового в современной Турции не существует. Согласно неофициальным данным, сегодня в многомиллионном Стамбуле армянская община насчитывает всего около 100 тысяч человек. По другим регионам страны такая статистика в принципе отсутствует.

Dimitris Avramopoulos Сулейман Сойлу

Тем не менее Эрдоган лично вовлечен в жесткую борьбу, которая развернулась за пост константинопольского патриарха ААЦ, и, как пишут многие стамбульские издания, пытается провести на этот пост «своего ставленника Арама Атешяна». Зачем? Некоторые армянские эксперты высказывают предположение, что «константинопольский патриарх — инструмент в руках турецких властей для решения некоторых вопросов». Но каких? Недавно редактор «Агос» Баграт Эстукян заявил, что «выборы константинопольского патриарха станут скорее событием политическим, нежели духовным», так как это «кресло предполагает активное участие в политике». Формально власти дают патриарху звание «миллет-баши», что значит «глава народа или нации». Однако тогда вновь появляется вопрос о том, какую «армянскую политику» в Турции может осуществлять патриарх, когда у него почти нет паствы?

Panorama.am Арам Атешян

Более того, Константинопольский патриархат Армянской апостольской церкви — это автономный патриархат Армянской Апостольской церкви. Он канонически подчиняется Верховному Патриарху и Католикосу всех армян ААЦ. Но Анкара фактически отсекла от выборов константинопольского патриарха католикоса, то есть Эчмиадзин, который считают духовным центром не только Армении, но и всего армянства. Что за всем этим стоит? Известный турецкий журналист Юсуф Караджа в статье на страницах издания Yeni Mesaj задается вопросом: «Почему мусульманская Турция вводит себя в эпицентр церковных разборок христиан из других государств?». В первую очередь он имеет в виду конфликт между Киевом и Москвой, а теперь все идет к потенциальному обозначению раскола между Константинопольским патриархатом Армянской апостольской церкви и Эчмиадзином через стремление придать первому более высокий статус в среде западной армянской диаспоры, которая своими корнями, в основном, уходит в Османскую империю.

Причем, такая политика осуществляется Эрдоганом постепенно, шаг за шагом. И волна уже идет. Выступая в конце апреля по случаю событий 1915 года в Османской империи (Геноцида армян — С.Т.), Эрдоган, во-первых, пробросил «прямой мост» к западной армянской диаспоре, заявляя, что «потомки османских армян проживают сегодня на обширной территории от Европы до Америки и от Северной Африки до Кавказа». Во-вторых, он назвал резню армян в Османской империи «бесчеловечной». В-третьих, прослеживается призыв к западной диаспоре, а не к Армении, начать диалог для установления нормальных отношений между турками и армянами. То есть Анкара целенаправленно создает паззл, пытается предпринимать эффективные шаги, используя ослабление позиции нынешнего официального Еревана среди западной армянской диаспоры в ситуации, когда появляется шанс перетянуть ее симпатии на свою сторону.

Есть и другой момент: «армянский вопрос» в контексте тесных отношений между Анкарой и Баку. Турции сложно осуществлять свои политико-дипломатические маневры без отвязки от карабахской проблемы, риска натолкнуться на недовольство Азербайджана. Тем более что участие Анкары в возможном силовом сценарии Баку в зоне этого конфликта приведет к еще большей актуализации «армянского вопроса». А возможный совместный удар Турции и Азербайджана по армянам Нагорного Карабаха создаст возможности для Запада ускорить решение курдского вопроса в сторону признания их государственности. Кстати, турецкое экспертное сообщество уже давно признает, что «курдский вопрос в стране исторически так или иначе связан с проблемами, с которыми в прошлом сталкивались армянская община и православные сирийцы, проживающие на юго-западе страны».

Чтобы выскочить из этой ловушки, Эрдогану необходимо развести навязанную Азербайджаном вилку: двухсторонние отношения с Арменией и нагорно-карабахский конфликт, направить ход событий в параллельном русле, выстраивая отношения с западной армянской диаспорой. Какие бы причины ни лежали в основе происходивших в Османской империи трагических событий 1915 года, затем в советском и постсоветском Азербайджане, два тюркских государства вынуждены будут по-разному, а не сообща, решать «армянский вопрос». Для действий по иному сценарию Анкара и Баку упустили исторические моменты. Турция, в отличие от Азербайджана, стала официально признавать факт массового истребления армян в годы Первой мировой войны, но категорически возражает против того, чтобы называть те события Геноцидом, а армян признает автохтонными жителями. Азербайджан, напротив, считает армян на своей территории «инопланетянами», хотя, в отличие от Османской империи, ему не удалось провести деарменизацию Нагорного Карабаха.

И еще. Анкара может и сыграть на «чужом поле», изменить свое отношение в отношении статуса Нагорного Карабаха, выставив эту проблему в качестве «нового креативного подхода» с целью урегулирования отношений с Арменией. Такого хода событий не исключал бакинский политолог Вафа Гулузаде, когда заявлял, что «в армянском вопросе Турция хочет переложить проблемы с больной головы на здоровую», поскольку «у самой Анкары серьезные проблемы с Арменией, а тут, выпячивая на первый план карабахскую проблему, она тем самым пытается свою проблему переложить на Азербайджан». Так что будем наблюдать и ждать, как станет развиваться «армянская игра» Эрдогана, и чем она аукнется в Баку. И не только там.