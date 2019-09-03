



Long Thiên Папа римский Франциск

В Риме проходит очередной синод епископата Украинской греко-католической церкви. Как это характерно для украинских униатов, он имеет сильный политический акцент.

Как сообщает пресс-служба УГКЦ, на открытии синода, которое состоялось 1 сентября, перед соборной молитвой епископ Богдан Дзюрах подчеркнул: «Сегодня мы собрались в этом храме в Вечном городе Риме, чтобы вознести наши соборные молитвы о мире на Украине, о прекращении войны и о Божьем благословении нашего народа и всех страдающих от насилия и агрессии народов мира». Оказался в итальянской столице в эти дни и бывший президент Украины Петр Порошенко, посетивший архиерейскую литургию в греко-католическом соборе Святой Софии. Он заявил, что «Церковь играет важную роль для победы Украины. И дело не только в духовности. Это также отражение агрессии русского мира». Порошенко отметил важность церковной дипломатии, которая помогает союзникам лучше понять Украину и «развенчать ложь, которую несет Россия». А заодно экс-президент отметил, что «сегодня греко-католическая церковь играет чрезвычайно важную роль в единении государства». И поэтому он приветствует переговоры об объединении УГКЦ и Православной церкви Украины.

Собор Святой Софии в Риме

Однако до последнего далеко. Заявления о переговорах и координациях действий со стороны униатов и ПЦУ, конечно, слышатся, но назвать их серьезными пока что трудно. Слишком много противоречий, в том числе потому, что иерархия Православной церкви Украины с настороженностью относится к распростертым объятьям греко-католических «братьев». После того как в середине августа лидер униатов архиепископ Святослав Шевчук заявил, что собор Святой Софии в Киеве является материнским храмом для всех ветвей украинского христианства и поэтому должен использоваться ими совместно по примеру храма Гроба Господня в Иерусалиме, последовала реакция со стороны митрополита Иоасафа (Василика), управляющего Ивано-Франковской и Галицкой епархией ПЦУ. «Если бы это сказал какой-то сельский греко-католический священник, я не выразил бы удивления, — сказал митрополит. — Но это сказал верховный архиепископ УГКЦ, разве он не знает, что украинская греко-католическая иерархия потеряла восточную материнскую преемственность?» И далее:

«Разве он не знает, что храм Святой Софии в Киеве является материнским храмом православного, подчеркиваю, православного украинского народа, от которого они отделились и таким образом стали чужими среди своих (украинцев) и не стали своими среди чужих (католиков). Приводить в пример храм Гроба Господня в Иерусалиме неуместно, поскольку украинские греко-католики и священнослужители других униатских Церквей входят в структуру Католической церкви через униатство, которое неоднократно осуждалось как в Баламанде, так и в аэропорту Гаваны папой Римским Франциском, не имеют возможности совершать в нем богослужения. И не только в нем, но и в других католических храмах Палестины. Статус-кво в храме Гроба Господня в Иерусалиме имеют только православная, римско-католическая и армянская Церкви. Поэтому, учитывая то, что сказал глава УГКЦ, я понял одно — он действует по принципу «если я не могу, тогда никто», чем косвенно разжигает межрелигиозную рознь, возможно, даже не желая того. Поэтому я хочу владыке Святославу предложить начать с УГКЦ. На Западной Украине, во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях эта Церковь является клерикальным институтом, который в отношении Православной церкви с помощью и при поддержке государственных служащих действует исключительно с позиции силы. И таких примеров можно привести множество».

Ugcc.ua Франциск принял епископов Священного Синода УГКЦ в Апостольском дворце в Ватикане

Тесная смычка местных чиновников с униатами на Западной Украине, о чем говорит митрополит Иоасаф, давно не секрет. Но раньше это создавало проблемы в основном для Украинской православной церкви Московского патриархата. Сейчас, похоже, с аналогичными трудностями начала сталкиваться юная Православная церковь Украины, которой на фоне декларируемой президентом Владимиром Зеленским религиозной индифферентности важно закрепиться в западных областях страны, где особенно сильна идея своей «национальной Церкви». Однако лоббируемое Порошенко предложение об объединении УГКЦ и ПЦУ может найти сторонников только среди некоторых политических сил. Что касается церковных, то, как пояснили нам католические собеседники, в Ватикане униатам симпатизируют отдельные персоналии, не более того, а «если объединение произойдет, то кончится это новым томосом от Константинопольского патриарха Варфоломея, папа патриаршества не даст».

Стоит напомнить и о том, что говорил понтифик на совещании с иерархами УГКЦ, которое прошло 5−6 июля сего года. Как отмечала французская католическая газета La Croix, униатам папа Франциск напомнил в первую очередь об их духовной миссии. А речь, которой он предварил совещание, на фоне его воспоминаний о давних связях с украинскими греко-католиками содержала четкое предупреждение против любого вмешательства в политику. Да и сейчас, приветствуя прибывших в Рим униатских епископов, Франциск отреагировал на слова Шевчука фразой: «Синод — это не парламент, если нет Святого Духа, нет Синода, если Святого Духа нет, то нет синодальности». Намек весьма многозначительный и понятный. Впрочем, нельзя также исключать и того, что УГКЦ разыгрывает тему объединения ради того, чтобы выторговать у Святого престола заветный статус патриархата. А там хоть трава не расти.