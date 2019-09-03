В последний день лета в Донецке прошли памятные мероприятия, посвященные первой годовщине со дня убийства главы ДНР Александра Захарченко. Масштабные и несколько приторные мероприятия прошли с помпой — широко освещались в местной и российской прессе, привлекли множество официальных и публичных лиц.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

Приторные даже не столько от того, что хвалебные оды убитому главе молодой республики пели люди, которые еще недавно жестко и грязно боролись с ним за власть или обливали нечистотами на страницах новостных сайтов и блогов, а может быть, даже приложили руку к организации теракта, в котором погиб Захарченко. Скорее, какую-то липкую гадливость внушало неуемное славословие, разверзшееся над фигурой погибшего командира, как это уже было с фигурами пожранных гражданской войной Мотороллы и Гиви.

Александр Захарченко не был святым, у него было мало времени и возможностей, чтобы отличиться выдающимися заслугами на фронте или в управлении республикой. Слишком быстро намотало его на маховик политики и связанных с ней дрязг; слишком сложны и лицемерны были правила игры, в которую пришлось играть человеку, которому куда больше пристало бы воевать с оружием в руках или командовать солдатами.

Av-zakharchenko.su Александр Захарченко

Это и было в нем главное — ощущение причастности к боевым действиям и ополчению. Захарченко не боялся бывать на передовой, и форма шла ему куда больше, чем костюм. Именно этот ресурс сейчас усиленно эксплуатируют в ДНР, придавая образу покойного еще более выпуклые, порой незаслуженно героические черты.

Однако несколько странно смотреть на эти внезапные игры в культ личности, в особенности осознавая, сколько безымянных бойцов ежедневно отдают свои жизни за Новороссию. Сколько нигде не упомянутых подвигов, смертей за други своя и случаев безграничной отваги предается забвению. Ведь если просмотреть новостные ресурсы, за последние годы мы не увидим ни одного упоминания о героизме защитников Донбасса или их гибели. Последним был командир «Пятнашки» с позывным Мамай, смерть которого замолчать было просто невозможно — остальные в лучшем случае удостоились абстрактного упоминания «погиб военнослужащий».

Почему в Новороссии более не чтут героизм её защитников? Почему в ЛДНР пресса не рассказывает о блестяще проведенных операциях и случаях проявления отваги? С каких пор республикам больше не нужны герои? Особенно странным это молчание выглядит на фоне повышающейся интенсивности боевых действий.

Может быть, дело в Минских соглашениях, согласно которым служащие Народной милиции якобы не открывают огонь по противнику и смиренно гибнут, с тезисами минских протоколов на устах? Но ведь появляются в СМИ упоминания о пресеченных попытках проникновения ДРГ, огневом контакте и т. д. Тем более в последнее время, когда о боестолкновениях властям Новороссии приходится упоминать буквально каждый день, умоляя ОБСЕ и международных наблюдателей обратить внимание на агрессию ВСУ. Так в чем причина?

Вероятно, как бы цинично это ни звучало, причина заключается в том, что и Александр Захарченко, и Гиви, и Моторолла уже мертвы. Они — символы эпохи ополчения, эпохи героев, которую сегодня всячески пытаются объявить завершившейся. Постепенно изжить, вместе с ее романтическим флером и всенародно любимыми лидерами, с полевыми командирами, способными бросить вызов кабинетной власти. Эпохи, которая выдвигала свои требования, судя по всему, неприятные нынешнему руководству — в частности, не только перерезать ленточки и ораторствовать на митингах, но и бывать на линии огня и снискать уважение и любовь солдат.

СВ ДНР ИА Regnum Прощание с Моторолой. Донецк. ДНР. 2016

Неизвестно, являются ли попытки отгородиться от войны идеей местных властей, активно рвущихся играть в гражданское общество там, где отчетливо пахнет порохом и кровью, или их высокопоставленного начальства, однако в последний год республики активно пытаются переводить на «мирные рельсы», упуская при этом, что война еще не окончена.

В итоге вместо жизнеутверждающих рассказов жители Новороссии получают обрыдшие ежедневные отчеты о том, что «украинская сторона выпустила № боеприпасов» и полный запрет говорить вслух о потерях, публично разговаривать о передовой, упоминать о том, что Новороссия не терпит, стиснув зубы, но отвечает ударом на удар.

А тех, кто сегодня проливает кровь за Донбасс, заменили мифологизированными образами покойных и наспех слепленными личинами живых. Слепленными топорно, на скорую руку и без единого шанса заслужить народную любовь.

Да, следует признать, что первым лицам республик и их ближайшему окружению досталась нелегкая участь. На их плечи легли вопросы, которые они попросту не в силах решить — мертвая петля Минских договоренностей, вялотекущая война, послевоенная разруха и, что греха таить, тяжелый груз ошибок и злоупотреблений прошлых функционеров, в том числе покойного Захарченко и опального Плотницкого. Сформировать привлекательный образ властей ЛДНР на фоне всех этих проблем, зачастую выходящих за пределы их полномочий, политических и физических возможностей, — крайне трудная задача, справиться с которой может лишь команда профессионалов высокого уровня.

В то же время не совсем понятно, почему вместо того, чтобы собрать такую команду, правительство Новороссии (или его кураторы) довольствуется услугами местных корифеев; вместо того, чтобы словом и делом формировать собственный миф, борются с потенциальной конкуренцией в лице тех, кто героически сражается?

Вообще сложившаяся ситуация в республиках выглядит странно. Власти и вооруженные силы полностью дистанцировались друг от друга. Правительство занимается «гражданскими» вопросами (как будто они могут решаться в полном отрыве от военных), и его публичное взаимодействие с Народной милицией ограничивается торжествами и раздачей медалей.

СВ ДНР ИА Regnum Солдаты с Котом идут по поселку. Горловка. ДНР. 2016

В свою очередь Народная милиция полностью абстрагировалась от населения. Если попросить любого жителя ЛДНР назвать имена или позывные высокопоставленных военных, в ответ прозвучат лишь фамилии «говорящих голов» из пресс-центра — Басурина, Бессонова, Марочко. Командование время от времени пытается наладить связь с общественностью, организовав работу военных корреспондентов или сотрудничая с телевидением, однако эти попытки далеко не всегда успешны. Существенный показатель эффективности взаимодействия Народной милиции с народом — кампания по вербовке, неудачная хотя бы потому, что, руководствуясь армейской смекалкой, военные то размещают свою рекламу на проводном радио, которое слушают лишь пенсионеры, то публикуют столь устрашающие «агитки», что, увидев их, на службу в рядах решаются только наиболее отчаянные.

Ни популяризация службы в Народной милиции, ни противостояние ВСУ невозможны в ситуации, когда армия и правительство действуют независимо друг от друга и, что самое печальное, безмерно далеки от населения. О каком боевом духе, патриотизме и прочих высоких материях можно говорить, если защитники Новороссии превратились в безликих статистов, жертва которых бессмысленно возлагается на алтарь Минских соглашений, смысл которых населению непонятен и чужд?

Сложившаяся ситуация не только негативно сказывается на настроениях в обществе и количестве новобранцев в Народной милиции — она чревата куда более серьезными проблемами. В первую очередь она деморализует потенциальных военнослужащих и солдат, которым отнюдь не по душе превратиться в безликую статистику. Случись завтра масштабное наступление — без общепризнанных лидеров, известных командиров и высоко поднятого знамени патриотизма поднять людей будет непросто.

Попытавшись завуалировать войну, убрать ее из новостных заголовков и с экранов телевизоров, обезличив ее и заставив замолчать духоподъемные голоса тех, кто хотел бы рассказать о буднях защитников Новороссии, республиканские власти активно уничтожают ресурс, на котором зиждется их власть. Благодаря которому Новороссия состоялась как феномен.

СВ ДНР ИА Regnum Памятник Ленину. Донецк. ДНР. 2017

Потому что воевать за абстрактного Пушилина или его подчиненных, уже давно не ассоциирующихся ни с Русским миром, ни с православием, ни с народом Донбасса, никто не пойдет. Равно как и за невнятную модель эрзац-государства, мечущегося между интеграцией с РФ и возвращением в состав Украины, пусть даже в качестве автономии. Никто не поднимется на бой ни за Басурина и Марочко, ни за общественное движение «Свободный Донбасс», ни за Минские соглашения.

Потому что на бой поднимались совсем за иные скрепы, которые сейчас активно превращают в обычную политическую болтовню, либо о них не принято говорить вслух. А героизм бойцов и удаль командиров заставляли забыть о личном и не бояться смерти. И рассказы об их подвигах, в отличие от дежурного славословия, заставляли сердца биться быстрее.

Слишком рано республиканские власти попытались превратить войну и ее героев в мифологию — она еще не окончена, и впереди немало крови, борьбы, героизма и подвигов. И вести Донбасс на эти подвиги должны не люди в дорогих костюмах и с хорошими ораторскими способностями, а новые Мотороллы и Гиви. И их, поверьте, немало, просто мы о них ничего не знаем. А значит, можно не услышать их призывов.