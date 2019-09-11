15 лет прошло с чёрного дня трагедии в Беслане. Той, о которой говорить не просто больно, а в принципе невозможно. Мне было тогда 19 лет, но те кадры — захвата заложников, штурма — до сих пор перед глазами. И это не просто оборот речи. Так было и так есть на самом деле. Потому говорить о той трагедии без слёз, без кома, без дрожи невозможно.

Дарья Антонова ИА REGNUM В память жертв в Беслане

Но проходит 15 лет, и одновременно появляются три документальных фильма (так они позиционируются) о событиях в Беслане. За авторством «Новой газеты», Юрия Дудя и Ксении Собчак. Три фильма от трёх соответствующих создателей. И я не верю в подобные совпадения. Не верю в то, что три данных автора вдруг одновременно решили снимать о Беслане. Больше похоже на заказ. Тот, за который платят 30 сребреников. А как оно есть на самом деле — пусть каждому подскажет совесть.

Однако прежде, чем говорить о трёх документальных фильмах (каждый из них разберу позднее), вспомните вот что. В 2002 году террористы захватили заложников в «Норд-осте». Российские телеканалы вели прямую трансляцию штурма. И тем самым по сути помогали террористам.

Беслан произошёл спустя два года. После трагедии появилось письмо 115 атлантистов, распространенное «Синдикатом» Сороса. Суть письма сводилась к обвинениям Владимира Путина в том, что он станет использовать произошедшее в Беслане сугубо для укрепления власти. Действия террористов «подписантов» не интересовали.

Leon Стена в бесланской школе. 2008

В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей в Беслане и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.

Всё это, как то говорят, звенья одной цепи. И неслучайно свой фильм Юрий Дудь начинает с простого тезиса: во всём виновата российская власть, а с террористами можно и нужно было договариваться. Кумир малолеток не говорит ничего нового. Как всегда, он повторяет заскорузлые тезисы. Аналогично — в той или иной степени — поступают создатели других фильмов.

Выносить вердикты о том, как нужно было действовать в 2004 году «силовикам», могут, на самом деле, только специалисты. Остальное — гадание на крови, постепенно перерастающее в пляски на костях. Ни Собчак, ни Дудь не могут считаться специалистами в области освобождения заложников. И когда они, журналисты (назовём их так), лезут в данную сферу, то рискуют скатиться в популизм, подчинённый одной вполне конкретной идее — очернить, высмеять, унизить. Что они, собственно, и делают.

Хуго Симберг. Хоровод. 1898

Известно, что террористы до определённой поры не выдвигали никаких внятных требований. Прозвучавшее затем «вывести войска» являлось, по сути, отговоркой, поводом для продолжения беснования. Потому что даже если бы войска кто-то бы решил выводить, то это не случилось бы за короткое время.

И когда Дудь рассказывает своим малолетним зрителям о вине государства, то он, как минимум, обязан показывать другую сторону — террористическую. Если адепты блогера полагают, что от них 15 лет скрывают правду, а их светоч эту самую правду явил, то возникает вопрос: а как можно искать и доносить правду без рассмотрения двух точек зрения, действий двух сторон? Так бывает? Но тогда это не правда, а намеренная ложь, подтасовка фактов.

Раньше — в банальном и вторичном фильме о Колыме «Родина нашего страха» — Дудь использовал примерно такой же приём: он, показывая две стороны, использовал для их демонстрации заведомо неравноценных оппонентов — харизматичного оратора и плохо говорящего историка. В фильме о Беслане блогер изначально выдвигает обвинение — и только. Это не журналистика — это заказ.

Цитата YouTube-канала «вДудь» Юрий Дудь

Почему толком не сказано ни слова о террористах? Почему не рассказано подробно, как вели они себя в захваченной школе? Как дети из-за них остались без воды и пили мочу? Как детей не выпускали в туалет? Как издевались над ними? Как вообще вели себя террористические мрази? Где всё это? Оно исключено из фильма — с одной простой целью: должен остаться только один виновник, один злодей — российская власть.

Но дело даже не в этом. Дело в куда более страшных — отрепетированных — вещах: от вины российской власти осуществляется переход к России как таковой — не к государству даже, а к стране и к народу. Вот в чём фокус. Нам настойчиво вдалбливают идею покаяния, снова и снова, за все якобы преступления. Покайтесь, покайтесь за Беслан. Это вы, русские люди, виноваты во всём. Это вы поддерживали и поддерживаете эту власть, а, значит, это ваша вина.

Всё очень просто и всё очень подло. Данная идея с покаянием за преступления и СССР, и новой России настойчиво внедряется в наши головы вместе с другой идеей — «пора валить из поганой Рашки» (одна из любимых тем Дудя), где происходит вот такое. Хотя происходит, на самом деле, везде.

И мысль эта в первую очередь вдалбливается подросткам и детям. Почему? Со взрослыми работать сложнее — они более косные и в то же время более информированные, им вдолблены какие-никакие (правильные или нет — другой вопрос) первоосновы. Молодые же, что им свойственно, уверены, что всё и вся знают лучше отцов и дедов, что они свежее и ярче, свободнее и духовнее — они, мол, пришли исправить ошибки предков. И тут им подсовывают вот такую историю. Неважно, что показано всё примитивно и односторонне — схавают. Недаром же самые популярные комментарии под видео о Беслане из серии «бабы нарожают, а чего ещё ждать от России».

И повторяю, делается это не для дискредитации власти — слишком просто. Подобные информационные удары направлены в самое сердце — они воспитывают ненависть и отвращение к своей стране и к своему народу, хуже — к самым близким людям. И всё чаще молодые винят своих родителей в самых гадких и мерзких преступлениях, к которым те, на самом деле, не имеют никакого отношения.

Поистине сатанинская подлость — использовать детей. Вбивать им в голову ложь или полуправду, чтобы после они, эти одурманенные вторичные дети, шли на площади и громили не власть, нет, а страну, свою историю, свою память. Схема обкатанная и действенная, но тут она дошла до днища нижнего ада — детей живых одурманивают, выплясывая на костях детей покойных. Что может быть подлее и гаже?

Дарья Антонова ИА REGNUM В память жертв в Беслане

Да, я согласен с тем, что жертв Беслана мы обязаны помнить. Согласен с тем, что власть обязана заботиться об их близких, о выживших. Не только власть, но и все мы. У меня тоже очень много вопросов к власти, но есть одна простая догма — там, на другой стороне, действовали враги, выродки, бесы, мрази. Они — и только они — намеренно отняли детские жизни. Для того они пришли в Беслан. И если ты молчишь о них, если ты обвиняешь других, то ты снимаешь с мразей ответственность.

Это гнусный и очень опасный трюк. Ведь так оправдывается величайшее зло, а значит, оно, это зло, обретает второе дыхание, силу и в конечном итоге разрастается, чтобы прийти вновь. И если, не дай Бог, нечто чудовищное ещё раз повторится, то вина за это будет лежать в том числе и на создателях вот таких фильмов, где, по заветам Геббельса, говорится лишь малая часть правды, за которой — абсолютная кривда. Так будут ли Дудь и иже с ним каяться, когда бесы в масках придут за их паствой? Или просто снимут ещё один хайповый фильм, в очередной раз сплясав на уже новых костях?