Сразу хочу оговориться, что эта дата — результат болезненного евроцентризма жителей Старого Света. Потому что Вторая мировая как факт беспрерывных военных действий, вплоть до капитуляции последнего из проигравших участников конфликта, началась 7 июля 1937 года «инцидентом на мосту Марко Поло» (Лугоу), после которого Япония атаковала Китай. И бойня 1937−1945 годов в Китае по своим потерям совсем не уступает европейской. Китайцы считают, что общее количество убитых и раненых в ней составляет 35 миллионов человек. Но да ладно, это Азия, и не будем отнимать у поляков лавры «первых пострадавших в Европе». Как и оценивать историческое хамство тех, кто не пригласил на юбилей Российскую Федерацию — действительную преемницу победителей Второй мировой.

Мюнхенский сговор о разделе Чехословакии между Германией, Польшей и Венгрией, 1938. Среди предпосылок Второй мировой войны сегодня в Польше не упоминался

В результате юбилей превратился в «саммит агрессора и проигравших», поскольку основными гостями там были президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и германский канцлер Ангела Меркель, избранный президент Европейского совета, бельгиец Шарль Мишель (Бельгия сопротивлялась Гитлеру 18 дней), премьер-министр Франции Эдуард Филипп (43 дня), первый заместитель председателя Еврокомиссии, голландец Франс Тиммерманс (6 дней).

Из «победителей» там были, считай, вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский, лидер страны, которая, будучи Украинской Советской Социалистической Республикой, внесла неимоверный вклад в разгром национал-социализма. Называть Францию в числе победителей мне не позволяет логика: «Как? И эти тоже нас победили?» — сказал фельдмаршал Кейтель, увидев французского генерала Латраде Тассиньи в Карлсхорсте, при подписании Акта о капитуляции Германии.

Спору нет, это был юбилей одной из самых трагических дат в истории человечества, но у поляков отчетливо просматривается и актуальная политическая его подоплека. И связана она была с «пактом Молотова — Риббентропа», разделившим в 1939 году Центральную Европу на советскую и немецкую зоны влияния. За неделю до юбилея и по случаю 80-й годовщины со дня заключения «пакта» министры иностранных дел стран Прибалтики, Польши и Румынии выпустили совместное заявление, в котором обещали не забывать о преступлениях: «Боль и несправедливость никогда не канут в забвение. Мы помним».

Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп. 1939

А вот Украина, похоже, не помнит. Или не понимает…

20 октября 2016 года, в пылу евроинтеграционного дрейфа, Верховная рада приняла «Декларацию Памяти и Солидарности Сейма Республики Польша и Верховной Рады Украины», в которой было отмечено:

«Мы привлекаем внимание к тому факту, что пакт Риббентропа — Молотова от 23 августа 1939 года, заключенный между двумя тоталитарными режимами — коммунистическим Советским Союзом и нацистской Германией — привел к взрыву 1 сентября Второй мировой войны… Следствием этих событий была оккупация Польши Германией и Советским Союзом и массовые репрессии против наших народов. Те события привели также к принятию в Ялте в 1945 году решений, которые начали новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, длившийся полвека»

То есть было ясно озвучено неприятие «пакта» украинскими законодателями.

И не зря депутат Юрий Шухевич, сын легенды украинского националистического движения Романа Шухевича, тогда говорил:

«Декларация исходит из того, что пакт Молотова — Риббентропа был незаконный, и в результате его началась Вторая мировая война, и в результате Польша была оккупирована. Тем самым они рассматривают, что наши западные земли — это польские земли. Там есть такой глубокий вывод — и поляки не зря нам сбросили это».

Gov.ua Юрий Шухевич (в центре)

Но эти слова Богу в уши не попали, и «обвинительный подход» к пакту остается доминирующим в информационном поле Украины и поныне. Президент Зеленский пока молчит. И, может быть, слава Богу!

Потому что, очевидно, доморощенные украинские историо-критики не понимают, что международные договоры не только заключаются, но и завершаются, отклоняются, прекращаются или признаются недействительными. И любой хороший юрист за «мзду малую» докажет неправомочность (ничтожество) пакта Молотова — Риббентропа. Благо Венская конвенция о праве международных договоров предоставляет восемь причин признания договоров недействительными (статьи 46−53).

И что тогда? Возвращение статус-кво? Но понимают ли у нас, что это означает, что для государства Украина «в минус» уходят:

Восточная Галиция, 46 800 км² — к Польше;

Северная Буковина — 8 100 км² — к Румынии;

Южная Бессарабия — 9 600 км² — к Румынии;

Закарпатье — 12 700 км² — то ли к Венгрии, то ли к Словакии.

И любой хороший историк без труда докажет историческую обоснованность таких территориальных претензий.

Украина, по своему счастью, «проскочила» момент, когда такие претензии могли быть предъявлены. Ведь в 1989 году II Съезд народных депутатов СССР осудил факт подписания дополнительного протокола к пакту Молотова — Риббентропа и других секретных договоренностей с Германией. Секретные протоколы были признаны «юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания». А ведь СССР был участником договора, и его выход делал несостоятельным сам договор.

Потсдамская конференция Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и Иосиф Сталин

А сейчас присутствие этих территорий в составе Украины «висит» всего на четырех очень тонких ниточках: дисциплинированности Германии (в ЕС запрещены территориальные претензии), политическом интересе Российской Федерации (денонсация пакта приведет к формальным проблемам с Калининградской областью), решениях Потсдамской конференции (о послевоенном устройстве мира) и Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки (признание нерушимости границ и территориальной целостности государств).

Прислушиваться к российскому президенту Путину сейчас «не модно», хотя стоило бы. Особенно когда он говорил:

«Без всяких шуток: если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом — по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее. Есть и Венгрия, и Румыния. Если кому-то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, пожалуйста».

Поэтому, когда восточные «новые европейцы» и тяготеющая к ним Украина, не щадя сил, вскрывают этот ящик, то остается только вспомнить: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Или слишком хорошо «ведают»? Все, кроме украинских национал-патриотов.