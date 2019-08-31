«Тамбовский волк – твой друг»: Brainstorm на фестивале «Чернозём-2019»
В Тамбове в финальный день фестиваля «Чернозём-2019» выступила латвийская группа Brainstorm с программой Wonderful Day.
О том, какие песни предстоит услышать публике «Чернозёма», фронтмен группы Ренарс Кауперс рассказал журналистам ещё до начала выступления:
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Благодаря Brainstorm «Чернозём» обрёл долгожданный международный статус — на сцене фестиваля в предыдущие годы были только российские музыканты. Однако сами участники группы признались, что они находятся «где-то посередине». Несмотря на то, что Brainstorm активно гастролируют по России, в Тамбове они прежде не были. Дорога на фестиваль, по словам Кауперса, была долгой:
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Музыканты даже оказались знакомы с главным персонажем из Тамбова, который является одним из талисманов фестиваля «Чернозём»: «Только про волка. Наш звукорежиссёр иногда говорит это: тамбовский волк — твой друг. Есть же такое выражение?»
У многих участников фестиваля, которые участвуют во многих подобных мероприятиях в России и за рубежом, спрашивали об их отличиях. По мнению Brainstorm, технически российские фестивали мало чем отличаются от европейских. «Чернозём» тоже от них не отстаёт:
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