В Тамбове в финальный день фестиваля «Чернозём-2019» выступила латвийская группа Brainstorm с программой Wonderful Day.

Марина Каширская ИА REGNUM Brainstorm на фестивале «Чернозём-2019»

О том, какие песни предстоит услышать публике «Чернозёма», фронтмен группы Ренарс Кауперс рассказал журналистам ещё до начала выступления:

«Мы сыграем микс лучших песен Brainstorm и нового альбома. Мы обычно так делаем — не бывает такого, что мы играем только что-то старое или что-то новое». [[[slider-from-7-to-12]]]

Благодаря Brainstorm «Чернозём» обрёл долгожданный международный статус — на сцене фестиваля в предыдущие годы были только российские музыканты. Однако сами участники группы признались, что они находятся «где-то посередине». Несмотря на то, что Brainstorm активно гастролируют по России, в Тамбове они прежде не были. Дорога на фестиваль, по словам Кауперса, была долгой:

«Мы любим фестивальные выступления. На «Чернозёме» мы в первый раз, и в Тамбове тоже. Мы долго ехали: из Калининграда летели, потом долго на автобусе… Казалось, никогда не приедем, и вдруг кто-то закричал: а вот она, сцена! И мы увидели сцену, увидели палатки, наши друзья сказали, что очень много людей… И всё, мы сразу были готовы к выступлению!» [[[slider-from-13-to-16]]]

Музыканты даже оказались знакомы с главным персонажем из Тамбова, который является одним из талисманов фестиваля «Чернозём»: «Только про волка. Наш звукорежиссёр иногда говорит это: тамбовский волк — твой друг. Есть же такое выражение?»

Марина Каширская ИА REGNUM Brainstorm на фестивале «Чернозём-2019»

У многих участников фестиваля, которые участвуют во многих подобных мероприятиях в России и за рубежом, спрашивали об их отличиях. По мнению Brainstorm, технически российские фестивали мало чем отличаются от европейских. «Чернозём» тоже от них не отстаёт:

«Самое большое отличие — по музыке, потому что российская музыка всё-таки имеет своё направление. А в остальном, наверное, различия были только лет десять назад по уровню организации. Сейчас в России он такой же, как и в Европе, так что всё в порядке с этим. И тут всё в порядке».