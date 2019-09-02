Грузия накануне очередной смены правительства. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который возглавлял правительство немногим больше года, сообщил посредством своей страницы в Facebook о том, что покидает занимаемую должность. Заверив, однако, при этом, что останется членом команды «Грузинской мечты» и «преданным солдатом».

Иван Шилов ИА REGNUM

Напомним, что парламент утвердил Бахтадзе на посту премьера 20 июня 2018 года. До того с 13 ноября 2017 года по 20 июня 2018 года он был министром финансов Грузии, а пришел на эту должность с поста генерального директора Грузинской железной дороги. Решение об отставке Бахтадзе объяснил тем, что миссию свою по «созданию стратегических рамок для дальнейшего развития страны» считает выполненной. По его мнению, внедренные им «стратегические рамки развития страны» в последующие годы обеспечат достижение государственных целей, станут «руководством для развития страны». При этом Бахтадзе перечислил сферы, в которых, по его мнению, Грузия добилась существенного прогресса за последнее время — это улучшение инвестиционного климата в стране, прогресс в отношениях с Европейским союзом и США, «беспрецедентная» поддержка мирового сообщества в вопросе непризнания Абхазии и Южной Осетии.

Но это версия самого Бахтадзе. Существуют и другие мнения. Так, грузинский политолог Гела Васадзе объясняет эту отставку слабостью политической фигуры Бахтадзе, который оказался в кресле премьера вместе с официальным возвращением Бидзины Иванишвили в большую политику. Это произошло на фоне внутрипартийного кризиса лета 2018 года, хотя Иванишвили и продолжал оставаться негласным «хозяином» Грузии даже уйдя с поста главы правительства де-юре. Ведь де-факто он принимал активное участие в выработке важных решений через своих соратников из правящей партии. Согласна с Васадзе и бывший министр обороны, сопредседатель неправительственной организации «Гражданская идея» Тина Хидашели. По ее словам, будучи премьером, Бахтадзе не удалось даже того, чтобы общество запомнило его имя и фамилию: «Это первый премьер в истории Грузии, который пришел так и уходит так, что населению не удалось точно запомнить его имя и фамилию».

(сс) Michał Koziczyński Бидзина Иванишвили

Видимо, именно по этой причине перед выборами 2020 года и опять-таки на фоне кризиса лета 2019 года Иванишвили понадобилась более серьезная политическая фигура на этом посту. Но вызывает интерес то, что отставка премьера последовала вслед за резкими заявлениями президента Грузии Саломе Зурабишвили, которые она позволила себе, выступая с речью на международном форуме во Франции. Президент, обвинил Москву в том, что та «старается заключить нас в такие пределы, которые лишат нас трех завоеваний: стабильности, демократии и европейского пути». В то же время в интервью Euronews она обозначила условия нормализации отношений с Россией, сказав, что изменение позиции российской стороны может стать основой для возобновления контактов между Москвой и Тбилиси.

Есть ли какая-то связь между этими заявлениями грузинского президента и отставкой премьера, в период руководства правительством которого резко сократились торгово-экономические связи с Россией, а туристический поток снизился на 70%, сектор недополучил около 60 млн долларов? Не означает ли это, что грузинская власть намерена выходить на диалог с Россией, тем более что основной кандидат на пост премьера Георгий Гахария долгое время работал в Москве и имеет прочные связи с Россией? Как бы то ни было, отставка произошла. И по закону после отставки премьера слагает полномочия весь кабмин. Министры продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства. Кандидатуру в премьер-министры может выдвинуть партия, получившая на выборах наилучший результат (сейчас это «Грузинская мечта»). В течение двух недель после ухода главы правительства парламент должен выразить доверие новому претенденту на пост, его составу кабмина и программе.

Как сообщил журналистам лидер парламентского большинства Георгий Вольский, кандидатура нового премьер-министра Грузии будет названа после заседания политсовета правящей партии. Однако грузинские СМИ и экспертное сообщество уже уверенно называет имена — Бахтадзе может сменить министр внутренних дел Гахария или министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили. У Гахария шансов больше. Тем более что он присутствовал на встрече Иванишвили с председателем парламента Арчилом Талаквадзе и Бахтадзе. Назначение крайне непопулярного в обществе Гахария, который несет ответственность за «ночь Гаврилова», будет означать, считает Васадзе, что Иванишвили направляет четкий месседж — он власть отдавать не собирается и будет бороться до конца.

(сс) Davit Teteloshvili Георгий Гахария

«Гахария не настолько близок к Иванишвили, как Цкитишвили, но он обладает такими качествами, которые понадобятся для сохранения власти в 2020 году. Фактически все эти назначения — еще планируется назначение бывшего премьера Ираклия Гарибашвили на пост главы МВД — означают, что закончилась попытка Иванишвили передать власть в 2020 году команде молодых юристов, работавших в западных институтах, посольствах, Еврокомиссии, поскольку доверить им такое дело, как сохранение власти в 2020 году, Иванишвили не решился», — предполагает Васадзе. Вместе с тем по всему видно, что сам основатель правящей партии на пост премьер-министра возвращаться не собирается и вопрос этот даже не рассматривается.

Но удастся ли Иванишвили провести через парламент кандидатуру Гахария на пост премьера? Скорее всего, да, хотя это будет непросто. Однако если парламентское большинство не примет это решение, тогда страна придет к новым парламентским выборам. И хотя в Грузии никогда нельзя делать уверенных прогнозов, даже при наличии сильной оппозиции правящей власти можно предположить, что Иванишвили вновь выйдет победителем. Ну, а пока ждем того, когда «Грузинская мечта» проведет заседание политсовета и назовет кандидатуру нового премьера, а тот уже выберет членов кабмина.