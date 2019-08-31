Если бы в качестве практик на школьных уроках учителя предлагали детям играть в настольные игры — вышло бы из инициативы что-то дельное? С ходу в импровизированном «настольном» расписании возникают аналогии: русский язык — «Эрудит», физкультура — «Твистер», экономика — «Монополия», а, например, игра «В тридевятом царстве» отлично учит сочинять сказки (и показывает начинающим литературоведам, что знакомые с детства произведения построены по определенным сюжетным схемам).

Rightgames.ru Эволюция

Мы составили план учебного дня из пяти предметов, где каждая игра точно принесет пользу — и, скорее всего, не только детям. Длительность партий в этих играх не продлится дольше школьного урока — а некоторые пункты из списка могут уместиться во время перемены.

Биология — «Эволюция»

Игра, которая помогает справиться с разделом «генетика» и упорядочить в голове знания о прогрессе развития живых существ на планете. Из маленькой бактерии можно вырастить хищника, но для этого ваша амеба должна пройти ряд трансформаций. В какой-то степени можно назвать эту игру процессом выращивания вашего личного Франкенштейна: у кого-то получится норная рыба-пират, а у кого-то — ядовитый динозавр с острым зрением.

Цель игры — выращивать птиц, животных и рыб так, чтобы они приносили как можно больше очков (каждое наращенное свойство приносит дополнительные бонусы). Но вот закон мироздания: всё, что живет, должно кормиться (и желательно — вовремя). Не смогли прокормить свое детище — оно вымирает и отправляется в утиль. Кстати, чужую еду можно воровать (закон джунглей никто не отменял).

В конце каждого хода игроки кидают кубики, на которых выпадает количество единиц пропитания, на которые нужно прожить. Почему еду доверили механике, основанной на случайных событиях? О холодной зиме и засушливом лете и люди-то не могут догадаться, что сказать о первобытных животных.

Игру в 2010 году создал Дмитрий Кнорре — кандидат биологических наук и сотрудник НИИ физико-химической биологии, так что с научной стороны проект получился более чем авторитетным. С годами базовая версия игры обрастает дополнениями — комбинаций получается больше. «Эволюцию» часто называют одной из жемчужин отечественного игропрома — во многом благодаря тому, что настолка длится недолго, легко объясняется, но всё равно — глубока.

Igroved.ru Таймлайн. Изобретения

История — «Таймлайн»

Спорная, но занимательная игра-викторина (тоже 2010 года рождения) на знание исторических событий. Что было раньше — открылась студия «Союзмультфильм» или Гагарин улетел в космос? Леонардо да Винчи создал «Мону Лизу» или люди изобрели утюг? Некоторые ответы кажутся очевидными, а некоторые заставляют после игры заглянуть если не в учебник, то в Википедию.

Процесс игры очень простой: игроки получают карточки, на одной стороне которых событие, а на другой — дата, когда оное произошло. Выставляется стартовая карточка — случайным образом из колоды (стороной с датой вверх), а дальше каждый участник партии выкладывает справа или слева событие со своей руки, пытаясь угадать, раньше оно было или позже стартового. Если угадал — молодец; нет — тянешь карточку из колоды. Следующий игрок опирается на крайние карточки, которые оказались перед ним. Выигрывает тот, кто быстрее избавится от карт.

Каждая партия уникальна, поскольку расклад карт всегда получается разный, а в наборе их много (а еще есть тематические дополнения, посвященные музыке, например, или науке), но через десяток-другой раундов ловишь себя на том, что выучил порядок заковыристых дат и более-менее запомнил, когда появилась первая вакцина, а когда зародилась кириллица. Как минус — становится скучно; как плюс — получаешь пятерку по всемирной истории.

Mglan.ru 7 на 9

Математика — «7 на 9»

На действиях с цифрами основано очень много игр, но эта маленькая коробочка умудрилась сломать мозг даже опытным программистам на рабочем корпоративе. Пример того, что маленькая и быстрая игра не обязательно оказывается легкой.

Колода состоит из 73 карт — на каждой указано число от 1 до 10 и показатель с плюсом или минусом. Игра простая: есть стартовая карта, на нее игроки на скорость выкладывают карты с руки так, чтобы число на выложенной карте соответствовало значению числа лежащей карты с показателем. Например, если сверху лежит карта со значением «5 ± 3», то на нее можно положить либо двойку, либо восьмерку. Побеждает тот, кто первым избавится от своих карт. Кажется, что это очень просто, но скорость добавляет нагрузки к мыслительному процессу и подвешивает оперативную память, превращая простые арифметические выражения в алгебраические уравнения.

Игра отлично подходит в качестве веселого турнирного развлечения (выживет до конца определенно самый мозговитый) или сгодится в качестве математического тренажера для младшеклассников. Впрочем, представьте толпу из взрослых, каждый из которых вполне силен не то что в сложении и вычитании, но и в тригонометрии, например, — и даже они подвисают в процессе, размышляя, какую карту нужно сыграть.

Игре уже десять лет — у нее также вышло дополнение с делением и умножением. Для меня это уже запредельный уровень сложности, но что взять с гуманитария?

Iello.fr Пиктомания

Изобразительное искусство — «Пиктомания»

Школьные натюрморты и пейзажи будет проще нарисовать, если в свободное время тренироваться в приятной компании в изображении всего подряд, от дракона до ванной. В «Пиктомании» необязательно быть Пикассо или Айвазовским, но нужно уметь хотя бы схематично изображать на скорость заданные объекты.

Каждый игрок получает карточку с шифровкой задания — слова, обозначающего цель для рисования. Кто первым справится с задачей, тот получит больше победных очков; но после этапа создания изображений наступает этап голосований: каждый участник должен отгадать, что нарисовали соигроки. Если ваш рисунок отгадали (и вы отгадали чужие) — вы молодец, если все ошибаются — следует штраф. Саботировать чужие работы невыгодно, потому что вы лишаете себя дополнительной награды.

Игру придумал в 2011 году Владя Хватил, чешский геймдизайнер, чьему уму принадлежит популярная игра для вечеринок «Кодовые имена» или, например, стратегия «Сквозь века». Или кооператив в реальном времени Space Alert. Или приключенческая ролевая игра «Рыцарь-маг». Словом, послужной список у автора «Пиктомании» — огромный.

Российские авторы представили на фестивале авторских настольных игр «Граникон» в Петербурге в 2019 году похожий проект — «Про Рисунки». Некоторые механики взяты из «Пиктомании» (например, необходимость угадывать, что нарисовал соперник, а также механизм начисления очков). Отечественную настолку издательство «Лавка игр» планирует представить публике уже осенью.

Hobbyworld.ru Билет на поезд. Америка

География — «Билет на поезд»

За пятнадцать лет существования эта настольная игра стала классикой в жанре «евро» (игроки соревнуются в зарабатывании победных очков). «Билет на поезд» получил несколько премий, а на международном игровом портале Board Game Geek игру оценили больше 60 тысяч человек. Для настольного сообщества это много (у русскоязычного аналога «Тесеры» аудитория в 37 тысяч человек).

Как и в других играх списка, в «Билете на поезд» нет сложных механик: игроки выстраивают по карте цепочки из поездов своего цвета, стремясь посетить как можно больше населенных пунктов. Это удобный повод познакомиться с географией разных стран, поскольку если классическая версия «Билета на поезд» заставляет изучить карту Северной Америки, то дополнительные карты к этой настольной игре знакомят с Азией и с Европой.

Игра получилась у автора, Алана Муна, практически сразу: он рассказывал, что во время первых тестовых партий был вынужден отправиться в травмпункт с крупной занозой, а его друзья как сидели с макетом игры, так и продолжали партию за партией возводить железные пути даже в отсутствие автора.

И если после «Билета на поезд» вы не решите выучиться на железнодорожника, то как минимум выучите, где находится Портленд, а где — Атланта.