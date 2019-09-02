Во внутренней политике Турции происходят фундаментальные изменения. На фоне того, что президентская система, на которую перешла страна, причинила острую боль, возросло напряжение между политиками. Вновь увеличились атаки на курдские партии и курдский народ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Продолжаются чистки в турецкой армии, экономический кризис подрывает доверие общественности к власти. Снова назначили управляющих в некоторые муниципалитеты, мэры которых были избраны на местных выборах в начале этого лета. В этой связи продолжаются уличные протесты. Акции против массового уничтожения лесов ради последующей разработки рудников, переданных иностранным компаниям, превратились в события сродни происходившим в Парке Гези. За последние пять лет было построено 3500 мечетей, но открыто всего 56 библиотек, а 1550 школ и университетов закрыты. Зато создали около 220 тюрем. Вот такая картина Турции…

Поражение на местных выборах 31 марта и 23 июня углубило возникший внутри правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) раскол. Инициативы по созданию новых партий, высказанные отдельно друг от друга бывшим министром экономики Али Бабаджаном и бывшим премьер-министром Ахметом Давутоглу, создали своего рода панику внутри ПСР. Критике также подверглись «Альянс народа» и Партия националистического движения (ПНД). Не удается справиться с упадком духа внутри правящей партии. Ее лидер и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ничего не объясняет. Его аргумент «будем едины» только увеличивает неопределенность.

Эрдоган старается спасти ситуацию либо проведением конгресса осенью, либо широкомасштабной заменой кадров, чтобы предотвратить выход из партии и помешать деятельности по созданию новой партии. Бывший депутат от ПСР и колумнист газеты StarМехмет Метинер на 18-й годовщине создания ПСР обратил на себя внимание высказываниями о том, что партия себя изжила. Известный своей близостью к Эрдогану, Метинер заявил: «Нужно создать новую партию под руководством Эрдогана. Существует незамедлительная потребность не в обновленной ПСР, а в новой ПСР».

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Идет подготовка по созданию двух отдельных новых партий Давутоглу и Бабаджаном. Стало известно о том, что бывший министр юстиции Садуллах Эргин вышел из ПСР и займет должность в новом формировании Бабаджана. Ожидается, что в Анкаре последуют новые отставки из ПСР для того, чтобы присоединиться к создаваемой Бабаджаном партии. Предполагается, что в рядах ее появятся бывшие министры от ПСР Бешир Аталай и Нихат Эргюн. Оба бывших министра известны тем, что являются «близкими коллегами» экс-президента Абдуллаха Гюля. Среди имен, которые войдут в команду Бабаджана, также значится и бывший председатель Конституционного суда Хашим Кылыч.

Политолог Баскын Оран следующим образом расценивает ситуацию относительно того, продолжит ли правительство ПСР свое бесперебойное движение вперед: «Жизненный цикл ее подошел к концу. Эрдоган играет в дополнительное время благодаря созданной им напряженности. Факты выхода из состава ПСР, увеличение отставок, создание новых партий — всё это повеление Аллаха». Оран делает следующие прогнозы относительно турецкой политики в предстоящий период: «Продолжатся выходы из партии, и Эрдоган прибегнет к еще большей жестокости. Поскольку он знает, что если он проведет реформы, то станут известны прежние деяния. Чем более жестоким станет Эрдоган, тем больше разногласий станет внутри ПСР. Однако в процессе этого все слои общества Турции поймут, в каком болоте они живут. Наступит такой ад, что Турция получит прививку против тюрко-исламистской власти. Другими словами, никогда больше тюрко-исламисты не смогут снова прийти к власти».

Продолжается начатая работа по устранению недостатков в новой системе, дебаты относительно которой вспыхнули с новой силой после выборов 23 июня и которая неоднократно подвергалась критике внутри партии. Отмечается, что с началом нового законодательного года в повестку дня могут быть внесены некоторые изменения, связанные с системой. Особое внимание привлекают к себе изменения незначительных положений, вызвавших жалобы со стороны депутатов, которые также устранят критику относительно дезактивизации Великого национального собрания Турции (ВНСТ). В первую очередь предполагается сфокусироваться на систематизации практики «дежурного министра», введенной после поступавших упреков со стороны депутатов, что «мы не можем достучаться до министров».

Vikiçizer Великое национальное собрание Турции

С момента перехода на новую систему возникли проблемы с подготовкой законопроектов. В связи с тем, что вместе с новой системой правительство лишилось полномочий представлять в ВНСТ законопроекты, тексты законопроектов, подготовленные в аппарате президента либо в министерствах, направляются во фракцию ПСР. После проведения совещаний преимущественно с депутатами, которые ставят свои подписи под многочисленными законопроектами, законопроект предоставляется в главное управление ВНСТ.

Отмечается также, что дни министра финансов Берата Албайрака, в адрес которого чаще остальных обрушивалась внутрипартийная критика, в его кабинете сочтены. Стало известно, что Эрдоган, продолжавший удерживать своего зятя Албайрака на этом посту несмотря на споры внутри партии и реакцию граждан на его экономическую политику, уже списал его со счетов. Близкие к ПСР источники отмечают, что Эрдоган не сможет игнорировать настойчивость, проявляемую партией, хотя он еще не определил, кого поставит на место Албайрака. Зять президента с назначения его на пост министра финансов сразу после выборов 24 июня стал предметом бурных дискуссий. Его назначение создало серьезное недоверие в экономических кругах, возросла критика используемого Эрдоганом «кумовства». В то время как в период работы Албайрака отмечалась серьезная утрата доверия в экономике, турецкая лира утратила ценность по отношению к доллару и евро.

В городе Невшехир было проведено заседание региональных лидеров оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). В своем обращении председатель РНП Кемаль Кылычдароглу отметил: «Нет демократии там, где нет справедливости и нет справедливости там, где нет демократии. Если в тюрьмах содержатся невинные люди, если журналисты всё еще находятся в тюрьме, значит, существует фундаментальная проблема в части справедливости… Одна политическая партия, единолично управлявшая этой страной на протяжении 17 лет, не смогла решить ни одной проблемы Турции. Наоборот, она добавила новых проблем к существующим проблемам. Возросла безработица. Уверен, к каждому из вас приходят граждане с просьбой найти им работу».

VOA Кемаль Кылычдароглу

Законодательный год начинается 2 сентября с торжественной церемонии в президентском дворце в Баштепе (Анкара). Верховный суд направил приглашение коллегиям адвокатов Турции принять участие в церемонии. Приглашение Верховного суда было отклонено коллегиями адвокатов из 47 областей. В заявлении, сделанном коллегией адвокатов Измира в адрес Союза коллегий Турции, говорится: «Коллегия адвокатов Измира на протяжении 111 лет, так и сегодня, не преклоняясь перед какой-либо властью, продолжает бороться за разделение властей для защиты основных прав и свобод, за применение принципов демократии, прав человека и универсального права. Информируем вас о том, что на церемонии открытия законодательного года, которая будет проведена в центре управления делами президента, не будет представлена коллегия адвокатов Измира в связи с утратой вашей легитимности в наших глазах».

Предоставление правительством разрешения канадской компании Alamos Gold для проведения работ по добыче золота в Чанаккале и последовавшая после этого массовая вырубка деревьев для этих целей стала причиной возникновения серьезных протестов в Турции. Выяснилось, что турецкий партнер канадской компании является супругом депутата ПСР. По этой причине события приобрели политический характер. Оппозиция и защитники окружающей среды пользуются общим недовольством и используют его для усиления своей деятельности. Правительство ведет себя так же, как и во время событий в 2013 году в стамбульском Парке Гези, когда оно было вынуждено прибегнуть к жестким мерам. Однако протесты лишь нарастают.

Грозит раскрыть грязные тайны Давутоглу. Он говорит: «Если станут известны деяния по вопросу борьбы с терроризмом, очень много людей не смогут посмотреть людям в глаза. Те, кто сегодня нас критикует, не смогут выйти к людям. Заявляю об этом во всеуслышание. Почему? Давайте освежим вашу память. Однажды, когда в будущем станут писать историю Турецкой Республики, я уверен, что в качестве самого критического периода в историю войдет период с 7 июня по 1 ноября (2015)».