На границе между Израилем и Ливаном — очередное обострение, и стороны обменялись ударами. Ситуация такова, что восстановить истинную картину происходящего очень сложно: сообщения израильских и ливанских СМИ, как и заявления официальных лиц, противоречивы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Пока выстраивается следующий информационный ряд: 25 августа ударом с израильского беспилотника была подожжена дубовая роща в приграничном ливанском районе Ар Дов. 1 сентября организация «Хезболла» выпустила противотанковые ракеты по территории Израиля, одна из которых попала по военной базе. Израиль нанес ответный удар из 155-мм артиллерийских орудий, находившихся на стороне Голанских высот. ВВС Израиля атаковали ливанские деревни, расположенные на границе. К сожалению, это обычная история. Хотя заместитель лидера «Хезболлы» шейх Наим Касем почему-то заявил, что «это нечто уникальное, чего не случалось в прошлом».

И есть вот какая необычность. ЦАХАЛ принял ряд мер, направленных на повышение боеготовности на северной границе: перенесены запланированные учения, к границе стягивают артиллерию, отменены отпуска военнослужащих боевых частей, у израильско-ливанской границы наблюдается повышенная активность израильской авиации. Более того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил быть готовыми к «любому сценарию». По его словам, «мы проводим консультации касательно следующих шагов, в соответствии с развитием мы примем решение о следующем шаге». Такие заявления просто так не делаются. Складывается впечатление, что Израиль предпринимал действия упреждающего характера, а начальник генштаба генерал Авив Кохави предоставил северному командованию полную свободу действий в подготовке к отражению возможного удара «Хезболлы».

Вроде бы, все логично, и «Хезболла» грозится вот-вот свести счеты с Израилем и совершить вооруженную вылазку в ответ на удары израильтян. Но мы о другом. Ливанский военный эксперт генерал Амин Хотейт считает, что «израильская армейская разведка, по всей видимости, ожидала удара в другом месте». По его словам, «на протяжении нескольких дней израильская артиллерия вела днем и ночью превентивные обстрелы пограничной полосы возле оккупированного района Шебаа, что вызвало в ряде мест лесные пожары». Возможно, израильская армейская разведка ошиблась с выявлением плацдарма готовящего удара из Ливана, но в принципе она все же сделала свое дело. Интрига в том, что ранее «Хезболла» грозилась отомстить Израилю за обстрел своего лагеря в районе Акраба в окрестностях сирийской столицы, по которому израильские ВВС выпустили в ночь на 25 августа несколько ракет.

Sdusyria.org Хезболла

Сейчас, по мнению генерала Хотейта, ставка, видимо, делалась на то, что Израиль «не рискнет накануне парламентских выборов 17 сентября развязывать войну против Ливана». В то же время он уверен в том, что «Хезболла» не была намерена «начать настоящие военные действия», да и израильская артиллерия, как выясняется, вела «избирательный огонь» по населенным пунктам южного Ливана. И все же премьер-министр Ливана Саад Харири поспешил связаться по телефону с государственным секретарем США Майком Помпео и советником президента Франции Эмманюэлем Бонном. Харири сообщил им об опасном развитии ситуации на ливано-израильской границе, призывая «вмешаться в события и не допустить военной эскалации», что также наводит на мысль, что он может располагать какой-то особой информацией. На наш взгляд, кое-что в происходящем связано не только с расстановкой сил в регионе и влиянием на ход событий внешних игроков, но и с тем, что у Израиля и Ливана существует целый ряд причин, многие из которых связаны в первую очередь с решением внутренних задач.

Израиль, к примеру, используя инцидент, будет заявлять об усилении иранских или проиранских сил в Ливане и о том, что ливанское правительство должно распространить свой суверенитет на южные районы страны, которые должны перейти под контроль ливанской армии. С другой стороны, существует интерес со стороны определенных сил на Ближнем Востоке, заинтересованных в превращении Ливана в заметную арену ближневосточных противостояний, как это было там в годы гражданской войны 1975−1989 годов, снять с Ливана или нейтрализовать влияние сирийского фактора и выстроить ливано-израильский тандем. Но до сих пор Израилю провести такую комбинацию не удавалось.

«Хезболла», которая позиционирует себя в качестве основного борца с Израилем, по-прежнему является главным «раздражающим» моментом в двусторонних ливано-израильских отношениях. Что же касается нынешнего вооруженного инцидента на границе между Израилем и Ливаном, то они возникали и будут возникать по самым различным поводам. Проблема в том, что Ливан уже не может выстраивать отношения с Израилем в отрыве от других треков не только ближневосточного урегулирования, но и других кризисов в регионе. А эту проблему в любом случае не решить иначе, чем в многостороннем формате.