Книга Глеба Боброва «Эпоха мертворождённых» заканчивается словами: «Весна 2005 — лето 2007 г. Город Луганск», а начинается с того, что Украина разваливается на несколько частей: от неё уходит Крым, отделяется Донбасс, другие территории. И если в Крыму и других территориях всё обошлось без крови, то в Донецке и на Луганщине начинается самая настоящая гражданская война, с линией фронта, танковыми клиньями, миномётными и артиллерийскими обстрелами, минными полями и прочими сопутствующими обстоятельствами. Западный мир морально и материально поддерживает Центрально-Украинскую Республику (ЦУР), Россия негласно помогает Донбассу военспецами и техникой. Мелькают топонимы: Краматорск, Артёмовск, Дебальцево, Снежное, и, конечно же, Луганск, Донецк. Информационное пространство заполнено фейками, передёргиваниями, переворачиванием фактов с ног на голову и обратно…

«Эпоха мертворожденных». Глеб Бобров

Ощущение, будто читаешь газету пятилетней давности, да?

Но время написания, повторю, 2005−2007.

Доходит да каких-то совсем уж невероятных совпадений. В книге, например, фигурирует полевой командир Гирман (не Гиркин, конечно, и не Стрелков, но вполне узнаваемо). Есть муж и жена Зеленские, правда не КВНщики, а врачи. Ещё там долго и подробно описывается Сутоганская бойня — котёл, в который попали войска ЦУРа.

«Место называется «Сутоган». В переводе с татарского означает «глубокий котел». Вот — знак свыше! Мы не пустим их дальше, а в самом котле — устроим кровавую баню на все времена».

Mstyslav Chernov Война на Бонбассе

Помните Дебальцево? Изварино?

Всё это инфернальное буйство красок мы видим глазами в прошлом журналиста, а теперь полевого командира Кирилла Аркадьевича Деркулова. Или как он сам говорит о себе «демонизированный всеми мировыми СМИ, носитель черной харизмы и пассионарий абсолютного зла, страшный и ужасный Дракула-Деркулов».

Представителей противоборствующей стороны называет фашиками, эсэсовцами (сокращение от «сичови стрильци»), камрадами. Последнее как-то очень перекликается с прилепинским «наш несчастный неприятель» из «Некоторые не попадут в ад».

Вообще, эти две книги, Боброва и Прилепина, представляют собой интересный тандем. И та, и другая — «пацанская» военная проза, с изобилием специальных терминов («разгрузка», он же «лифчик», «двухсотый» — убитый, «трёхсотый» — раненый, «калаш», ну, тут и так всё понятно), перечислением оружия и техники (ПТУР, СВД, АГС, ДШК, СПГ-9, ТМ-83, АК-47…), специфическим армейским юмором.

«Подумаешь! И не таких быков в консервные банки закатывали!» (Г. Б.)

«На вооружении нашего батальона имелись особые ракеты, получившие в батальонном народе имя «вундер-вафля» (З. П.)

Параллелей меж книгами много, намного больше, чем хотелось бы, включая место действия и биографию писателей. Бобров воевал в Афганистане, за плечами Прилепина Дагестан, Чечня, а теперь ещё и Донбасс.

И если порознь читать их, уже не самое простое дело, то подряд, сначала «Эпоху…», а потом «Некоторых…», вовсе жуткое.

Военная фантастика, а именно по этому разряду проходила «Эпоха…» до 2014 года, не должна превращаться в документалистику по типу «Некоторых…».

Но, с другой стороны, что делать, если писателю почти за десять лет до событий становится ясно, что они произойдут?

2005 год. В Киеве недавно отшумел первый, «облегчённый» майдан, на площадях всё чаще появляются «онижедети» в жовто-блакитных и чёрно-красных майках с надписями «Дякую тоби боже, що я не москаль». Самые продвинутые уже учатся скакать и скандировать «москаляку на гиляку». Смотреть на это из России было дико и удивительно. А каково жилось жителям Донецка и Луганска, у которых всё это ходило и скакало практически под окнами? У них иллюзий насчёт будущего было куда меньше, чем у нас. Наступало новое время, некоторые это чувствовали.

Майдан. Киев. 2014

К слову, украинская футурология включает в себя ещё одну знаковую книгу — «S.N.U.F.F.» Виктора Пелевина. Она вышла в 2011 году, и довольно подробно описала майдан 2013−2014 годов. С катапультой, печеньками, обилием камер западных журналистов… В 2011-м читать было забавно, в 2013-м — уже не очень.

Понятно, что в мире пишется большое количество текстов с историческими прогнозами, и нет ничего удивительного в том, что какие-то из них рано или поздно сбываются. Но я, если честно, не могу с ходу припомнить другие книги, которые сбылись с такой точностью, как «S.N.U.F.F.» и «Эпоха…».

«Эпоху…» при всём желании не отнесёшь к большой литературе. Это мужское, потное, кровавое чтиво, простое и непритязательное, как перловка с тушёнкой. В интернете встречаются отзывы девушек, которые сетуют, что не смогли это читать. Ничего удивительного, эта пища слишком пахнет казармой и вообще не для девушек.

Автор, к сожалению, не Юрий Бондарев, не Борис Васильев и уж, конечно, не Шолохов. И его книга наверняка так и осталась бы затерянной среди себе подобных, число коим легион, если бы не реальность, решившая вдруг действовать по лекалам, прописанным Глебом Бобровым.

«Писатели — пророки современности» (цитата из «ЭМ»).

Самое интересное, что реальность не собирается останавливаться. В книге упоминается глава непризнанной донбасской республики, который погибает в результате теракта. И это очень напоминает недавнее событие, случившееся 31 августа 2018 года в кафе «Сепар» в центре Донецка.

Автор, как уже было сказано, бывший снайпер, и когда он пишет о психологии бойца, ему веришь.

«Ни в коем случае нельзя целиться в человека. Нельзя даже думать о нем, как о мишени. Выключить эту функцию в мозгу. Если позволяет кратность прицела и дистанция, нужно целиться в элемент одежды, в деталь экипировки, в цветовое пятно на крайний случай. Если далеко — в силуэт. Но абстрактно! Не в человека! Не думать вообще о нем как о личности, о солдате, духе, враге. Просто — никак. Полный мороз в голове…«

Война делает с человеком жуткие вещи, расчеловечивает, автор знает это и не пытается делать из своего героя агнца. Деркулов жесток, звереет, видит аналогичное в своих бойцах и не пытается скрывать от себя и читателя этот факт.

«Мы теперь — монолит. И имя ему — Зло. Абсолютное и бесчеловечное, лишенное даже призрачного намека на жалость и милосердие».

»Не надо больше ничего доказывать, спорить и говорить — никто ни в чем не виноват: это мы, люди — всем миром, а не отдельными народами, нациями или государствами — творим весь этот кошмар. Это мы, а не рисованные нетопыри с рожками и копытами — носители абсолютного зла».

ИА Красная Весна Разрушенный новый терминал Донецкого аэропорта. Донецк. ДНР. 22.09.2016.

Или вот цитата о современных войнах вообще.

«Войны теперь ведут не полководцы, а те, кто на общественное мнение влияет».

Абсолютно верно, на мой взгляд.

Много рассуждений о геополитике вообще, и России с Украиной, в частности.

«После поражения в Холодной войне — добивание правопреемницы СССР стало неминуемым. Ну, а столкнуть один народ лбами — святое дело. И горе побежденным. Ты же хорошо учил уроки Югославии. Знаешь, утвержденный Штатами сценарий!«

»Кто владеет Евразией — владеет миром! Россия — ровно половина Европы и добрячий шмат Азии — в одном лице. Она и есть — ключ к мировому господству. Да как приятное дополнение к суперпрайзу еще и хозяйка медной горы. И будут ее рвать зубами, пока не разорвут на куски и не сожрут, если она, конечно, не опомнится и вновь не покажет всем «кузькину мать». Тут же — такая возможность, чужими руками».

По большому счёту эта книга ещё и о потерянном поколении. О том, кто из советского времени, времени идеологии братства и взаимопомощи, попал под каток новых ценностей. И неважно, кто на какой стороне оказался в данном случае, на жовто-блакитной или сепаратистской.

«Сказав самому себе: «Беру от жизни всё!» — человек словно заключает сделку с Сатаной».

»Бери от жизни всё», — это механизм порабощения нового века».

»Эра лилипутов? Похоже… Все рожденные в пятидесятые-семидесятые сюда угодили. Как принято обозначать у наших модных публицистов — «еще одно потерянное поколение».

Об авторе

Глеб Бобров Глеб Бобров

Бобров Глеб Леонидович. Родился 16 сентября 1964 года в городе Красный Луч в семье педагогов. После окончания средней школы был призван в ряды Советской армии. Проходил службу снайпером в Афганистане. Награждён медалью ДРА «За отвагу».

После демобилизации работал преподавателем начальной военной подготовки, художником, менеджером. С 2002 года — журналист.

С 1992 года пишет прозу. Публикуется в журналах, «Подъём», «Звезда», сборнике «Мы из ArtOfWar». Выходили книги: «Тарас Шевченко — крестный отец украинского национализма», «Солдатская сага», «Эпоха мертворождённых», «Украинка против Украины», «Снайпер в Афгане. Порванные души», «Я дрался в Новороссии!», «Время Донбасса», «Выбор Донбасса».

Живёт в Луганске. Женат, двое детей.

Член Союза писателей России. Председатель Союза писателей ЛНР. Главный редактор сайта okopka.ru.