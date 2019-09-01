Путь России к Цусиме: когда враг был ещё рыцарем
Иван Дитлов. В походе и бою на броненосце «Адмирал Ушаков». СПб.: Арт-Экспресс, 2019
О пути к Цусиме и гибели в злосчастном сражении броненосца береговой обороны «Адмирал Ушаков» осталось много воспоминаний, несмотря на то, что не вернулось назад больше трети офицеров корабля (7 из 18). Можно вспомнить свидетельства лейтенантов Николая Дмитриева или Александра Гезехуса. Тем не менее мемуары мичмана Ивана Дитлова интересны своими красочными дополнениями к уже известным картинам похода и битвы. Ценны они и критическими оценками действий контр-адмирала Николая Небогатова («Ушаков» шел в его отряде, призванном усилить эскадру вице-адмирала Зиновия Рожественского), а также рассказами о плене и возвращении.
Тонущий мичман был подобран матросами броненосного крейсера «Якумо».
И это был не единственный благородный жест со стороны врага. Вернее говорить об изначально задуманной системе рыцарского отношения к военнопленным. Дитлов вспоминал, что
Хотя, конечно, случались и проблемы, в частности, с количеством и качеством еды в карантинных бараках или не всегда регулярным получением денег. Неприятна была и разрешенная Токио антиправительственная пропаганда, которую вел бывший народоволец доктор Руссель (Николай Судзиловский), которая, впрочем, по мнению Дитлова, не имела должного эффекта. «Из офицерских помещений он был с позором выгоняем», а один из поддавшихся пропаганде Русселя нижних чинов «был избит до бесчувствия» после попытки нападения на офицера. Последний безуспешно пытался защитить своего обидчика.
Иногда, увы, виновниками досадных (а зачастую и трагических) инцидентов оказывались сами пленные. Так, например,
Дитлов пишет и о влиянии русских пленных на местную культуру повседневности. В старой столице Японии Киото
Жаль, что причиной столь дружеского отношения между народами оказалась русско-японская война.