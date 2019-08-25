Дорога для своих

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

На этой неделе в министерстве иностранных дел Норвегии публично заявили о том, что Осло сомневается в экономической целесообразности Северного морского пути (СМП).

«У Севморпути есть серьезные проблемы в отношении всего: от поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры на всем протяжении трассы до крайне сурового климата. Это сильно усложняет задачу сделать этот маршрут выгодным и коммерчески успешным, как многие того хотели бы», — об этом рассказала в интервью «Известиям» министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде.

По ее словам, пока что у нее нет представлений о том, как Россия сможет обеспечить безопасность судоходства в арктических водах на всей трассе. Также одним из ключевых вопросов, по мнению Ине Мари Эриксон Серейде, остается безопасность окружающей среды. Отмечается, что СМП необходимо проверить на соответствие экологическим стандартам, которые выдвигаются для корабельных маршрутов в Арктике.

Вопрос экологии в контексте развития Северного морского пути возникает уже далеко не в первый раз. Буквально неделей ранее французская компания CMA CGM, один из крупнейших мировых перевозчиков контейнерных грузов, отказалась от использования арктических маршрутов, особенно Северного морского пути, ссылаясь на «защиту окружающей среды и мирового биоразнообразия».

Для России же Севморпуть выступает как один из главных федеральных проектов — дорога должна использоваться как транзитных маршрут, а также как путь для доставки сырья, добытого на Арктических территориях. Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, транзит по СМП к 2025 году должен составить 80 млн тонн.

ВикиКорректор Атомный ледокол «Ямал»

Порты за госсчет

На развитие портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке потребуется около 500 млрд рублей государственных инвестиций. Об этом на минувшей неделе заявили в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Речь идет о создании промышленных зон 15 портов и двух городов — Комсомольска-на-Амуре и Свободного. Причем для реализации проектов агентство предлагает применить механизм государственно-частного партнерства.

«С помощью ГЧП создается индустриальная площадка — некий универсальный мегазавод, который становится точкой сборки различных производств», — прокомментировал генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

По его словам, сейчас данный механизм финансирования прорабатывается совместно с государственными банками, и конечное предложение будет официально представлено на Восточном экономическом форуме — 2019 в начале сентября.

По итогам января-июля на терминалах морских портов Дальневосточного бассейна было перевалено 123,23 млн тонн, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Ассоциации морских торговых портов, на сухогрузы пришлось 78,34 млн тонн, а на наливные — 44,89 млн тонн Положительная динамика грузооборота отмечается в порту Восточный (+4,3%), Ванино (+6,7%), Находка (+7,2%), Владивосток (+9,8%), Де-Кастри (+15,1%) и Посьет — (+7,6%). Спад объем перевалки грузов отмечен в порту Пригородное — снижение на 11%.

Сколько стоит бизнес в регионе

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа предоставит компании «Новатэк» инвестиционный налоговый вычет на 40 млрд рублей для строительства объектов СПГ-терминала «Утренний» в Сабетте. Об этом на этой неделе сообщило РБК со ссылкой на источники, близкие к компании.

«Инвестиционный налоговый вычет сформирован по налогу на прибыль от сделки по продаже долей в проекте «Арктик СПГ-2», который не был запланирован в доходной части бюджета», — говорится в материале.

Yanao.ru СПГ-танкер

Причем в начале августа было объявлено, что российское правительство выделит «Новатэку» из бюджета 103,6 млрд рублей на строительство «Утреннего». Сообщалось, что средства перенаправлены с проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Общая стоимость терминала, как предполагается, составляет 144,2 млрд рублей.

Морской терминал необходим для перевалки сжиженного природного газа мощностью 19,8 млн тонн в год и стабильного газового конденсата мощностью 1,8 млн тонн в год, установки и сооружения завода по сжижению природного газа Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения. По плану, терминал «Утренний» должен быть построен к 2023 году. Ожидается, что запуск объекта позволит увеличить грузопоток по Северному морскому пути.

Прочные связи

Транспортная группа FESCO объявила о запуске регулярного контейнерного поезда из Хабаровского края в китайский Харбин. На первых порах поезд с экспортными грузами — продукцией лесопромышленного комплекса — будет отправляться со станции Мылки дважды в месяц, но планируется, что позднее частота отправок будет увеличена до четырех.

Это уже не первый проект компании по отправке контейнерных поездов из России в Китай. В июне этого года FESCO запустила регулярный контейнерный поезд из Красноярска в Пекин через пограничный переход Гродеково в Приморском крае и Суйфыньхэ в КНР. Группа намерена развивать данное направление и дальше.

Это связано с тем, что новые сервисы по перевозкам между Россией и Китаем, а также Китаем и ЕС (перевозки «РЖД Логистики», FESCO, компании «Евросиб») являются одним из наиболее бурно развивающихся направлений в транспортной отрасли. Перевозки между Европой и Азией являются одними из наиболее перспективных. К 2020 году аналитики Евразийского банка развития прогнозируют транзитна уровне 450—500 тысяч контейнеров против 5,6 тысячи контейнеров в 2010 году.

Glucke Контейнеры FESCO

Стратегия «Один пояс — один путь» была сформулирована Китаем в 2013 году. Речь идет о развитии транспортных коридоров, которые позволят осуществлять перевозки грузов между Китаем и Европой.

Откуда не ждали

Крупные компании из Германии окажут поддержку РЖД в рамках проекта по созданию высокоскоростной магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. «Российские железные дороги» и «Немецкая инициатива по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей в России» подписали меморандум о сотрудничестве при проектировании, финансировании и реализации строительства дороги. Документ был подписан 28 августа в рамках форума «PRO//Движение. ЭКСПО» в Щербинке.

«Соглашение предполагает локализацию технологий и поставку оборудования совместными предприятиями, расположенными на территории Российской Федерации, в том числе в сфере строительства подвижного состава и производства необходимых для него компонентов», — говорится на официальном сайте РЖД.

Как стало известно на этой неделе, РЖД намерены потратить только на проектную документацию и инженерно-изыскательные работы по строительству высокоскоростной магистрали 30,6 млрд рублей.

Напомним, что в середине апреля 2019 года президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Предполагается, что по новой дороге время в пути от Петербурга до Москвы будет составлять 2 часа. При этом пассажиропоток между городами должен вырасти втрое, до отметки 33 млн человек в год. Кроме того, власти рассчитывают, что строительство дороги позволит динамичнее развиваться экономике как Петербурга, так и городов, находящихся между двух столиц.