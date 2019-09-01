Эрдоган посетил Москву

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщает турецкое издание TR724, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа прибыл в Москву. В рамках однодневного рабочего визита он посетил авиасалон МАКС-2019 и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в международном аэропорту имени Жуковского. После переговоров состоялась совместная пресс-конференция. В ходе переговоров, посвященных многогранным двусторонним отношениям Турции и России, также состоялся обмен мнениями по некоторым региональным и международным вопросам, в частности, по Сирии. В турецкой делегации присутствовали министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр финансов и казначейства Берат Албайрак, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, представитель по связям с президентом Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын. Турецкая делегация изучила российские истребители Су-57 и Су-35. Эрдоган также принял участие в церемонии открытия международной аэрокосмической выставки МАКС-2019.

Путин и Эрдоган открыли авиационную выставку МАКС-2019

Kremlin.ru Путин и Эрдоган на открытии авиасалона МАКС 2019

Турецкая газета Sözcü рассказала своим читателям, как Путин и Эрдоган открывали авиакосмическую выставку МАКС-2019. На открытии президент России отметил, что в авиакосмической выставке принимают участие многие иностранные государства. Китай является главным партнером ярмарки в этом году. «У гостей авиасалона будет возможность увидеть новые проекты и последние разработки России. Я хочу выразить благодарность всем, кто приложил усилия для подготовки ярмарки. Желаю всем участникам успехов», — сказал Путин. После него приветственную речь произнес Эрдоган. Он поблагодарил Путина за оказанное гостеприимство и добавил, что Турция стала страной, обладающей правом голоса в области обороны, аэрокосмической техники. «К концу 2018 года общий объем экспорта Турции в оборонном и аэрокосмическом секторе достигнет 2,5 млрд долларов», — сказал турецкий президент. Эрдоган подчеркнул, что объем торговли между Турцией и Россией продолжает расти. «Мы продолжаем ставить рекорды по количеству туристов, приезжающих в нашу страну из России. Мы ожидаем, что в этом году Турцию посетит около 6 миллионов туристов. Товарооборот между нашими странами превысил 25 млрд долларов, мы уверенно стремимся к цели в 100 млрд долларов», — подчеркнул Эрдоган.

Переговоры о поставках в Турцию самолетов Су-35 и Су-57

(сс) Rulexip Су-35

Как сообщает радио Sputnik Türkiye, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Анкара ведет переговоры с российской стороной о поставках российских истребителей Су-35 и Су-57. На вопрос о возможности приобретения истребителей он заявил: «У меня будут переговоры с турецким коллегой (глава оборонной промышленности Турции Исмаил Демир). Одним из вопросов, которые мы рассмотрим, является поставка С-400. Затем мы продолжим разговор о возможности поставки Су-35 и Су-57, поскольку речь идет о существенном интересе Турции. Однако пока рано говорить, будут ли переговоры о подписании контракта. Турецкая сторона не подавала никаких заявлений. До этого мы должны провести несколько встреч, которые включают консультации на эту тему».

Dmitry Zherdin Су-57

Турция хочет создать правительство на востоке Евфрата

Информационное агентство ANHA утверждает, что Турция хочет создать «Восточное правительство Евфрата» к востоку от Евфрата. В сообщении отмечается, что между членами турецкой разведки — Национального разведывательного управления Турции (MIT) и Сирийским курдским национальным собранием (СКНС) состоялась встреча, на которой было создано так называемое Местное собрание Африна. Издание сообщает, что СКНС передали информацию о создании правительства в рамках СКНС и о поддержке боевиков в регионе в так называемый комитет, связанный с Турцией.

Давутоглу пригрозил напомнить о «борьбе с терроризмом»

Как передает турецкое издание Ahvalnews, по мере того как между Эрдоганом и его противниками в правящей Партии справедливости и развития (ПСР) разгорается конфликт, партийцы начинают говорить о спорных решениях в прошлом. Так, один из влиятельных политиков, экс-премьер Ахмет Давутоглу, спровоцировал новые споры касательно выборов 2015 года. Во время них в парламент сумела пройти прокурдская партия Демократическая партия народов. На заявления Эрдогана о том, что отколовшиеся от партии Абдуллах Гюль, Али Бабаджан и Давутоглу будут забыты историей, а их действия поддерживают террористов, экс-премьер заявил, что не стоит начинать дискуссии на эту тему. «Давайте вспомним, период от июня до ноября — один из самых критических периодов в нашей истории (после того, как 7 июня прокурдская партия прошла в парламент, а правящая партия не смогла набрать достаточно голосов для того, чтобы править единолично, в стране начались террористические акты, погибло большое количество гражданских и военных). Если мы начнем обсуждать тему борьбы с терроризмом, и я начну рассказывать то, что знаю, многие люди не смогут выйти на люди. Я открыто заявляю это», — пригрозил он.

Wikimedia Ахмет Давутоглу

Дамаск угрожает

Интернет-издание Samanyolu сообщает о том, что в сирийском Идлибе постепенно нарастает напряженность между Турцией и Россией. На прошлой неделе появилась новая угроза со стороны Дамаска после нападения Турции на девятый наблюдательный пункт Морик в Идлибе, который был обстрелян с воздуха и унес жизни трех гражданских. Советник президента Сирии Бусейна Шабан обвинила Анкару в поставках оружия боевикам и заявила, что турецкие наблюдательные пункты в Идлибе могут быть уничтожены сирийской армией. В соответствии с астанинским соглашением, предусматривающим создание зон деэскалации в Сирии и подписанным Турцией, Россией и Ираном, Анкара создала в Идлибе 12 военных наблюдательных пунктов. Однако когда разоружение и эвакуация джихадистов в этом регионе не состоялись, Россия одобрила атаки сирийских сил на Идлиб как с воздуха, так и с суши, начав процесс, угрожающий турецкому военному присутствию.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

SDG: наше предложение воплотилось в жизнь

Как сообщает агентство ANHA со ссылкой на газету Yeni Yaşam, в соответствии с достигнутым компромиссом между Турцией и Соединенными Штатами, курдские Отряды народной самообороны (YPG) с тяжелым вооружением стали отдаляться далее 25−40 км из территорий у турецко-сирийской границы. Сирийские демократические силы (SDF) рассказали изданию подробности этого процесса. Так, согласно заявлению представителя SDF Мустафы Бали от 27 августа, турецким войскам не разрешат создавать постоянные базы в буферной зоне на севере Сирии. Кроме этого, Анкара не сможет строить на этих территориях наблюдательные пункты. Сирийский демократический совет, в свою очередь, призывает Анкару к диалогу для долгосрочного урегулирования. Представитель совета Эмджед Осман заявил, что на переговорах, проводимых с посредничеством США, достигнута договоренность об ограничении действий Турции на севере Сирии. «В некоторых точках, касающихся безопасной зоны, было достигнуто соглашение, благодаря которому была предотвращена угроза со стороны Турции в регионе, хотя и на некоторое время», — заявил Осман.

Отставки в командовании турецких вооруженных сил

Chema ^^ Отставка

По данным интернет-издания OdaTV, в командовании вооруженных сил Турции были произведены перестановки. Пять генералов подали в отставку, аргументируя это несправедливостью принятых Высшим военным советом Турции решений. Также издание пишет, что некоторые генералы решили уйти на пенсию по собственному желанию. Самой неожиданной отставкой стал уход на пенсию Мустафы Эркала Кузуоглу, начальника отдела по связям с общественностью Генерального штаба. Издание обращает внимание читателей на то, что военные, решившие уйти в отставку, были назначены для несения службы в горячих точках на севере Сирии. Кроме этого, OdaTV отмечает, что в отставку также подали командиры дивизий, которые располагаются на севере Сирии в демилитаризованной зоне Идлиб.

Экономический кризис стал обходиться дорого

По данным издания AktifHaber, департамент социальной защиты населения Турции после восьмимесячного перерыва с декабря 2018 года обнародовал бюджетные и медицинские статистические данные. В опубликованном отчете содержится информация за период с января по май 2019 года. По причине экономического кризиса компании перестали оплачивать страховки работников, что негативно отразилось на доходе от премий, а дефицит бюджета достиг максимума. В сравнении с данными прошлого года, последствия экономического кризиса для департамента социальной защиты населения стали более ощутимыми. Как пишет издание, есть еще один важный момент, который многие упускают: с 2008 года государственная казна передает в департамент плюс 25% из дохода от премий для покрытия дефицита бюджета. И так как эти деньги переведены как государственный взнос, они не зафиксированы в бюджете департамента.

«Путешествие по облакам»

Согласно новости, опубликованной газетой Hürriyet, канатная дорога, расположенная в городе Кемер провинции Анталья, бьет все рекорды. Она стала одной из самых главных альтернативных туристических достопримечательностей. Располагается дорога в деревне Текирова в районе Кемера и привлекает огромное внимание как местных жителей, так и иностранных туристов. Прогулка до вершины горы Тахталы на канатной дороге длится 12 минут, а происходит все это на высоте 2 тысячи 365 метров. Во время поездки можно полюбоваться прекрасными видами на Фаселис, древний город Олимпос и на острова Üç adalar. Также можно рассмотреть красоты провинции Антальи и города Кемер. Генеральный директор канатной дороги Хайдар Гюмрюкчу отметил, что в этом году они бьют все рекорды. «На сегодняшний день ближе к концу августа на фуникулере проехались больше 200 тысяч человек. К концу года число превысит 300 тысяч посетителей. А это побьет рекорды всех предыдущих сезонов».