Зачем премьер-министру Армении Николу Пашиняну понадобилось заявлять, что «Карабах — это Армения»? Ни один его предшественник не решился на подобную авантюру. Прежние армянские лидеры, двое из которых были карабахцами, более того, полевыми командирами, даже в активную фазу карабахского конфликта не признавали его независимость.

Иван Шилов ИА REGNUM

Почему же Пашинян решил стать большим католиком, чем папа римский? Ведь ясно, что объявление армянской властью Нагорного Карабаха территорией Армении означает признание факта аннексии чужих земель. Тут уже ответ держать придется не только перед Азербайджаном, но и перед мировым сообществом, в первую очередь перед Минской группой ОБСЕ и Совбезом ООН. А все очень просто, считает президент общественного форума «Во имя Азербайджана», политолог Эльдар Намазов. Для Пашиняна сейчас важнее защитить свою репутацию перед внутренней аудиторией, которой он надавал обещаний в ходе своей предвыборной кампании. Самое серьезное среди них о том, что он не будет представлять Нагорный Карабах на переговорах, что добьется изменения формата переговорного процесса, поскольку жители Карабаха не были его избирателями, не голосовали за него, поэтому Баку должен вести переговоры с Нагорным Карабахом.

Primeminister.am Никол Пашинян

Свою предвыборную кампанию Пашинян построил на этих тезисах. Однако и Азербайджан, и Минская группа выразили категоричное несогласие, в результате премьер и его министр иностранных дел вынуждены были продолжить переговоры в старом формате, что, естественно, стало причиной обвинений в невыполнении обещаний. «Фактически своим заявлением о «миацуме» Пашинян пытался защититься от обвинений своих критиков внутри страны, что он не смог изменить формат переговоров и вывести Нагорный Карабах на прямые переговоры с Баку. Объявляя «миацум» как свершившийся факт, он в качестве оправдания направляет послание армянскому обществу о том, что необходимость в привлечении Нагорного Карабаха к переговорам уже отпала», — говорит Намазов.

Однако теперь армянскому премьеру придется объясняться перед внешним миром, в первую очередь странами-сопредседателями Минской группы — Россией, США и Францией. Пашинян своим заявлением поставил под удар не только саму Армению, но и сопредседателей, так как Минская группа неоднократно подчеркивала, что признание даже независимости Нагорного Карабаха со стороны Армении невозможно, потому что это означает конец переговорам и начало войны, отмечает бакинский эксперт. В этих условиях переговорный процесс теряет смысл. И вряд ли объявленную встречу глав внешнеполитических ведомств конфликтующих сторон можно считать очередными переговорами.

Facebook.comeldar.namazov.56 Эльдар Намазов

«Министру иностранных дел Азербайджана, вероятно, доставит удовольствие присутствовать на этой экзекуции и понаблюдать, как сопредседатели будут требовать ответа от армянской стороны на последние их заявления», — объяснил согласие Баку на встречу с армянским министром Намазов. Тем более что решение о прекращении переговорного процесса и возобновлении военных действий будет приниматься не дипломатами, а политиками, и время силового освобождения оккупированных территорий будет определяться не на основе заявлений армянской стороны, а в соответствии со стратегическим расчетом военно-политического руководства Азербайджана. Это может быть очень скоро, но может быть и в средней перспективе. Позиция Азербайджана достаточно ясная, сеанс разоблачения произошел, нашла подтверждение многолетняя позиция Баку об имитации Арменией переговорного процесса, нежелание Еревана вести результативные переговоры. Новой армянской власти придется серьезно расплачиваться за подобные игры с Москвой, Вашингтоном и Парижем.