Я удивляюсь, что они так долго и упрямо выходят. На основании моего личного опыта заявляю, что такой длительностью протестов не может похвастаться ни один оппозиционный протест в России.

(сс) Patrice CALATAYU Активист желтых жилетов

Выходить сорок две субботы подряд — это мировой рекорд.

Однако безжалостное отсутствие победы изматывает и их, признаем, что количество выходящих уменьшается (во всяком случае в субботу 24 августа их не было много), а Макрон после первых недель растерянности впоследствии проявил и проявляет огнеупорное сопротивление, не ушёл из политики и продолжает возглавлять страну как ни в чём не бывало. Игнорирует то обстоятельство, что часть населения последовательно пытается выдавить его из власти. Перенёс большую часть своей активности во внешнюю политику, и не так уж безуспешно.

Основная манифестация пройдёт в Париже от площади Gambetta (от метро с тем же названием) по улице Pyrenees — через площадь битвы за Stalingrad, по бульварам de la Chapelle, de Rochechouart, de Clichy через rue Lepic (изгибается загогулиной, там когда-то жил Ван Гог, а у меня там жила девка-англичанка в восьмидесятые годы XX века) ‑ и закончится манифестация на площади Saint Pierre.

Inhabitat.com Площадь Gambetta

Соберутся на Gambetta в 11 часов, начало шествия в 14 часов. Маршрут не длинный — всего 7,2 километра.

Общий лозунг «Pour le SMIC et le RIC: agissons!» Мой французский хорош, перевожу с листа, но вот с аббревиатурами не всегда справляюсь. Лозунг предлагает действовать во имя SMIC и RIC. Если SMIC мне ещё наполовину понятен: борьба за повышение минимального заработка, то RIC — признаюсь ни бум-бум, не знаю как RIC расшифровывается.

Вот что прислал Yvan Hardoy и другие источники, и признаю, что я был не прав, предсказывая снижение количества.

Итак, Yvan Yardoy:

«Начало движения было предусмотрено в 14 часов с площади Gambetta, но организаторы несколько поторопились, выдвинулись чуть раньше, и некоторые участники должны были ускорить шаги, даже бежать, чтобы присоединиться к кортежу.

По дороге обнаружилось, что идут 3 тысячи персон.

Chip-top.ru Вид на Монмартр с площади Saint Pierre

Мирный выход, но присутствие множества молодёжи в некотором роде горячей, антифа, молодёжи жилетов, дало в результате атмосферу такую же горячую, как и погода этого последнего дня лета.

Относительно антифа, было интересно наблюдать, как их «кадры», более взрослые среди них, вернули себе контроль над их людьми, после отсутствия во время Акта XLI, возможно, из-за саммита «Большой семёрки» в стране басков.

Как природа боится пустоты, в предыдущую субботу несколько магрибских (то есть северо-африканских, арабских — ЭЛ) хулиганов из предместий Парижа (настоящие карикатуры) захватили контроль над операцией и организовали несколько «диких манифестаций». Et bien… (народное восклицание — ЭЛ) заметно было, как «старые» вернули себе руководство над антифа.

Но не следует быть к ним требовательным в смысле дисциплины, это вам не немецкие антифа и не активисты de Lutte Ouvriere (коммунистическая организация прошлого — ЭЛ).

Во всё время маршрута антифа и те, кто двигались за ними, пытались оказывать давление на мобильных жандармов, которые кадрировали манифестацию со всех сторон.

Помимо словесных провокаций — их жандармы игнорировали, — жандармы имели две трудности.

Первая, что они получили от Префектуры приказ двигаться лицом к кортежу, манёвр особенно изматывающий, если на протяжении километров. Вторая: исходила от сильной жары, от которой некоторые становились почти «красными помидорами», такую они несли нагрузку при их тяжёлом снаряжении.

Более чем десяток раз наиболее воинственных антифа, спрятавшихся за большой бандеролью или зонтиками по гонконгской моде, пытались давить на жандармов, но те отказывались уступить территорию и газировали систематически манифестантов первых рядов слезоточивыми гранатами. Что взвинчивало толпу, но затем успокаивало её до следующего раза.

Сказав это, следует добавить, что если антифа серьёзно искали прорвать заслон жандармов (те, кстати, сразу же надели каски после первой же стычки), то хотя бы могли начать, по крайней мере, надев очки для ныряния и маски, чего не было.

Винсент Ван Гог. Площадь Сен-Пьер в Париже. 1887 г

В это время «нормальные» жёлтые жилеты, а они формировали подавляющее большинство, следовали, дискутируя и распевая, обозревая провокации антифа и их последователей. Как обычно, мнения разделились по их (антифа) поводу. Некоторые считали, что они делают «хорошую работу», оживляя манифестацию, другие высказывались в смысле, что они играют на стороне Кастанера и служат пугалами для движения, контрибуируя к его искажённому образу.

После XX и XIX арондисманов кортеж вошёл в XVIII и пошёл через Barbes, где встреча с местными была очень тёплой, без того, впрочем, чтобы они присоединились к манифестации. К большому разочарованию нескольких участников того же происхождения, которые их живо побуждали (Barbes населён арабами и чёрными — ЭЛ).

Прибыв почти к концу манифестации, жандармы, таким образом, выполнили их миссию — подавили в зародышах «дикие манифестации» или регби-подобные (от игры в регби — ЭЛ) давления при их обнаружении.

Однако чуть перед тем, как прийти к последнему этапу на площадь Saint Pierre, расположенную вблизи фуникулёра Монмартра, жандармы, возможно, из-за конфигурации местности или по причине усталости после их долгого отступления (лицами к толпе) оставили одну из прилегающих улиц незащищённой.

И туда немедленно потекли жёлтые жилеты в первую «дикую манифестацию» дня, в направлении бульвара Rochechouart. До такой степени незащищённую улицу, что некоторые манифестанты спрашивали себя: «А не намеренно ли так поступили жандармы, чтобы разделить кортеж?»

Но мотоциклисты «вольтижеры» полиции быстро вмешались и стали заслоном на бульваре, все в конце концов вернулись к предписанному направлению.

(сс) Olivier Ortelpa Желтые жилеты

Тогда как декларированный маршрут закончился перед фуникулёром, жилеты продолжали взбираться чуть выше к площади паперти Sacre-Coeur, прибыв внизу к лестнице, и жандармы не возражали. То ли потому, что спутали две площади (они же не парижане!), то ли потому, что предпочли позволить, дабы избежать инцидентов в этом очень туристическом квартале.

Да, но тут жандармы всё же допустили небольшую ошибку, поместившись в большом количестве на площади и не охраняя подход к лестницам, только охранив подход к пяти. А жёлтые жилеты имели большое желание подняться по ним, по этим лестницам!

И результат. Против многих десятков взбирающихся манифестантов несколько жандармов должны были быстро ретироваться под давлением. И многочисленная толпа триумфально заняла место.

Чуть выше жандармы все же заняли позицию в жидкую линию на ступенях, но оставили её без борьбы и разрешили всем пройти, что было мудрым решением, если их целью было обеспечить порядок, так как ситуация угрожала усугубиться, если бы жандармы поступили иначе. Силы порядка ушли и устроились выше, у самой базилики, откуда они обозревали жёлтую массу, пьяную от своей символической победы, устроившуюся среди ошеломлённых туристов.

Thomas Bresson Желтые жилеты

Затем время прошло без инцидентов на протяжении около двух часов и, по мере того как капля за каплей ступени лестниц оголялись медленно, но верно, жилеты (последние ушли после 19 часов) назначили себе свидание в первую субботу сентября, на акте XLIII !»

Из других источников:

Жёлтые жилеты коммуны Givors совершили экспансию в Швейцарию. Выстроили семикилометровую цепь людей от границы до площади Наций в Женеве и провели мощную манифестацию.

Суть — донести до международных институтов протест жёлтых жилетов. Жилеты заявили о 4 000 демонстрантов в Женеве.

Даже официальные СМИ пишут об «увеличении мобилизации жилетов»