Японская газета «Майнити симбун», комментируя испытания армией США новых крылатых ракет средней дальности наземного базирования, отмечает, что тестирование этого наступательного оружия произошло через 16 дней после объявления Вашингтоном о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Это означает, что Пентагон начал разработку таких ракет тогда, когда договор еще действовал, а потому «нельзя обвинять только Россию». Газета с прискорбием и нескрываемой озабоченностью признает, что именно американцы взяли курс на новую гонку вооружений. Хотя это было давно известно и без такого признания.

Япония

В очередной раз посрамлены отечественные «либеральные политологи», взахлеб убеждавшие нас, что Холодная война навсегда закончена, опасность войн с исчезновением СССР и социалистического лагеря якобы устранена и мир ожидает «всеобщее капиталистическое благоденствие и процветание».

Президент Рейган и Генеральный секретарь Горбачёв подписывают Договор о РСМД

Напротив, японская газета прогнозирует новый раунд «холодной войны» и сопровождающее его серьезное российско-американское обострение. Она пишет:

«В связи с этим Россия объявила об ответных мерах: она возобновит разработку ракет малой и средней дальности. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что это — новая угроза для России. В ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН между Россией и США произошел конфликт. Мы серьезно опасаемся, что конкуренция в области разработки ракет обострится».

Оснований для беспокойства у японцев больше, чем достаточно. Еще в начале февраля текущего года другая японская газета «Асахи симбун» указывала, что отказ от договора обернется появлением новых ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Прогнозируется, что американцы будут готовы за три-семь лет развернуть на базах в АТР новейшие ракеты средней дальности. При этом сообщалось:

«Новые ракеты планируется разместить на острове Гуам, а также на территории Японии и Филиппин. То есть в радиусе действия американских ракет окажется не только Китай, но и Дальний Восток с частью Сибири. Этот фактор также может сказаться на отношениях Токио и Москвы».

Не только скажется, а напрямую затронет безопасность японского государства, ибо в качестве ответной меры на него неизбежно будут направлены ракеты и другое мощное оружие стран-соседей.

Не надо забывать, что и сам Токио участвует в программе оснащения своих вооруженных сил ракетами американского производства. Правительство Японии еще 19 декабря прошлого года приняло решение поставить на вооружение «сил самообороны» два американских комплекса «ИджисЭшор», каждый из которых обойдется налогоплательщикам по 100 миллиардов иен. Делается это под прикрытием разговоров о необходимости «защититься от баллистических ракет Северной Кореи». Для чего-де эти системы будут развернуты в префектурах Акита и Ямагути. Начало эксплуатации запланировано на 2023 год. В действительности эти системы представляют явную угрозу и нашей стране, о чем уже не раз предупреждали японцев руководители РФ.

Остается только удивляться тому, как японские политики в ситуации наращивания мощи наступательного оружия, направленного против России, ничтоже сумняшеся продолжают «убеждать» президента РФ Владимира Путина взять и отдать им российские Курильские острова, тем самым расширяя территорию, с которой могут быть нанесены удары по нашей стране. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вместо того, чтобы развеять японские иллюзии на обретение Курил, продолжает намекать, что-де ситуация «не тупиковая», то есть Москва готова продолжать муссировать навязываемый Токио несуществующий «территориальный вопрос». Вот и помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков это подтверждает: «5 сентября на полях Восточного экономического форума состоится встреча Путина и Абэ. Естественно, что будут обсуждаться и вопросы двустороннего сотрудничества, и проблематика, которая связана с чувствительным вопросом, а именно о мирном договоре». Здесь не совсем понятно слово «естественно». Ведь говорить японцы опять будут о наших Курилах, ибо без них они мирный договор не мыслят. Разве для нас это «естественно»?

Курильские острова на карте

Скажем прямо: гораздо честнее было бы, простите за выражение, не «тянуть кота за хвост», а раз и навсегда заявить правительству Японии, как это делало правительство СССР, что в отношениях наших стран никакого «территориального вопроса» не существует. Что все вопросы послевоенного урегулирования давно решены и надуманные претензии развязавшей войну Японии к стране-победительнице совершенно неуместны. Решены 2 сентября 1945 года, когда Япония сдалась на милость победителей, безоговорочно капитулировав перед союзными державами, в том числе перед СССР. А для убедительности и в назидание следует уже к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне восстановить незаконно и бессовестно вычеркнутый Ельциным из реестра дней воинской славы России всенародный праздник «3 сентября — День Победы над Японией».