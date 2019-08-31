



Иван Шилов ИА REGNUM

Где убавится, там и прибавится. Завтра, 1 сентября, в Варшаве состоятся мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Поляки ждали президента США Дональда Трампа. Однако он заявил, что останется в Вашингтоне, чтобы во всеоружии встретить ураган «Дориан», который грозит изрядно потрепать Флориду. Как отметил президент, «похоже, что шторм действительно может быть очень, очень большим», и потому в Польшу «Майк (вице-президент США Майк Пенс — С.С.) поедет».

(сс) Gage Skidmore Майк Пенс

А спустя несколько часов после выступления Трампа стало известно, что в Варшаву вместе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который возглавит немецкую делегацию, отправится и федеральный канцлер Ангела Меркель. Чтобы в заграничную поездку отправлялись одновременно президент и канцлер — это событие, выходящее за рамки дипломатического протокола. И глава государства, и глава правительства очень редко бывают в одной стране одновременно. Меркель пробудет в Варшаве всего несколько часов. Запланирована ее встреча с председателем совета министров Польши Матеушем Моравецким. По словам немецких экспертов, это является «сигналом о том, что мы придаем большое значение отношениям с Польшей».

При этом высокопоставленный источник в правительстве Германии в беседе с польской газетой Rzeczpospolita прокомментировал неожиданный визит Меркель в Варшаву следующим образом: «Решение канцлера приехать в Варшаву на празднование годовщины начала войны было принято в четверг утром. Я могу на 150% заверить вас, что это не имеет никакого отношения к отмене поездки Трампа, о чем мы узнали несколько часов спустя». Однако верится в это с трудом. Берлин в последнее время старается максимально ублажать Польшу, особенно в контексте Второй мировой войны и ее последствий. Депутаты немецкого Бундестага приняли специальное обращение в поддержку идеи установить в столице памятник жертвам нацистской оккупации в Польше. Его поддержали уже 240 депутатов от всех фракций, кроме «Альтернативы для Германии».

OSCE Parliamentary Assembly Франк-Вальтер Штайнмайер

Однако есть одна проблема, которую немцы с поляками обсуждать отказываются. Речь о звучащих в Польше требованиях к Германии заплатить сотни миллиардов евро за ущерб, который гитлеровцы нанесли оккупированной стране на Висле. Накануне визита немецкой делегации в Варшаву официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на встрече с журналистами подчеркнул особо: «Мы никогда не забудем прошлое, но в то же время мы хотим всеми силами стремиться к дружбе между Германией и поляками, сейчас и в будущем… С нашей точки зрения, юридически и политически вопрос репараций закрыт». На стороне власти и немецкий народ, что показывают социологические опросы. Да и сами польские власти ведут себя немного странно: официальных претензий Берлину не предъявляют, ограничиваясь заявлениями прессе.

RePublica Штеффен Зайберт

Сдвинуть дело с места может Вашингтон. Но это грозит не только Германии. Как замечает немецкая газета Der Tagesspiegel, накануне визита в Варшаву вице-президента США «немцы и поляки нервничают по одним и тем же причинам: призовет ли Пенс к выплате компенсаций?». Издание отмечает, что американский гость будет выступать третьим, после президента Польши Анджея Дуды и Штайнмайера, что ставит последних в неудобное положение, поскольку они не смогут отреагировать публично на возможные спорные тезисы вице-президента США. А сказать Пенс может о многом. Например, публично поддержать требования Польши о компенсации с Германии и одновременно предложить полякам выплатить компенсации еврейским организациям за утраченное евреями во время войны имущество. В прошлом американские послы в Варшаве не рекомендовали поднимать тему прошлого, но никто не знает, чего ждать от администрации Трампа, заключает немецкая газета.

Действительно, нельзя исключать того, что по поручению хозяина Белого дома вице-президент США попробует забить одним ударом два шара сразу. Но Пенс все же не настолько харизматичен, как Трамп. Поэтому объединенная немецкая делегация в лице Штайнмайера и Меркель имеет неплохие шансы на то, чтобы отразить американскую атаку. Противостоять американскому президенту лично было бы гораздо труднее. Поэтому, видимо, канцлер и решилась после сообщений об отмене визита Трампа сама наведаться в Варшаву. Более того, она может попытаться сыграть и на опережение с учетом предстоящего 13 октября голосования по выборам в Сейм Польши.

Michał Józefaciuk Анджей Дуда

Немецкие издания подчеркивают, что сегодня правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) считает, что его политические союзники находятся исключительно на Западе, и подчеркивает это убеждение то, что «российские представители даже не были приглашены на мероприятия 1 сентября». При этом PiS под Западом подразумевает не столько Европу, сколько США. Берлин недоволен такой избирательностью и, видимо, Меркель в очередной раз даст это понять. Помимо того, есть и запасной вариант. Некоторые польские проправительственные эксперты опасаются того, что победителем на выборах окажется «Право и Справедливость», однако большинство окажется у оппозиционных партий (прогерманских, как это принято считать в PiS), которые смогут сформировать коалицию и создать правительство.

Пока этот сценарий выглядит маловероятным. Но за полтора месяца до дня голосования могут случиться сюрпризы.