



Герман Гессе. Магия книги. СПб.: Лимбус Пресс; ООО «Издательство К. Тублина», 2019

Герман Гессе. Магия книги. СПб.: Лимбус Пресс; ООО «Издательство К. Тублина», 2019

В 1937 г., в рецензии на биографию Франца Кафки, написанную Максом Бродом, Герман Гессе (1877−1962) отмечал, что книга «уникальна и драгоценна, хотя бы потому что она написана лучшим другом Кафки и хранит живую память как о внешнем облике, так и о внутреннем мире писателя».

Думается, в этих словах нобелевского лауреата 1946 года — ключ к взгляду Гессе на литературу, стремившегося всегда акцентировать внимание на положительных, удачных сторонах сочинений его коллег по цеху. Последнее связано с тем, что, по мнению автора «Игры в бисер», любой писатель

«явление сомнительное, в человеческой толпе (…) ему предназначено быть непризнанным».

Одновременно собранные под обложкой настоящего издания статьи о литературе и рецензии Гессе помогают лучше понять его собственный мир. Писателя интересовал происходивший на его глазах цивилизационный кризис, что нашло свое отражение, в частности, в статьях об Освальде Шпенглере, Эрнсте Юнгере и отчасти Хосе Ортеге-и-Гассете. В современной культуре Гессе видел начало гибели

«той эпохи, которая в античности именовалась железным веком (…) наш мир — поздняя осень эона, гибнущий, рассыпающийся мир, для многих ставший адом, не устраивающий почти никого, мир, в котором возрастают и множатся опасности».

В подобном контексте из художественных произведений ему были близки сочинения Йозефа Рота и Роберта Музиля, в которых люди «бредут навстречу своей гибели».

Не менее ценен был в связи с этим для Германа Гессе и Федор Достоевский (в сборник также вошли его статьи о Льве Толстом и Александре Пушкине), с его описанием двух сил, которые «покоряют нас в его творениях». Одна из них — это отчаяние, торжество зла, «кровавой дикости и сомнения во всем, что есть человек». Другая — это противостоящая всему этому совесть человека.

Выход знаменитый писатель видел в религии. Поэтому, не разделяя многих положений философии Серена Кьеркегора, с его «предельно терпкой, предельно чопорной, в сущности, абсолютно холодной разновидностью христианства», он подчеркивал, что поднятые датским мыслителем проблемы — «это наши проблемы, пусть даже его путь и не должен непременно стать нашим».

Ведь, формулировал Гессе свое литературное кредо, мы, писатели, «не молчим о том, что душа человеческая в опасности, что она на краю бездны. Но мы не вправе молчать и о том, что мы верим в ее бессмертие».

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».