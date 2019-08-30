Борьба коллективного Запада с Россией постепенно перемещается на ментальный уровень. Кажется, что планомерно ведется вымывание советских ценностей, вне зависимости от их нужности для сохранения национального духа. Причем для этого используются «в тёмную» чиновники из когорты «талантливых менеджеров», которых гипнотизируют мантрами про «инновации», «прорывные технологии» и «цифровизацию».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бюрократическое глубокомыслие и безопасность

Как прекрасно пошутил один знакомый психолог — ситуация в стране развивается на фоне борьбы «троечников» с «двоечниками», но в засаде находятся «колышники». Эти пока не проникли на федеральный уровень, но плацдарм на муниципальном ими уже занимается — стоит только глянуть на списки кандидатов в МГД.

Но ведь надо как-то объяснить решение Департамента образования и науки правительства Москвы, который устами заместителя руководителя Владимира Раздина заявил о желательности отмены линеек в московских школах в день начала учебного года 2 сентября.

«1 сентября в школах мероприятий не проводится. Начало учебного года перенесено на 2 сентября, на понедельник. В этом году в первый класс придут 114,2 тыс. первоклассников, а общий контингент — от дошкольников до выпускников — будет составлять 1,5 млн человек. В целях безопасности мы рекомендуем всем руководителям не проводить линеек и в понедельник сразу начинать учебный день, так как 1 сентября на ВДНХ будет городской праздник ».

Где логика? — хочется задаться не риторическим вопросом. Т. е. в интересах безопасности надо собрать всех родителей и первоклашек на ВДНХ, которое невозможно полностью перекрыть, дикое количество людей, а линейки в школах проводить нельзя?

То, что Владимир Раздин 1959 года рождения, родившийся в Москве и окончивший Московский педагогический институт им. Ленина по специальности «география», ничего не понимает в безопасности — это нормально. А вот как может заслуженный учитель РФ с большим педагогическим стажем и опытом работы в школах №№18, 228, 1275 лишить первоклашек фотографий с первой линейки — просто непонятно. Это разрушение еще одной скрепы «глубинного народа», о котором недавно писал Владислав Сурков.

Советский плакат. Здравствуй, школа! (фрагмент)

Теперь в Москве, согласно непрямому, но обязательному к исполнению указанию департамента, появится поколение ребят, у которых не было 1 сентября, пусть даже и перенесенного на 2 число. Этот день перестанет что-то значить сначала для них, а потом и для их детей. Это — мина с «вековым» взрывателем, направленная на подрыв нашей российской ментальности. Но есть еще один слой: решение отменить праздничные линейки в День Знаний автоматически подогревает протестные настроения в Москве, которые поутихли на последней неделе.

Очень хочется верить в глупость чиновников и не хочется в чей-то злой умысел. Однако понятно — кто-то из «молодых» вице-премьеров правительства Москвы действительно дал соответствующий приказ.