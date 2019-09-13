В очередной раз побывал на концерте Александра Маточкина. Конечно, это всё не лишено некоторого лукавства, но лукавства доброго, скорее, в духе лука, кваса, да хлеба ржаного… А ещё больше хипстерских луков (наш герой одет по последней моде русской деревни, спешите с ним сфотографироваться). Никакого лицемерия здесь нет. Перед нами редчайший случай увлеченного человека, которые совмещает филологическое образование, талант, любопытство к культуре. Самоиронию. Голос. Ловкость рук…

(сс) Роман Луначарский Александр Маточкин

Александр с его оканьем и пением сразу произвёл на меня крайне благоприятное впечатление, которое не исчезало после знакомства с его творчеством подробней. Были ли это ремиксы Цоя под гармошку или собственные песни. Герой наш нетипичен для «креативного класса», то он живёт подолгу в северных деревнях, знакомясь с местными сказителями, если таковые остались, то болтается по столичным творческим кафе со своими дисками, где девицы красны планшеты свои откладывают да вышиванием душу успокаивают под образами, стало быть… Его речь прекрасна, хотя местами наигранна, и уж сам чёрт не разберёт, где здесь поза, где диалектизм и провинциальное прошлое, где искусственно и искусно выпестованная «старина»… Фальшивая и беспощадная.

Кроме шуток, в этом есть что-то глубоко трагическое. Поиск своих корней. Как можно найти корни, если ты в болоте? А может быть, это лично я в болоте, а люди добрые живут себе, в баню ходят, на печи греются, старины слушают… Да печали не знают. Лаканов не читают. Помогают им звери добрые, Даль да Поппер, ложки деревянные, котелки чугунные, советы научные… Подлинность. Слово, которое, кстати, произошло от названия кнута для пыток на древней Руси. Но это небольшое этимологическое отступление. Иногда даже среди крупных учёных возникают споры о «подлинности». Например, всем, кому любопытно познакомиться с культурой мышления филологического, можно почитать известного А. А. Зализняка с его книгой про «Слово о полку», где, почти как в детективной истории, происходит столкновение разных версий и точек зрения… Настоящее или нет? Привлекаются все современные методики анализа. Интереснейшее чтение. Вообще в этом есть что-то удивительное. Погружение в старину. Вся эта византийщина, а то и язычество, седая тьма веков… Огромное количество «лингвофриков», «родноверцев», «националистов», «квасохлёбцев»… Пожалуй, ничего не оказывается столь грустным, как попытка найти свою родину. Впрочем, и курьёзов много. Были, например, попытки «новин», например, смотри тексты Крюковой М., где фигурируют герои былинные Великой Отечественной войны… Кто мы? Куда мы скачем? На какой тройке? Тошнит уже от всех этих вопросов, если честно. Меня. Хочется просто иметь паспорт развитой европейской страны. И никогда ничего не знать про берёзки и рябины. Но это мне.

Во лузях

А вот Александр Маточкин — живой. Вполне счастливый. Детей у него много. Хозяйство. Думаю, что и кот есть. Дом в деревне свой. Лапти. И пытается он, насколько хватает ему сил, «оживить», «реанимировать» умирающую традицию сказительства. Если быть честным, уже умершую. За редчайшими исключениями. Это заслуживает восхищения. Добавляйтесь к нему в группу в сети социальне. Ходите на концерты без малого гениальные… Интересно, что воспринимать это можно на очень многих уровнях. Как театр и «перформанс» (в хорошем смысле этого слова), как исследование, как игру, наконец, просто как жизнь живого художника… Тонкого и отзывчивого человека. Корни, кровь и почва, народная культура, история и историческая грамматика. Вся эта байда, которую было бы крайне неплохо знать каждому школьнику — чтобы просто понимать русскую культуру. Равно как знание французского языка желательно для понимая отечественной аристократической культуры XIX века. Это кажется чуть надуманным, но вспомним про Пушкина (куда уж без него) — вот прекрасный пример соединения пресловутых сказок няни с французскими афеями и мыслителями, и всей громады пост-Римской культуры… Оказывается, чтобы понимать Пушкина, приходиться думать и про сказки… Хрестоматийный пример, но важный. Да хотелось бы… Знать былины, и «старослав», и молитвы, и службы попов понимать, прекрасно знать (пусть и не пользуясь) русский мат. Впрочем, многие защитники «русского» традиционно относят родословную брани к другим языкам и культурам… Но вот Иван Грозный в переписке, как вы знаете, неплохо с ним обходился. Не говоря уже про Петра Первого… Николай Второй, вероятно, тоже местами неплохо… Нужно это знать и уметь. Чувствовать поэтику русского языка. Частушки петь. Под арфу. Только вот как. Какая кровоточивая, в сущности, тема. Происходящее с русским языком. Я хочу записаться в первый класс по его изучению… Знать бы — к кому.

Иван Билибин. Садко. 1903

Интересно, что Саша совмещает в себе разные ипостаси. В том числе строгого «консерватора». Он признаётся, что «задача сказителя обратна задаче поэта. Поэт должен придумывать новое, а сказитель — предельно точно сохранять, без примесей, традицию». Это примерная цитата по памяти. Он готов снимать напевы. С точностью до деревни. Фиксировать. Скрупулезно собирать. Разумеется, сказители старин тоже вносят что-то своё. Вариации, импровизации etc. Надо заметить, что эпос, например, живее всех живых в Индии до сих пор. Но в России — это перерезанная пуповина, сколько её ни шей белыми нитками, ничего не срастётся… Я думаю — никогда. Кроме как в «клубных» развлекательных форматах.

Вероятно, только идиотские критики могут напрямую что-то советовать. Поэтому воспользуюсь этой привилегией. Советую вам познакомиться с творчеством Александра Маточкина. Этого героя сохранения старины. Уродился он в страшную грозу, молния да громы срывалися, а как уродился он, то сразу за гаромонь, в первый жизни день уж отправился собирать на севере да прибаутушки. Уж на что он пошёл факультет топтать, замечательный филологический… Пять телег книг учёных он прочёл, да очков сорок сороков до дыр сносил, да гусей сто семей на перья писучии извёл. Вот и стал он, стало быть, добрым молодцем. Уникальным культурным феноменом. Бубликов да самоваров любителем. Традиции продолжателем. Щуки в глубину затаилися, журналисты по редакциям попрятались, добрый богатырь Саша Маточкин со гармошкою в путь отправляется.

Виктор Васнецов. Гусляры. 1899

Пожелаем ему долгого и счастливого странствия. Его творчество может быть интересно всем. Хотя бы на какое-то время. Зажигайте лучину. Курилка жив!!!

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