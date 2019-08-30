



Ольга Шклярова ИА REGNUM

Ураган «Дориан», который сейчас прорывается во Флориду и, по оценке метеорологов, достигнет этого американского штата на выходных, уже успел нанести политический удар по правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS).

Дело в том, что в Варшаве в воскресенье, 1 сентября, ждали многочисленных иностранных гостей на церемонию памяти 80-летия начала Второй мировой войны, главным из которых являлся президент США Дональд Трамп. Но сейчас стало известно, что он не прилетит. Трамп заявил, что останется в Вашингтоне, чтобы во всеоружии встретить «Дориан». Как отметил президент, «похоже, что шторм действительно может быть очень, очень большим», и потому в Польшу «Майк (вице-президент США Майк Пенс — С.С.) поедет». Трамп при этом постарался максимально подсластить горькую для «Права и Справедливости» пилюлю, сообщив, что он договорился с президентом Польши Анджеем Дудой посетить страну на Висле немного попозже. Однако это уже будет не то. Ведь 1 сентября в Варшаве должны были говорить не только об истории. Планировалось, что Трамп встретится с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, не исключалась вероятность его бесед с лидерами прибалтийских республик. То есть событию придавался формат важного международного саммита, чем PiS могла бы гордиться. Сейчас польские эксперты и средства массовой информации размышляют над причиной отмены визита президента США — дело лишь в том, что он решил остаться дома и лично руководить противоборством стихии, или причина в неподготовленности его «польской повестки» и наличии каких-то неразрешенных внешнеполитических проблем на иных направлениях?

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Оппозиция злорадствует. Поддерживающая противников правящей партии Gazeta Wyborcza заявляет, что «для президента и правительства решение Трампа — это удар». Как отмечает другое оппозиционное издание, журнал Polityka, «польское правительство возлагало большие надежды на визит президента США. Предполагалось, что будут сделаны важные заявления: о размещении новых сухопутных подразделений в Польше и, прежде всего, об отмене американских виз. Также было сказано, что, возможно, в Варшаве будет подписан меморандум о военной безопасности, который конкретизирует соглашение, которое подписали в июне в Вашингтоне Дуда и Трамп. Для PiS это было бы символическим началом избирательной кампании и возможностью добиться успеха. Особенно перед лицом недавних скандалов». В определенном смысле отмена визита играет на руку противникам «Права и Справедливости» и тем, что частично переключает внимание со скандала с поломкой очистных сооружений в столице, президентом которой является представитель оппозиционной «Гражданской платформы» (РО) Рафал Тшасковский. Нечистоты выливаются в Вислу, что грозит инфекциями как Варшаве, так и другим городам. А теперь, замечает один из польских политологов, «PiS (Трамп) — РО (г…но в Висле) 1: 1».

Um.warszawa.pl Рафал Тшасковский

Но это внутренний контекст. А есть еще и международный. Церемония памяти начала Второй мировой войны и ранее обрастала неприятными коннотациями. Началось все с сообщений о невозможности приезда в Польшу британского премьера Бориса Джонсона и французского президента Эммануэля Макрона. Причем, в случае с последним обидным для поляков стало то, что Макрон принял приглашение российского президента Владимира Путина в мае 2020 года побывать в Москве на 75-летии Победы в Великой Отечественной войне. Да и Трамп, получивший аналогичное приглашение, пообещал серьезно подумать, заявив, что «речь идет о победе над нацистами — это очень важно». Не удалось Варшаве в противовес России сколотить единый блок из постсоветских республик (Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины). Минск и Ереван отказались от участия в польских мероприятиях на высшем уровне. По словам армянского министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна, «это принципиальный вопрос… Наши деды воевали в советской армии против нацизма. У нас колоссальный вклад в общую победу, и тогда, вместе с другими, мы защищали нашу общую большую Родину». А представитель МИД Белоруссии добавил, что «освобождение Восточной и Центральной Европы» стало «возможным благодаря героическим усилиям всей многонациональной Красной армии». В то время как, по его словам, в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Туркестана и Россия.

Mfa.am Зограб Мнацаканян

Похоже, что в итоге в воскресенье польские власти окажутся в окружении лидеров тех стран, которые были нацистскими или поддерживали нацистов. И вряд ли здесь что-то существенно добавит присутствие вице-президента США — отсутствие Трампа будет слишком заметным. Сохранить лицо Варшаве может помочь только ураган «Дориан». Если он со всей силой обрушится на Флориду, то какие тогда претензии к американскому президенту? Но если шторм подойдет к побережью выдохшимся и ослабевшим, в Польше с новой силой разгорятся дискуссии и будут плодиться теории заговора на тему того, почему же «на самом деле» Трамп отменил свой визит.