Дело с избиением семьи с ребёнком в Севастополе двумя, как говорят очевидцы, «выходцами из южных республик» получило совершенно жуткое продолжение.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

Подробно я писал о произошедшем в статье «Севастополь под лезгинку». Коротко напомню суть. В городском парке «Омега» мчащийся «БМВ» с дагестанскими номерами чуть не сбил семью с ребёнком, находившуюся на пешеходной зоне. Это очень возмутило водителей: мол, мешаются под ногами. Когда мужчина справедливо указал им на то, что они чуть не искалечили ребёнка, два «выходца» принялись избивать мужчину и женщину. Не успокоились они и после того, как на место происшествия — используем язык криминальных хроник — прибыли полицейские.

А дальше начинается насколько показательно, настолько и жуткое. Дело передали из органов МВД в военно-следственный отдел Военно-следственного управления Следственного комитета РФ по Черноморскому флоту. При этом связь задержанных с ЧФ не комментировалась. Однако позднее «Подъём» сообщил, что семью избил военнослужащий Алиев из 15-й ракетной бригады береговой обороны ЧФ. В тот день он отправился в самоволку на встречу с братом. Речь в том числе идёт и об употреблении наркотиков.

А вот что сообщает севастопольский общественный деятель Геннадий Басов: «Я лично контролировал то, как сотрудник полиции записывал данные многочисленных свидетелей вышеуказанного преступления. Однако никто из этих свидетелей не был опрошен. Повторяю, никто, даже та женщина, чьи слова были записаны на камеру и опубликованы в СМИ. Более того, по моей информации, список абсолютно всех свидетелей преступления, записанных полицейским, загадочным образом пропал. Теперь этих свидетелей нет. Второе — по неподтвержденной пока информации, «внезапно» выясняется, что пострадавший мужчина и женщина с ребенком проживают в Донецкой области, и они срочно покинули город Севастополь, отправившись по месту прописки. Поэтому участвовать в процессе не могут». Вывод Басова прост: «Дело попытаются замять».

Всё это должно, как говорится, установить следствие. Но вспомним убийство севастопольца тремя приезжими из Дагестана в баре «Бенефис». Тогда двое из преступников были отпущены на свободу. СМИ и власти города-героя старательно замалчивали произошедшее. В случае с избиением на пляже «Омега» общественный резонанс случился сразу — и скрыть не удалось, однако, возможно, сейчас дело попытаются замять.

Мвд.рф Полиция

Ведь если всё вышенаписанное соответствует действительности, то вырисовывается инфернальный сюжет. Солдат-срочник с ЧФ, ушедший в самоволку и разъезжающий на машине с дагестанскими номерами, в городе русских моряков избил семью с ребёнком. Ясно, что говорить об этом нельзя.

Однако тут возникают простые и логичные вопросы. Очевидно, что данное происшествие является крайне резонансным. Оно накаляет и без того напряжённую ситуацию в городе, где сложилась крайне проблемная ситуация между местными жителями и приезжими. Злость у севастопольцев накапливается и приближается к критической массе. И в подобных тому, что произошёл с участием Алиева, случаях всё чаще звучат призывы к самосуду.

Допустимо ли подобное? Верной ли дорогой идёте, нетоварищи власть имущие? И чего ждёте в итоге? Куда попрятались все лучшие люди города-героя? Почему молчит бывший командующий Черноморским флотом Александр Витко? Почему молчит начальник управления координации деятельности подразделений территориального органа Росгвардии Сергей Колбин? Всё это — их епархия, и они же планируют стать городскими депутатами. Так не стоит ли заняться столь резонансными делами? Молчат, но от этих ничего другого ждать не приходится, и депутаты нынешние.

Меж тем в центре Русской весны происходит столь гнусная история. Но до неё, похоже, никому нет дела. Никто не рвётся защищать севастопольцев, пока их проверяют на прочность заезжие неадекваты. Более того, пытаются замолчать подобные происшествия. Не это ли диагноз Севастополю и тем, кто им управляет?

Максим Додонов Красная Весна Здание правительства города Севастополя. Крым

Пять лет назад город-герой явил уникальный пример сплочения и единства. Севастополь показал, что он есть одно могучее целое. Что город-герой демонстрирует теперь?

К сожалению, мы наблюдаем, как напряжение между людьми растёт — они становятся всё разобщённее. А в ситуациях, подобных избиению на пляже «Омега» или убийству в баре «Бенефис», бездействуют все ветви власти. Те, кто должен брать на себя ответственность, дистанцируются от главных городских проблем, одна из которых — конфронтация местного и приезжего населения. А тем временем всё больше севастопольцев откровенно заявляют, что родной город больше не принадлежит им. Его заполонили чужие и установили свои правила.

Правдивая, открытая риторика по ситуации с избиением на пляже «Омега» позволила бы частично снять данное напряжение. Справедливое же наказание, когда людям бы предъявили реальную кару за преступление, дало бы севастопольцам веру в то, что их город — не зона беспредела. Однако власть имущие предпочитают совсем иной подход — молчания и недомолвок.

Что ж, результат такого подхода Севастополь ощутит на себе очень скоро. И он окажется крайне печальным.