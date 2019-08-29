Как Русь воевала против Москвы — и кто кого победил
Андрей Дворниченко. Rus Lietuvos: Великое княжество Литовское от рассвета до заката. СПб.: Евразия, 2019
Могла ли Русь воевать с Москвой? Подобное упоминание, как правило, сопровождалось примечанием о том, что летописец ошибся.
Тем не менее одним из противников Московского княжества действительно была Русь, точнее, Русь Литовская (Rus Lietuvos), Великое княжество Литовское, Жомойтское и Русское.
Андрей Дворниченко (СПбГУ) восстанавливает историю одного из наиболее серьезных соперников Московской Руси.
Первые упоминания о нем относятся к XIII в. Его появление было связано с экспансией Ордена меченосцев в Прибалтике. Агрессия способствовала консолидации литовцев и как следствие эволюции их политических институтов, от военной демократии к собственно княжеской власти. Последняя, согласно Дворниченко, «отличалась рядом архаических черт, среди которых одна из самых ярких — система «диархии». Равноправное верховное правление двух братьев».
И все-таки Великое княжество Литовское (ВКЛ) достигло достаточной устойчивости и мощи, чтобы начать собственную экспансию. Тогда в него и вошли некоторые из древнерусских земель, в частности Полоцкая, Гродненская, а в дальнейшем Киевская, Чернигово-Северская и Смоленская. Именно смоленские полки в ходе Грюнвальдской битвы (1410 г.) будут способствовать победе объединенных польско-литовско-татарских войск над Тевтонским орденом.
Однако военные успехи отнюдь не гарантировали успехов в области культуры повседневности ВКЛ. Она веками во многом отставала от своего восточного соседа. Историк обращает внимание, что вплоть
Хотя имели место и, напротив, прорывы в области социальной сферы. Например, в отношении прав женщин, которые
Впрочем, несмотря на частые вооруженные конфликты и отставание по целому ряду позиций в области культуры, возникает парадоксальная ситуация. Исследователь обращает внимание, что между предшественником Москвы Киевской Русью и Великим княжеством Литовским
Может быть, Великое княжество Литовское, Жомойтское и Русское и есть недостающее звено в истории российской государственности?
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