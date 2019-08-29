Фраза «Как убивали «Спартак», ставшая названием книги одиозного спортивного журналиста, давно превратилась в мем. И ведь не скажешь, что, мол, не убили — вполне себе кончили, да. Но то ли «красно-белые» воскресали, точно птица, упоминать которую моветон, то ли всё время находились в мертвецком состоянии. Второе — более вероятно.

Александр Дейнека. Вратарь. 1934

Но 29 августа 2019 года на стадионе «Открытие-Арена» мы увидели агонию «Спартака»: с пеной и судорогами — как полагается. Решающий матч за выход в групповой турнир Лиги Европы — на большее нынче «красно-белые» не надеются. В противниках весьма скромная португальская «Брага» — её качество лучше всего характеризуется фразой Валерия Карпина о голландском «Твенте» (знающие поймут).

«Красно-белым» достаточно забить гол, чтобы сохранить интригу. Забить и не пропустить. Но вместо этого «Спартак» уже в первом тайме получает два мяча в свои ворота. Получает в издевательском стиле.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики «Спартака»

Однако печально даже не это, а то, что в тайме втором «Спартак» перед своими болельщицами — огромное уважение им! — не смог никак внятно ответить. Этот гол-эпитафия на 89-й минуте — чему тут радоваться? В целом — безвольная, никакущая игра. Это даже не позор, а что-то совсем мрачное. Как пасы Мирзова.

По разным оценкам, за московский «Спартак» в одной только России болеет от 10 до 15 миллионов человек. Клуб неслучайно называют «народной командой». Так было когда-то. И вот эти люди узнают счёт или, не дай боже, смотрят трансляцию матча — и получают боль на ближайшие месяцы. Но хуже, повторяю — качество игры.

То, что мы увидели в исполнении «Спартака» — нижнее дно нижнего ада. К сожалению, логичное и закономерное. «Спартак» усилиями своего руководства не только сам закопал себя, но и лично вырыл могилу.

16 лет «красно-белые» не были чемпионами. Но в 2017 это, наконец» случилось — золотые медали клубу принёс итальянец Массимо Каррера. На тренерском мостике он оказался во многом случайно. И — понеслась! Клуб не только выигрывал — за ним было просто интересно наблюдать. Казалось бы, радуйся и двигайся дальше. Но нет! Начались привычные для «Спартака» интриги. Усилиями функционеров (привет Измайлову), усилиями игроков (привет Глушакову).

AleksSerNik Массимо Каррера

Что делать в такой ситуации боссу клуба? Очевидно — выгнать взашей скандалистов и провокаторов. Но вместо этого избавляются от Карреры, любимца всех и вся. Причём, избавляются позорно и подло, а до этого даже не удосуживаются пригласить его на награждение по итогам сезона.

Нонсенс? Для «Спартака» — нет. Ведь, похоже, клуб живёт по своим стандартам: если стало хорошо, то сделай плохо. Я не фанат теории заговоров, мягко скажем, но иногда и правда, складывается ощущение, что есть некая задача — не дать «красно-белым» быть на высоком уровне. Чуть поднялись — прижми. И делается это самим руководством по указке их кураторов.

Иван Корочкин 92 «Спартак» завоевывает суперкубок России-2017

Согласен, звучит параноидально. Но! Чем думал босс клуба Леонид Федун, когда пригласил на должность главного тренера Олега Кононова? Человека, который по темпераменту, по харизме, по уровню, наконец, абсолютно не подходит «Спартаку». И чего такого выдающегося добился Кононов, чтобы тренировать «народную команду»?

У Олега Георгиевича есть только одна заслуга — он соглашается с вышестоящими. Поэтому, когда избавлялись от харизматичных игроков (вроде Ерёменко или Самедова), Кононов покорно молчал, а, может, и потворствовал. Затем вообще распродали почти весь чемпионский состав. Видимо, чтобы, не дай боже, в команде не сохранился дух победителей. Вместо этого в «Спартак» набрали посредственностей — вроде Гулиева или уже упомянутого Мирзова.

Soccer.ru Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов

В результате мы имеем «народную команду», которая давно уже не является «народной». У неё только одна функция — приносить разочарование и почти экзистенциальную боль своим болельщикам. И так, видимо, будет вечно.

Проблема не в проигрыше «Браге». Проблема в том, что сама система клуба отравлена ядом, который действует на поражение и убивает всё, что в него попадает. Те же, кто хочет и может сопротивляться (до поры до времени), изгоняются из команды. «Спартак» — это болото (пусть так называют другой футбольный клуб), в котором погибает всё и вся.

Да, Кононова надо давно гнать взашей. Его вообще не стоило привлекать в команду. Каррера при всех своих минусах мог хотя бы накачивать команду харизмой. Кононов не может ничего. У «красно-белых», как говорят в футболе, пропали яйца. Это безвольный серый клуб. Право, невозможно уже наблюдать на бровке мешок картошки, замаскированный под человека.

Однако смена главного тренера ничего не решит. Рыба, как известно, гниёт с головы. Пусть это, по выражению Евтушенко, только оправдание для хвоста. Происходящее при Леониде Федуне — планомерное отравление и уничтожение великого клуба. Никакая селекция, никакие перестановки положения не исправят. Если появится кто-то стоящий, его тут же «офедунизируют» или выгонят прочь.

Дмитрий Садовников Леонид Федун

Так функционирует организм, находящийся при смерти. В него бесполезно делать инъекции. Он отторгает любую пищу, любые лекарства. Бесполезно. Так происходит сегодня со «Спартаком».

И с этим определённо надо что-то делать. Потому что 15 миллионов взбешённых людей — это не шутки. Это угроза, нависающая и над «народной командой», и над всей Россией. Нестабильность? Гнев? Разочарование? Всё не то, как сказал когда-то Аленичев.

Ярость! Вот правильное слово. 15 миллионов человек, приведённых в ярость человеком и его слугами, посланными убить «Спартак». И никакие победы — даже в ближайшем матче с «Зенитом» — эту ярость не успокоят.