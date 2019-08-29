27 августа в Киев приехал 70-летний Джон Роберт Болтон II, с апреля прошлого года — советник президента США по национальной безопасности. Украина не является основной целью центральноевропейского турне советника. По информации американской прессы, в прицеле Болтона Молдавия и, прежде всего, Беларусь. И сам визит является «последним признаком размораживания отношений со страной, которую часто называют «последней диктатурой Европы», и происходит потому, что сам Трамп стремится улучшить отношения с российским президентом Владимиром Путиным». Так что русским в Беларуси можно готовиться к появлению новых проблем.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

А вот Украина преподнесла Штатам, совершенно неожиданно, новую проблему. Связанную даже не с Россией, а с Китаем. Поэтому в Киеве перед Болтоном стояла задача помешать «приобретению Китаем украинской аэрокосмической компании на том основании, что это даст Пекину жизненно важные оборонные технологии».

Речь об акционерной компании «Мотор Сич» (Запорожье), основной продукцией которой является широкий спектр авиационных двигателей. Военные эксперты почти единодушны: именно двигатели являются «слабым местом» китайской боевой авиации, и поэтому контроль над «Мотор Сич» позволяет, во-первых, закрыть эту дыру и, во-вторых, «твердой ногой» стать на центральноевропейском экономическом пространстве.

Это идея не сегодняшнего дня. Еще в июле 2017 года украинский генеральный прокурор Луценко заявил, что против «Мотор Сичи» «есть несколько уголовных производств», связанных с выводом акций компании в офшорные зоны и расхищением государственных средств во время выполнения предприятием государственного оборонного заказа. А в апреле 2018-го Служба безопасности Украины даже проводила следственные действия на заводе «Мотор Сич» в Запорожье. Но это все уже история.

Mixabest Административное здание ОАО «Мотор Сич»

Интрига сегодняшнего дня состоит в том, что китайские компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Beijing Xinwei Technology Group. Co., Ltd. (судя по всему, аффилированные с китайским миллиардером Ван Цзином) уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций завода «Мотор Сич». В случае разрешения Комитета китайские компании заплатят в государственный бюджет Украины $100 миллионов. А государству Украина в китайском варианте новой «Мотор Сич» будет принадлежать блокирующий пакет в 25,0002% акций.

Для самого акционерного общества это спасение. Потому что после 2014 года этот гигант и лидер украинской промышленности деградирует. Если в 2013 году его операционная прибыль составляла 2,19 миллиарда гривен (при курсе гривны к доллару 8,202), то в 2016-м — 3,47 миллиарда (при курсе 27,398), а за первое полугодие 2019 года впервые зафиксирован убыток в 425,7 миллиона гривен. Против 920,17 миллиона гривен прибыли в соответствующий период прошлого года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность Украины

Причиной деградации явилась потеря российского рынка после введения антироссийских санкций. До 2014 года предприятие ежегодно отгружало в Россию до 250 двигателей, что давало ему до 70% выручки. Нынче для возврата на этот рынок, даже при самых оптимистических сценариях, шансов нет. Россия, конечно, пережила многолетний стресс после отказа Украины от поставок двигателей на российские вертолеты, но уже осенью 2018 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что «вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт, и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые действительно мы ещё испытывали в 2014 году, пройдены. Это были в основном двигатели для вертолётов от компании «Мотор Сич»…» Теперь такое оборудование будут поставлять Объединённая двигателестроительная корпорация, НПО «Сатурн» (бывшие «Рыбинские моторы») и ОАО «Климов» (Санкт-Петербург).

Сейчас «Мотору» предлагается практически необъятный китайский рынок. Но развитие военно-промышленного комплекса Поднебесной, как и экономическое утверждение Китая в Центральной Европе, это совсем не повод для радости для США. Они сами вовсю фаршируют этот регион вооружениями и «проталкивают» свой геополитический проект «Триморья».

И, судя по визиту Болтона, американцы намереваются просто задавить китайский проект силами украинской государственной власти. Джон Роберт Второй встретился:

с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком;

с представителями средств массовой информации;

с исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым;

с президентом Владимиром Зеленским.

Встреча Джона Болтона с Владимиром Зеленским

Итак: СНБОУ, СБУ, пресса, президент. И основные темы разговоров Болтон не скрывал: «Обширные усилия США по поддержке украинской безопасности против российской агрессии и угроза, которую представляет Китай для использования оборонной промышленности Украины». Ну, военная помощь — это константа американской политики в отношении Украины, а вот противодействие Китаю — это новация. А значит, именно эта тема являлась основной в переговорах.

Правда, нет никакой информации о том, что США предлагают Украине взамен отказа от китайского рынка сбыта. И тут всплывает в памяти эпизод отказа Украины от выгодного контракта под давлением США. В 1995 году в Иране после длительной консервации было возобновлено строительство атомной электростанции в Бушере. В проекте должна была участвовать и Украина, поставляя турбины для станции. Но в 1998 году госсекретарь США Мадлен Олбрайт даже не «прилетела», а «налетела» на Украину. Визит длился всего семь часов, но результатом стал отказ Украины от участия в российско-украинско-иранском проекте строительства атомной станции в Бушере.

Tasnim News Agency АЭС «Бушер» в Иране

Потери только украинского «Турбоатома», основного украинского подрядчика бушерского проекта, тогда определили в четверть миллиарда долларов. В целом же потери украинских предприятий (харьковский «Монолит», Запорожский трансформаторный, Николаевский трубный, сумской «Насосэнергомаш», металлургические комбинаты, которые должны были поставлять крупные поковки и отливки, отдельные детали и компоненты) составили, по разным оценкам, от 350 до 600 миллионов долларов.

Американцы обещали компенсировать потери. Компенсировали… По разным оценкам, Украина получила от 1,4 до 5,1 миллиона долларов, да и то — не на предприятия, а на административную реформу в Харькове.

Интересно, а что обещал Болтон, в случае отказа китайцам? В прессе молчок.