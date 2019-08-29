Самое известное из архангельских кладбищ — Вологодское (бывшее Кузнечевское). Здесь лежит больше всего известных людей, изменивших в положительную сторону жизнь Архангельска. К сожалению, лабиринт кладбищенских улочек и переулков не имеет указателей, которые поделили бы захоронения и тех, кто в них лежит, на «знаменитых» и простых людей. Пожалуй, это соображение и останавливает городские власти от создания Архангельского некрополя, о котором говорят десятилетиями, но воз и ныне там. Власть не хочет делить людей и множить обиды. В отношении ушедших в мир иной только это, возможно, и правильно, но исторические захоронения, многие из которых «памятники истории и культуры», заслуживают, чтобы с ними могли ознакомиться горожане и гости города. К счастью, в самом центральном месте, у Всесвятской церкви, захоронений знаменитых людей довольно много. Тут могилы губернатора Анатолия Ефремова, наиболее известного их всех архангельских губернаторов постсоветской эпохи, председатель областного собрания депутатов Калямин, посвятивший жизнь дорожному хозяйству и погибший в автокатастрофе, погибший в авиакатастрофе создатель городского кабельного телевидения Юрий Фирсов, председатель облисполкома Виктор Третьяков, погибший от руки убийцы директор СЛДК Юрий Медуницин, изобретатель телевидения и ученый с мировой славой Розинг. Прямо за алтарем церкви епископ Архангельский и Холмогорский Тихон. Свободный кусочек земли в этом почетном месте говорит, что кто-то задумался о погребении среди достойных людей. Церковь как бы притягивает достойные имена и, в отличие от многих других кладбищ, вокруг нее нет «Аллеи Героев». А ведь такие аллеи возникли в 1990-е почти на всех, даже закрытых, кладбищах. А у Всесвятской церкви такой «аллеи» нет.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Церковь Всех святых (1843 г.) на Вологодском кладбище города Архангельска

Людмила Попова, архангельский историк:«…церковь Всех святых. Кирпичный одноэтажный храм был задуман еще в 1839 году. В том же году заготовили материалы для его строительства. В 1840 году было отведено место, и 17 октября епископ Архангельский и Холмогорский Георгий (Ящуржинский) совершил закладку храма. Губернский архитектор составил проект, который в мае того же года был отправлен в Главное управление путей сообщений на согласование. Проект одобрили, и в июле 1840 года началось строительство храма на средства купца Андрея Федоровича Долгошеина, к этому времени уже умершего. По его завещанию наследство перешло к девице Александре Ивановне Кочуровой и, согласно завещанию, ее брат, купец Алексей Иванович Цыварев построил церковь. 17 октября 1843 года церковь была освящена епископом Георгием. До 1863 года церковь находилась в ведении Боровской Успенской церкви. После 1863 года прихожанами храма Всех Святых являлись представители Елизаветинской мужской богадельни и Приказа Общественного призрения.

…были и мостки, ведущие на кладбище через три небольших ручья, пешеходный мост со стороны казармы Архангельского батальона… и большой мост, перекинутый через Обводный канал.

Храм выстроен в формах позднего классицизма… Симметричную композицию нарушает поздняя пристройка под односкатной крышей с севера… Иконостас выполнен в XX веке. Он трехъярусный… Царские врата, выполненные в XVIII веке, покрыты сквозной резьбой растительного характера… По сторонам врат традиционные иконы: Богоматерь с младенцем и Вседержитель… Рядом с южной дверью — храмовая икона «Собор всех святых». Сюжет ее воспроизведен в советское время и на куполе храма. Храм расписан в 1950-е годы, в то же время мастерами Троице-Сергиевской лавры были написаны и многие иконы для иконостаса. Пилястры восточных углов расписаны также в советское время. В нижних ярусах изображены северные святые, а в верхних — евангелисты, в северном углу Иоанн, в южном — Матфей.

Всесвятская церковь в 1953 году. Фотография священника Владимира Платоновича Жохова, из фондов ЦАКа МДА. 1 августа 1953

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии:«…церковь теплая, каменная… с над папертью колокольней, крестообразная, одноэтажная, устроена в честь св. Андрея Критского и всех святых…

…при церквях с того же времени путем постепенных пожертвований образовался капитал в 6200 руб. (в 1 января 1894 г.), проценты с которого употребляются на содержание их и на уплату налогов… Причт, состоящий по штату из священника и псаломщика… содержится жалованьем от городской управы: священнику 144 руб. в год и псаломщику 72 руб. процентами с причтового капитала в 6180 руб.

…из Архангельского приказа общественного призрения ежегодно ассигнуется 75 руб. за все требы и службу при городской больнице, состоящей в ведении означенного причта. Прихожан при кладбищенских церквях нет, кроме Елизаветинской мужской богадельни и больницы…» (2).

Людмила Попова: «В 1920 году храм закрыли, но еще какое-то время он действовал как кладбищенский, но в 1930-е годы уже потерял культовое значение. По местной легенде, в нем был устроен пересылочный пункт. В начале Великой Отечественной войны в церкви находился военный склад, а в 1946 году по просьбе верующих храм был возвращен епархии» (1).

Протоиерей Петр Мушкет, настоятель Всесвятского храма:«Наша церковь кладбищенская. Знаменитые люди Архангельска лежат вокруг. К ним на могилы ходят жены. К Владимиру Лосеву (бывший директор АЛВИЗ — прим. автора) ходит жена, к Медуницину (бывший директор СЛДК — прим. автора), к Юрию Фирсову (бывший директор АТК — прим. автора). К губернатору Ефремову ходят дети. К Третьякову (В. М. Третьяков — бывший председатель Архангельского облисполкома — прим. автора) редко ходят. Он, говорят, не был сторонником религии, но Бог так управил, что Виктор Михайлович лежит у стены церкви. Если совсем никто не приходит на могилу, мы собираем по осени волонтеров и прибираемся на таких захоронениях.

Вологодское кладбище — запущенное, им занимается архангельский спецтрест. Церковная земля только на полметра от стены Всесвятской. Был шторм, многие деревья повалило, так и лежат на оградках. Мусульманское кладбище, в дальнем конце, всё время топит — с той поры, как мэр Донской построил себе магазин «Гиппо». Тогда подняли грунт, и вода потекла на могилы. При коммунистах вообще собирались сделать на месте кладбища парк, даже в генплан включили. Лучше бы привели кладбище в порядок, люди в Москве, Петербурге гуляют на исторических кладбищах. Мы просили мэрию выделить участок для захоронения священников, служивших в этом храме. Кладбище закрыто, но священники служили в этой церкви, им бы и лежать здесь. Родственники людей, чьи памятники стоят с прошлых веков, на моей памяти не приходили.

Сейчас многие беспокоятся, не стоит ли их дом на старых захоронениях. Поставьте свечку в память усопших, погребенных на этом месте, — под землей Архангельска много древних кладбищ, что же сносить дома? Под Троицким проспектом стрелецкое кладбище, у Дома Леса самое древнее из обнаруженных, в Соломбале до XIX века родственников хоронили во дворах. Если их отпевали, то души упокоились».

Примечания: