29 августа формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование коалиционного правительства либералов и «Движения 5 звезд». Правительственный кризис в Италии, вероятнее всего, заканчивается, хотя говорить об этом с полной уверенностью пока нельзя.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Италии

Главная особенность этого кризиса состоит в том, что он был инициирован самой популярной партией страны, входившей в тот момент в состав правительства. В результате же спровоцированного этой партией кризиса она сама может остаться не только без кресел в правительстве, но и без некоторой доли рейтинга.

Менее месяца назад «Лига» Маттео Сальвини контролировала треть портфелей в коалиционном правительстве с «Движением 5 звезд», а ее рейтинг приближался к отметке в 40%. Будущее партии казалось безоблачным.

Facebook.com: salviniofficial Маттео Сальвини

Это правительство было создано в конце весны 2018 года, после долгих переговоров. «Лига», защитница национального суверенитета и традиционных ценностей, объединилась с «Движением», «постидеологической» «антиэлитарной» партией, программа которой сводилась к фразе «за все хорошее» и рейтинг которой был прямо пропорционален уровню недовольства граждан традиционными партиями.

Эта коалиция коня и трепетной лани успела сделать довольно много. Прежде всего — фактически остановить поток нелегальных мигрантов. Кроме того, снизить пенсионный возраст. Наконец, ввести «доплаты за гражданство» малоимущим. Первые две инициативы принадлежали «Лиге», последняя — «Движению».

Справедливости ради надо сказать, что разваливать эту коалицию начал не Сальвини. К зиме 2019 года, в канун выборов в Европарламент, в «Движении» поняли, что их рейтингу больше не с чего расти. Невозможно выступать с антиэлитарными требованиями, пребывая у власти. Лишение бывших депутатов их «золотых пенсий» вместе с сокращением численности парламента воспринималось избирателями с одобрением, но на рейтинге не сказывалось.

Иван Шилов ИА REGNUM Заседание Европейского парламента

И тогда борцы с элитами стали делать то же, чем занимаются в последние полтора года итальянские либералы, а именно — строить свою кампанию на критике Сальвини, собственного партнера по коалиции. Досталось не только консервативным семейным ценностям, но даже и борьбе с мигрантами. Именно тогда впервые возник призрак того правительства, которое появится у Италии теперь.

Однако тогда ни либералам, ни «Движению» эта критика не помогла. Если на национальных выборах в 2018 году «Лига» получила 17% (что тоже было рекордом), то год спустя на выборах в Европарламент — еще вдвое больше. Совокупный же рейтинг правоцентристских партий приблизился к отметке в 50%.

Предполагалось, что Сальвини убедит коллег по коалиции приблизить программу правительства к программе его собственной партии, но не будет при этом инициировать правительственный кризис, чтобы не принимать на себя всю ответственность за ситуацию в стране. Предполагалось, что коллеги из «Движения 5 звезд» будут вынуждены на все это соглашаться, потому что их собственный рейтинг за год, наоборот, снизился вдвое, и продолжение работы с «Лигой» виделось их единственным шансом сохранить власть.

Но что-то пошло не так.

До сих пор остается неясным, по какой причине Сальвини в начале августа решил сыграть ва-банк и объявил о выходе из коалиции, использовав первый подвернувшийся и не слишком правдоподобный повод. Формально он обвинил коллег в том, что с ними невозможно ни о чем договориться, фактически же призвал президента страны объявить досрочные выборы, которые должны были привести к победе правоцентристских партий во главе с «Лигой».

Одна из особенностей запутанной итальянской политической системы состоит в том, что именно президент, избираемый парламентом и в целом не имеющий реальных полномочий, наделен правом решать, что делать при распаде коалиции: проводить ли досрочные выборы или же разрешить сформировать новую коалицию в том же составе парламента.

Именно этот выбор сейчас стал ключевым, потому что в зависимости от решения Маттареллы Италия могла получить два разных (и даже противоположных друг другу) правительства.

Quirinale.it Серджо Маттарелла

В нынешнем составе парламента либералам (управлявшим Италией с 2013 по 2018 год) и «Движению» принадлежит чуть больше 50% мест. Формально коалиция возможна, если, конечно, забыть, что «Движение» получила свои 33% именно благодаря нападкам на либералов, и что до недавнего времени две эти партии приходились друг другу не просто оппонентами, а прямо врагами.

В случае же новых выборов либералы и «Движение» получили бы на двоих около 40%, примерно столько, сколько одна «Лига». Коалиция с еще одной, возможно, двумя правоцентристскими партиями с огромной долей вероятности привела бы Сальвини в кресло премьера.

По всей видимости, Сальвини, заявляя о своем решении выйти из коалиции, предполагал, что президент страны не доверит формировать правительство столь шаткой конструкции, как союз либералов с «Движением». Или же предполагал, что эти двое никогда не договорятся между собой. В таком случае он совершил ошибку, самую серьезную в своей карьере.

Он не принял во внимание, что если и для либералов, и для «Движения» коалиция между собой — это единственный шанс получить власть, то они этим шансом воспользуются. И не принял во внимание, что вполне либерально настроенному президенту страны куда больше понравится пусть шаткое и странное, зато не мозолящее глаза Брюсселю, Парижу и Берлину правительство.

Другой возможный вариант ответа состоит в том, что решение об уходе в оппозицию было осознанным. Миграция была остановлена, пенсионный возраст снижен. Сальвини наговорил резкостей евробюрократам, утвердившись в образе суверенного правителя. Всем этим можно бить в исчезающий рейтинг нового правительства до самых новых выборов, когда бы они ни состоялись.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия и мигранты

Если формирование новой коалиции будет поддержано парламентом, то общие контуры работы этого нового правительства уже понятны. Смягчение ограничений нелегальной миграции. Новое перемирие с евробюрократами. Вероятно, новые меры экономии и урезание отдельных статей бюджета ради снижения уровня госдолга. Плюс — реализация популистских инициатив «Движения» в духе сокращения численности парламента.

И, как ни странно, эта коалиция лебедя, рака и щуки, общеевропейских либералов, выступающих под именем итальянских демократов с социалистическим прошлым, и «борцов с элитами», вслух заявляющих об отсутствии идеологии и даже необходимости в идеологии, может оказаться куда более жизнеспособной, нежели предыдущая коалиция. Так что радоваться Сальвини пока рано: удерживать почти 40% рейтинг в оппозиции может оказаться весьма непростым.

Впрочем, и в среде либералов, и среди членов «Движения» достаточно недовольных этим взаимным мезальянсом. Голосование же в парламенте еще впереди, как и традиционный онлайн-опрос избирателей «Движения». Так что история с правительственным кризисом еще не закончилась.