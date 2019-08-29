



Haqqin.az Мехмет Бора Перинчек. Турецкий историк, политолог, профессор

ИА REGNUM : Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве по времени совпала с «российской речью» президента Франции Эммануэля Макрона на совещании с послами, в которой он заявил о конце западной гегемонии в мире. Не является ли она подтверждением принципа единства необходимости и случайности?

МЕХМЕТ ПЕРИНЧЕК: Конечно, встреча Путина и Эрдогана как раз является подтверждением слов Макрона. Эта встреча состоялась на заре эпохи возрождения Евразии. Президент ведущей европейской страны громогласно заявил, что эпоха доминирования Запада подходит к своему завершению из-за глобальных геополитических изменений. Он сказал, что сегодня на мировой арене укрепляются «новые державы». И встреча президента лидирующей в Евразии страны с главой страны — члена НАТО в Москве показывает, что центр военного и финансово-экономического диктата перемещается от евроатлантизма в сторону Евразии. Россия и Турция в сложившихся условиях нуждаются в друг друге, они могут обеспечить свою национальную безопасность и могут преодолеть экономические проблемы только в сотрудничестве между собой.

Kremlin.ru Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 27 августа 2019

ИА REGNUM : Важным компонентом встречи стало обсуждение сотрудничества в области военных технологий. Владимир Путин обсудил с президентом Эрдоганом совместное производство российской авиатехники, в частности сотрудничество в отношении Су-35 и нового самолета Су-57. Эрдоган, проявивший интерес к покупке Су-57, получил от российского президента утвердительный ответ. Чем обусловлен интерес страны — члена НАТО к российскому вооружению и насколько далеко эти отношения могут зайти?

Турции обязательно нужны независимые от НАТО оборонные системы, потому что у Турции есть очень серьезные конфликты с Западом, особенно с США в Сирии, на восточном Средиземноморье. В потенциальном конфликте Турция не может использовать системы обороны, вооружения, самолеты, которые зависимы от США и НАТО. Принятое на встрече решение по военным технологиям показывает стратегический выбор Турции. Выбор для Анкары не простой, но Турция понимает свое место в Евразии и поэтому меняет свою оборонную систему. С другой стороны, это не только торговые отношения в военной сфере, речь идет о совместном производстве самолетов и оборонных систем, что показывает глубину сотрудничества между странами. То есть, если будет совместное производство в военной сфере, то Турция и Россия станут военными союзниками.

Авиабаза NATO Инджирли́к. Турция

ИА REGNUM : Встреча Путина и Эрдогана проходила в условиях эскалации ситуации в сирийском Идлибе и объявлении об основании турецко-американского Центра проведения совместных операций. Каковы могут быть дальнейшие действия Турции и России в Сирии?

На встрече оба лидера подчеркнули важность территориальной целостности Сирии, это очень важный момент, что у них единый принцип подхода к сирийскому вопросу. Но уже нужны и общие действия, надо начать их реализовывать. Поэтому Турция и Россия срочно должны объединить свои усилия, чтобы действовать против сил, которые нарушают территориальную целостность Сирии, — это засевшие в Идлибе фундаменталисты-террористы и сепаратисты-террористы на восточном берегу Евфрата. Турция должна помочь России, Ирану и Дамаску ликвидировать фундаменталистов в Идлибе, после чего все четыре страны могут объединить усилия для ликвидации террористов на востоке Евфрата. Можно предложить такую формулировку: протурецкие группировки в Идлибе при содействии Турции складывают оружие, Дамаск объявляет им амнистию. Таким образом можно отделить умеренные силы от ваххабитов и террористов «Хейат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это может стать основой сотрудничества Москвы и Анкары в Идлибе. И когда территориальная целостность Сирии будет обеспечена, сирийские беженцы, которые размещены в Турции, могут вернуться на родину. А дальше начнется работа над Конституцией, которую должны писать только сами сирийцы.

leonardo d'ottavi Руины в Идлибе

ИА REGNUM : Отношения между Москвой и Анкарой носят многовекторный характер. По словам российского лидера, на переговорах с Эрдоганом обсуждены темы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах, ведется подготовка межправительственного соглашения о расширении расчетов в национальных валютах, Эрдоган ставит задачу довести товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов. Какие еще есть возможности для расширения сотрудничества?

Конечно, существует огромный потенциал для расширения сферы сотрудничества. Есть большие возможности, более того, даже существует необходимость совместной деятельности и поддержки друг друга в Восточном Средиземноморье и в Черном море, поскольку в этих морях Турция и Россия оказались перед реальной угрозой Запада и США. Доминирование евроатлантизма в Восточном Средиземноморье вредно и России, потому что им в этом случае будет намного легче вторгнуться в Черное море, а там они уже возьмут в кольцо и Турцию, и Россию. Поэтому Анкара и Москва должны объединить свои усилия и по этим вопросам. Они могут найти общий язык по крымскому и кипрскому вопросам. Если Турция сделает шаг по Крыму, в ответ Россия может сделать шаг по кипрскому вопросу. Таким образом две страны расширят сферы сотрудничества как на черноморском, так и на восточно-средиземноморском направлениях.