Старшие поколения россиян и жителей теперь уже стран СНГ, а ранее СССР, хорошо помнят уроки труда, проходившие для всех школьников Советского Союза в обязательном порядке. Многих эти уроки наделили дополнительными навыками, как сейчас чаще принято называть, компетенциями, которые позволили им не только пережить трудные времена — на подработках, но и возможность заниматься бытом в своем доме, не прибегая к услугам коммерческих компаний. Девчонки учились делать бутерброды, печь пироги, шить одежду и многому другому, мальчишки — постигали технические основы, строгали дерево, создавали отдельные части мебели, чинили оборудование. Помимо практических занятий по физике и химии, где можно было чего-то сотворить, что греха таить — временами и натворить, уроки труда были одними из самых интересных творческих уроков, которые проводились в специально оборудованных классах. Кроме того, школьники имели возможность посещать предприятия для знакомства с профессиями, так сказать, вживую, общаться с настоящими мастерами своего дела и не без их участия определяться с выбором профессии. В общем, в той советской школе, которую теперь отдельные эксперты называют неправильной, в том числе в силу избыточного количества предметов, обязательных к изучению, закладывали основу не только для развития математических, гуманитарных, технических профессий, но и рабочих. Тех самых, которых не хватает сегодняшней современной экономике России.

Выбор пути

Затем последовали всем известные реформы, в том числе образовательной системы. Не без помощи международных экспертов, точнее под их давлением, эти уроки остались в прошлом вместе с, так сказать, прочими пережитками той страны. Новые акционеры были так увлечены приватизацией предприятий и переводом их на коммерческие рельсы, что не заметили, как их предприятиям не стало хватать квалифицированных кадров, которых раньше на этих же предприятиях «почему-то» было хоть отбавляй — как говорится, вот вам и сюрприз от международных экспертов. И вот теперь международные эксперты дают прогнозы, рассказывая, что 34 миллиона россиян находятся в «квалификационной яме». Их компетенция не соответствует занимаемой должности — она либо выше, либо ниже. На этот раз прогноз прозвучал от международной консалтинговой компании BCG и World Skills.

Рабочая специальность. Советская фотография

Международная некоммерческая ассоциация World Skills International декларирует своей целью повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всём мире в целом. Правда, в России у организации еще одна цель — очередное реформирование образования, тогда как, например, в Швейцарии или во Франции ее подразделения выступают в первую очередь центром привлечения молодых профессионалов и их подготовки к чемпионатам. Напомним, что к движению World Skills наша страна присоединилась в 2012 году. И вот впервые 45-й по счету чемпионат, который еще называют олимпиадой для рабочих рук, прошел в России — в Казани. Национальная сборная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм. Золотые медали за первое место в рейтинговой таблице получили участники сборной WorldSkills Russia по компетенциям: «Администрирование отеля», «Визуальный мерчандайзинг», «Изготовление прототипов», «Изготовление изделий из полимерных материалов», «Информационная безопасность», «Лабораторный химический анализ», «Печатные технологии в прессе», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Флористика», «Холодильная техника и системы кондиционирования» и «Ювелирное дело». Вторые места и серебряные медали завоевали конкурсанты по компетенциям: «Информационные кабельные сети», «Обслуживание авиационной техники», «Парикмахерское искусство» и «Электромонтаж». Бронзовыми медалями наградили за третье место участников сборной России по компетенциям: «3D-моделирование для компьютерных игр», «Мобильная робототехника», «Облицовка плиткой» и «Экспедирование грузов».

То есть есть еще порох в пороховницах России, возможно, больше, чем мир предполагает, даже несмотря на пережившую трудные времена систему образования. Потому, как и в СССР и в его преемнице — России всегда была сильна система среднего специального образования. И в этом вряд ли сыграла свою роль международная организация, особенно если посмотреть на компетенции, по которым проводятся чемпионаты. В этой связи хотелось бы понять, что нового может принести в Россию международная организация, кроме возможности ребятам проявить свои таланты и разглядеть их международным экспертам, а также почувствовать, что они являются частью мирового профессионального сообщества. Так вот, судя по компетенциям, по многим позициям молодые россияне имеют достаточно навыков. Но, если вернуться к прогнозам экспертов, констатирующих смену вектора на рынке труда в связи с всеобщей роботизацией и появлением в результате еще большего количества людей, попавших в квалификационную яму, то совершенно непонятно, зачем нужно проводить конкурс по тем навыкам, большинство из которых вытеснят новые технологии. Это значит — либо не так страшна роботизация, как ее малюют, либо организация таким образом просто ищет по всему миру таланты для международного рынка труда, либо просто имеет банальный коммерческий интерес к внедрению своих стандартов в России.

KUKA Systems GmbH Роботы на конвейере

Если рассуждать на тему роботизации, которая заменит большинство профессий, тогда World Skills и следовало бы развивать навыки, необходимые для будущего ранка труда, а роботизация — это очень ближайшее будущее. Насколько известно, международная организация налегает на аргументы, говорящие об отсутствии у наших учащихся именно практических навыков. Потому и следовало бы ей в связи с потребностями рынка труда организовать поставки в Россию новых технологий, организовать площадки, на которых будут представлены эти самые новые технологии, на которых учащиеся и могли бы тренировать и развивать свои навыки. А парикмахерскому искусству и оштукатуриванию стен, как и резке дерева и работе с камнем их научат наши колледжи во взаимодействии с нашими же предприятиями. В ином случае желание реформировать образование в России можно расценивать как поиск талантов и извлечение коммерческой выгоды.

В чем может проявляться коммерческая выгода? По разработанным стандартам World Skills осуществляется переподготовка кадров. После прохождения курсов учащиеся получают сертификаты. Считается, что сертификат и, конечно, приобретенные навыки приведут всех его обладателей к успеху и трудоустройству. Пройти переподготовку может любой желающий, в том числе для подтверждения своей компетенции, за свой счет или за счет работодателя, то есть не бесплатно. Может случиться и так, что отдельные заинтересованные лица, либо по дружбе с образовательными центрами переподготовки кадров, либо, являясь их владельцами, смогут продвинуть законодательную инициативу и обязать руководителей предприятий либо проводить переподготовку своих сотрудников, либо принимать на работу людей с подобными сертификатами, в общем, обязать всех учиться за свой же счет. К слову, правительство РФ рассчитывает переподготовить в ближайшие годы по стандартам WorldSkills порядка 150 тыс. граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой, которое она сделала, выступая на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

«Мы видим востребованность такого рода переподготовки и предполагаем, что в ближайшие годы 150 тыс. специалистов старшего возраста будут подготовлены по программам WorldSkills»

Голикова отметила, что обучение специалистов предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills началось в 2019 году. Ранее вице-премьер сообщала, что на данный момент более 17 тыс. граждан предпенсионного возраста подали заявки на профессиональное переобучение, что составляет 70,1% от запланированной на переподготовку численности. Всего в 2019 году планируется обучить 75 тыс. граждан старшего возраста, 25 тыс. из которых — по стандартам WorldSkills. Как вы думаете, кто платит за «банкет»? Конечно, он финансируется в данном случае за счет бюджета. И здесь речь не о том, что жалко денег бюджета на людей предпенсионного возраста, а главное, чтобы был результат. Чтобы подобные добрые поступки правительства позволили трудоустроиться учащимся, а не выглядели обычной заинтересованностью в финансировании каких-то образовательных организаций или программ, не ориентированных на сегодняшние потребности рынка труда, ориентирующегося на цифровую экономику.