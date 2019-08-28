



Вольтер. Эстетика. М.: РИПОЛ классик, 2019

Вольтер. Эстетика. М.: РИПОЛ классик, 2019

Есть книги, которые веками остаются непрочитанными. Точнее, они читаются, их искренне хвалят (или не менее искренно ругают), но содержание остается непонятым. Читатели предпочитают видеть только то, что хотят, то, что им удобнее или понятнее, а не то, что написано на самом деле.

Одной из таких жертв читателей стал Вольтер (1694−1778). Его знаменитую фразу «Если бы Бога не было, его надо было бы выдумать» не одно поколение воспринимало как признание философа в атеизме. Сторонники подобной точки зрения не задумывались, что эта цитата из художественного произведения («Послания к автору книги о трех самозванцах») и не факт, что она выражала волю автора. Ведь, выступая против исторической церкви («раздавите гадину»), Вольтер тем не менее жестко критиковал и отрицателей существования Бога («Проповедь об атеизме», «Против атеизма»).

Поэтому стоит лишний раз вновь перечитать творения французского классика. В настоящий сборник вошли статьи и письма автора «Простодушного», посвященные различным вопросам искусства. В них, в числе прочего, Вольтер размышлял о проблемах театра («О хорошей французской трагедии», «Об опере»), античной культуре («Об одном месте у Гомера», «О Лукане»), собственно теории прекрасного («Изящество», «Стиль жанра»).

В своих сочинениях Вольтер не раз представал в образе скептика и любителя парадоксов. Так, в статье «Новое, новизна» он критически отнесся к заглавной теме:

«Никого не трогает восхитительное зрелище солнца, которое каждый день восходит или, вернее, кажется восходящим, но все спешат поглазеть на крохотный метеор, который на мгновение появляется в скоплении паров, окружающих землю и именуемых небом.

Книгоноша не станет обременять себя Вергилием или Горацием, но запасется новой книгой, пусть отвратительной».

Тем не менее, заключал Вольтер,

«это всеобщее пристрастие к новизне, пожалуй, — благодеяние природы. Нас увещевают: довольствуйтесь тем, что имеете, не желайте ничего лучшего, обуздывайте ваше любопытство (…) Это прекрасные поучения, но если бы мы всегда следовали им, мы до сих пор питались бы желудями, спали бы под открытым небом, и у нас не было бы ни Корнеля, ни Расина, ни Мольера, ни Пуссена».

Одновременно статьи об эстетике дают представление о взгляде мыслителя на современный ему социум:

«Истинный вкус находит прибежище лишь в столицах крупных государств, да и тут он удел немногих, а простонародью он недоступен. Не до вкуса буржуазным семьям, которые поглощены заботами о состоянии, домашними хлопотами и тупым бездельем (…) Только знатоки в конце концов выводят публику на истинный путь (…) Толпой легко руководить в момент народных движений, но чтобы образовать ее художественный вкус, требуется немало лет».

Отдельный вопрос, сильно ли изменилась ситуация спустя четверть тысячелетия после смерти Вольтера?

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский»