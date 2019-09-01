Аниме-индустрия планомерно растёт и развивается, а на телеэкраны ежемесячно выходят десятки новых сериалов: как оригинальных, так и созданных по мотивам популярной манги. Летом 2019 года «аниме-бум» не прошёл мимо, и поклонники этого анимационного направления получили более 30 новых шоу для просмотра. В преддверии начала осени корреспондент ИА REGNUM составил подборку десяти самых высоко оценённых (по версии крупнейшей кинобиблиотеки IMDb) летних аниме-сериалов для тех, кто ищет новых историй.

Цитата из аниме «Сага о Винланде», реж. Ябута Сюхэй. 2019

Vinland Saga

Историческая драма «Сага о Винланде» вышла 6 июля 2019 года. Её главный герой Торфинн — сын могучего военачальника викингов, погибшего в бою с коварным Аскеладдом. Теперь мальчик мечтает вырасти сильным воином и отомстить убийце своего отца в честном поединке. Для этого Торфинн вступает в дружину Аскеладда и соглашается выполнять для него самые сложные поручения. Вместо зарплаты — право на поединок с вождём. Для победы ребёнку предстоит повзрослеть, отучиться воинскому ремеслу, а чуть позже — принять участие в рискованном плане по свержению короля Англии. Оценка IMDb: 9,1 из 10.

Dr. Stone

Экранизация научно-фантастической сёнэн-манги (жанр для мальчиков и юношей, предполагающий наличие юмора боевых сцен) сценариста Риитиро Инагаки (автора культовой спортивной манги «Айшилд 21») и художника Боитиро. Из-за таинственной катастрофы все жители Земли превращаются в каменные статуи. Выбраться из оболочки удаётся немногим: среди них друзья Сэнку Исигами и Тайдзю Оки. Теперь школьники при помощи науки стараются спасти человечество и освободить людей из каменного плена. Но планы главных героев поддерживают не все выжившие — некоторые подростки считают, что взрослые должны умереть в своих «темницах». Оценка IMDb: 8,4 из 10.

Araburu Kisetsu no Otome-domo yo

Премьера «Сезона беспокойных дев» состоялась 5 июля 2019 года. В центре сюжета этой подростковой романтической истории члены школьного литературного клуба, которые пытаются разобраться в собственной сексуальности. Общение друг с другом и преодоление личных проблем и травм детства ставит девочек-подростков на путь взросления и принятия самих себя. Оценка IMDb: 8,3 из 10.

Given

Экранизация одноимённой яой-манги (жанр, подразумевающий наличие гомосексуальных отношений у двух молодых людей) за авторством Нацуки Кидзу. По сюжету, молодой гитарист Рицука Уэнояма соглашается научить играть на инструменте незнакомца Мафую Сато. Позже оказывается, что Мафую наделён вокальным талантом и с его помощью Рицука решает создать музыкальную группу. Вдохновляясь способностями своего ученика, главный герой начинает писать стихи на музыку и мечтать о профессиональной карьере гитариста. Оценка IMDb: 7,9 из 10.

Enen no Shouboutai

«Пламенная бригада пожарных!» также является экранизацией одноимённой манги, её написал Ацуси Окубо — автор «Пожирателя душ». По сюжету в современном Токио люди начинают непроизвольно самовозгораться, превращаясь в демонических существ инферналов. На борьбу с монстрами отправляют специальную бригаду пожарных — сверхлюдей, умеющих создавать и контролировать огонь. Новичок в бригаде №8 Шинра Кусакабе по прозвищу «дьявольские ступни» должен разобраться в причине появлениях инферналов и отомстить за свою семью, погибшую 11 лет назад. А также, как и в любом аниме жанра сёнэн, — стать сильнее, преодолевая себя, и спасти мир. Оценка IMDb: 7,9 из 10.

Kanata no Astra

Сериал «Астра, затерянная в космосе» начал выходить с 3 июля 2019 года. Эта научно-фантастическая история рассказывает о мире недалёкого будущего. Группа школьников отправляется вместе со своим учителем в летний лагерь на далёкую планету и попадает в ловушку: учитель пропал, а ученики оказались в тысячах световых лет от родного дома. Теперь им предстоит найти корабль и отправиться в рискованное путешествие к Земле без запаса еды и воздуха. Оценка IMDb: 8 из 10.

Dumbbell Nan Kilo Moteru?

Комедийный сериал «Насколько тяжёлые гантели ты сможешь поднять?» затронет нестандартную для аниме тематику — мир современного фитнесса. Главная героиня Хибики Сакура страдает от непомерного аппетита и начинает медленно набирать вес. Чтобы привести себя в форму, девушка записывается в тренажёрный зал, куда вместе с ней начинает ходить президент школьного студсовета Акэми Сорюин. За 12 эпизодов, наполненных юмором и спортивной теорией, девушкам предстоит стать сильнее и выносливее, а также выучить основные принципы тренировок собственного тела. Оценка IMDb: 7,6 из 10.

Cop Craft

«Мастерство копа» — это необычный бадди-муви, рассказывающий о работе японского полицейского и волшебной девушки-рыцаря. В недалёком будущем над Тихим океаном открылся портал в магический мир. На границе разлома основали город Сан-Тереза, в котором теперь проживают выходцы из обоих миров. Бороться с преступностью в «городе мечты» должны настоящие профессионалы — так формируется команда из представителя Земли Кея Матобы и девушки из другого мира Тиларны Экседелики. Оценка IMDb: 7,7 из 10.

To The Abandoned Sacred Beasts

На материке Патрия развернулась гражданская война между Севером и Югом. Ради победы Южане используют древнюю технологию и превращают своих солдат в мифических монстров, способных в одиночку уничтожать целые армии неприятеля. Война проходит, а солдаты-чудовища оказываются никому не нужны и окончательно теряют человеческий облик. На них объявляет охоту Хэнк — бывший защитник Юга и один из монстров. Оценка IMDb: 7,4 из 10.

Uchi no Ko no Tame naraba, Ore wa Moshikashitara Maou mo Taoseru kamo Shirenai

Аниме с длинным названием «Ради своей дочери я смогу победить даже короля демонов» основано на серии новелл автора с псевдонимом Chirolu. По сюжету, юноша Дэйл находит в лесу умирающую девочку-демона по имени Латина и становится её приёмным отцом. Теперь искателю приключений предстоит не только воспитывать демоницу, но и докопаться до правды — что в тот роковой день она делала в лесу одна? Оценка IMDb: 7,7.