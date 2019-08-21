Прославленный дирижер Теодор Курентзис, уже бывший художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, продолжает удивлять общественность своей настойчивостью.

Иван Шилов ИА REGNUM Теодор Курентзис

Как передают пермские СМИ, он сорвал переговоры о контракте с властями края, так как отправившаяся к нему делегация оказалась не слишком представительной: вместо исполнительного директора Пермской оперы Андрея Борисова маэстро ожидал явления министра культуры Прикамья Вячеслава Торчинского.

Ситуация является крайне двусмысленной и запутанной. Очевидно, что имеют место некоторые непрозрачные договоренности, не позволяющие обеим сторонам конфликта разорвать отношения. Хочется разобраться в сложившейся ситуации.

Позиция Курентзиса

Причиной разрыва Курентзисом контракта с Пермским театром оперы и балета стал явный конфликт между ним и властями края. Ряд высокопоставленных чиновников, в том числе и губернатор Максим Решетников, были недовольны постоянным отсутствием в городе худрука, который предпочитал гастролировать по планете, вместо того чтобы развивать театр в Перми.

«Я думаю, что причины такого поведения Теодора Курентзиса надо искать в контракте, который с ним несколько лет назад отказался подписать тогдашний министр культуры Игорь Гладнев и который тем не менее пермские власти решили заключить. Нам неизвестно и содержание этого контракта, и мы не знаем ничего о том, как и с кем этот контракт обсуждался. Возможно, Теодор Курентзис хочет добиться от пермских краевых властей чего-то большего, чем заниматься развалом Пермской оперы. Может быть, он рассчитывает, что те же методы дезинформации общества и шантажа властей (которые он успешно использовал против министра Игоря Гладнева) на сей раз помогут ему «перешагнуть» и через пермского губернатора Максима Решетникова» , — считает композитор, кандидат культурологии Петр Куличкин.

Виталий Попов ИА Красная Весна Игорь Гладнев

Действительно, шантаж порой приобретает абсурдные формы, выражаемые, например, в открытых письмах неназванных защитников маэстро, обращающихся с челобитной к властям. В частности, в городе-миллионнике удалось отыскать 60 зрителей, вступившихся в поддержку Курентзиса. Эта огромная армия почитателей творчества маэстро, способная в случае необходимости заполнить порядка 6% зрительного зала в оперном театре, внезапно догадалась о необходимости «непосредственного взаимодействия художественного руководителя Дягилевского фестиваля с органами власти на основе контракта, подписанного напрямую с минкультом или краевым правительством».

Думаю, подобный вброс займет почетное место в анналах пермской политтехнологической науки. Шестьдесят никому неизвестных зрителей слово в слово повторили требования Курентзиса к властям. Неужели у кого-то есть сомнения в том, как подобные филькины грамоты мастерятся? Как они вообще могут быть аргументом в споре двух конфликтующих сторон? Они могут вызвать лишь усмешку и сожаление относительно творческих способностей их организаторов. Тем не менее указанные методы, к сожалению, становятся обыденностью в пермской политической жизни.

Также не последнюю роль в бегстве Курентзиса из Перми сыграло уличение руководства Пермского театра оперы и балета в чудовищных финансовых нарушениях на сумму в 20 млн рублей, кроме того речь шла о нецелевом расходовании средств. Данный факт был успешно забыт, и никто не понес никаких серьезных последствий.

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В отчете Контрольно-счетной палаты также упоминается и о некоторых нарушениях в исполнении госзадания. Которые, помимо всего прочего, привели и еще к одному скандалу: запланированная постановка оперы «Лулу» Альбана Берга была перенесена с Дягилевскогого фестиваля 2019 года на следующий сезон, после чего о ней благополучно забыли и ставить ее, похоже, никто не собирается.

D V S Пермский театр оперы и балета

В конечном счете все закончилось скандальным разрывом, причем скандальность была именно со стороны Курентзиса, который в своем прощальном письме, а затем и в интервью с Ксенией Собчак (что тоже весьма характерный шаг) достаточно жестко и несправедливо отозвался о властях края.

При этом Курентзис, несмотря на свой конфронтационный настрой, не желает уходить из Перми насовсем, разумеется, речь идет не о концертной деятельности, а о хорошо оплачиваемых разовых проектах на Дягилевском фестивале, а также о ежемесячной зарплате в размере 300 тыс. рублей, не предполагающей выполнения каких-либо минимальных обязательств, — ведь в городе до фестиваля он, как мне кажется, появляться не собирается. Вероятно, такова цена за право бессмысленной эксплуатации имени маэстро властями региона.

Позиция властей Пермского края

Власти региона вели и продолжают себя вести в данном вопросе весьма сдержанно, регулярно подчеркивая свою благодарность «неблагодарному» Курентзису, демонстрируя открытость к диалогу, но при этом сохраняя определенную дистанцию — чиновники не готовы окончательно порвать со своенравным маэстро, но и не готовы переступить некую черту, за которой скрывается полная капитуляция.

Причиной болезненной зависимости властей Прикамья, как мне представляется, является отсутствие внятной программы развития культуры края, которая была у прежнего главы минкульта Игоря Гладнева. В этой ситуации Курентзис, действительно яркая и неординарная личность, вдобавок обладающая талантом, является своего рода палочкой-выручалочкой для местных властей. Он нужен Пермскому краю, он это чувствует и пытается этим пользоваться.

Permkrai.ru Максим Решетников и Вячеслав Торчинский

Данный факт и создает двусмысленность в отношениях между сторонами, о которой становится известно благодаря утечкам, публикуемым в некоторых СМИ. Утечки, и это очевидно, организуются целенаправленно, акторами, заинтересованными в конфликте между маэстро и минкультом. О природе и мотивах этого субъекта я говорить пока не буду, но именно он во многом помогает пролить свет на драку бульдогов под ковром, старающихся скрыть от общественности свои игры. Ярким тому примером стала вышеуказанная информация о якобы сорванных переговорах между Курентзисом и Борисовым.

По мнению председателя Пермского гражданского комитета «В защиту культурного наследия», известного русского поэта Игоря Тюленева, никакой сенсации в новости нет, речь идет об обычном переговорном процессе, обговоренном и озвученном еще на прошлой неделе.

«На мой взгляд, некоторые СМИ, охочие до высосанных сенсаций, создали очередной мыльный пузырь из ничего. Курентзис еще на прошлой неделе заявлял о том, что будет вести переговоры либо с губернатором, либо с министром культуры. А теперь они вдруг удивляются, что переговоры сорвались. Они не сорваны, это обычный рабочий момент. Другое дело, что наши власти почему-то никак не могут избавиться от этого самовлюбленного «гения», уничтожившего в Перми репертуарный театр. Поэтому сам факт переговоров вызывает у меня удивление». Игорь Тюленев

Информация об отказе Курентзиса вести переговоры с Борисовым оказалось ложной, однако ее с удовольствием подхватили местные СМИ. В действительности диалог продолжается, информация об этом была озвучена еще на прошлой неделе министром Торчинским. Маэстро взял паузу для обдумывания предложений. Только и всего — обычное дело.

Permkrai.ru Подготовка Дягилевского фестиваля

Однако здесь интересны два момента. Во-первых, Торчинский не поехал к Курентзису лично, а значит, субъектом в переговорах по-прежнему остается театр, а не министерство культуры, как того требует Курентзис. Власти продолжают придерживаться некоторой своей линии. Во-вторых, на встрече речь шла об организационных вопросах, которые обычно обсуждаются после достижения договоренности в вопросах финансовых. Действительно, источники как будто бы забыли о 300 тыс. рублей ежемесячно, запрошенных маэстро за право отсутствия в Перми на протяжении всего сезона. Мы должны это понимать, как согласие властей принять эти абсурдные требования маэстро? Если раньше речь шла о том, что Курентзис будет ставить в Перми по одной постановке в сезон, а также продолжать свою концертную деятельность в городе, то теперь у него появился плотный гастрольный график и к нам он приедет лишь на Дягилевский фестиваль. Очень занятная ситуация, не так ли?

Таким образом, общественность Пермского края оказалась заложницей непрозрачных переговоров. Предметом которых являются не театральные постановки, не их философское содержание, не смысл и назначение искусства, а банальный спор о зарплате. Вот она — цена и ценность в мировоззрении маэстро, который так любит изображать из себя высокодуховную натуру, которую в этом бренном мире заботят лишь искорки мира горнего. Городу необходима собственная программа его культурного развития, тогда потребность в удовлетворении аппетитов Курентзиса отпадет, а чиновники смогут заняться более важными делами.