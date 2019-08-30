Том Коттон, сенатор от штата Арканзас, республиканец, 26 августа 2019 года опубликовал свою авторскую статью в газете The New York Times с заголовком «Мы должны купить Гренландию» и подзаголовком «Трамп не единственный, кто признает это стратегически значимым для страны. Пекин тоже так считает». Данная публикация носит характер программного документа, выражающего мнение значительной части политической, военной и экономической элиты США по вопросу покупки Гренландии, поэтому рассмотрим эту статью подробно.

Гренландия

По мнению сенатора, приобретение Гренландии обеспечит жизненно важные стратегические интересы Соединённых Штатов, принесёт экономическую выгоду как американцам, так и гренландцам, а также будет соответствовать американским и датским дипломатическим традициям.

Член Сената США подчеркивает, что «стратегически расположенная за Полярным кругом, Гренландия уже давно привлекает внимание американских политиков», поэтому вопрос о покупке Гренландии со стороны США ставился, как минимум, дважды. В 1867 году он рассматривался одновременно с покупкой Аляски у России. В 1946 году администрация президента США Гарри Трумэна предложила Дании 100 миллионов долларов за приобретение Гренландии, утверждая, что остров «необходим для безопасности Соединённых Штатов» в противостоянии растущей советской угрозе.

Грета Кемптон. Портрет президента США Гарри Трумэна. 1945

Том Коттон указывает, что остров имеет важное военное и экономическое значение для США. На нём находится авиабаза Туле, решающая задачи противоракетной обороны и космических миссий. Гренландия богата полезными ископаемыми: «неисчислимыми запасами нефти и природного газа» и редкоземельными металлами, критически важными для американской высокотехнологичной и оборонной промышленности.

Особое внимание в своей статье Том Коттон уделил Китаю. Он пишет, что стремясь закрепиться в Арктике и Северной Америке, Китай попытался в 2016 году приобрести старую американскую военно-морскую базу в Гренландии, но это было предотвращено датским правительством. В 2018 году Пекин опять вернулся к этому вопросу и пытался построить три аэропорта на острове. Данный план потерпел неудачу только после интенсивного давления на датчан со стороны администрации президента Дональда Трампа.

Сенатор также подчеркнул, что Китай «понимает не только географическое значение Гренландии, но и её экономический потенциал», особенно в части добычи редкоземельных металлов. Кстати, по данным из других источников, Пекин сегодня контролирует около 60 процентов добычи редкоземельных металлов на острове.

По мнению Тома Коттона, соглашение о передаче суверенитета Гренландии послужит интересам датчан, а также интересам 56 тысяч гренландцев. Бремя по содержанию острова лежит на Дании, она ежегодно перечисляет 670 миллионов долларов в виде субсидий. В то же время на острове отсутствует инфраструктура, а недостаточное финансирование сдерживает развитие его экономики.

Michael Vadon Сенатор Том Коттон

Сенатор уверен, что «Соединённые Штаты, являясь крупнейшей экономикой мира, могли бы легко взять на себя поддержку общин Гренландии, вкладывая значительные средства в её будущее, а передача суверенитета Гренландии облегчит значительное финансовое бремя датского народа и одновременно расширит возможности для гренландцев».

Договорное приобретение суверенитета является давним и совершенно законным инструментом государственного управления, особенно в американской традиции, отмечает сенатор: более трети территории Америки было приобретено у Испании (Флорида), Франции (Луизиана), Мексики (Гадсден) и России (Аляска). Том Коттон подчеркивает, что подобный опыт есть и в отношениях с Данией: в 1917 году США приобрели Датскую Вест-Индию, которая с тех пор известна как Американские Виргинские острова.

В конце статьи сенатор приходит к выводу, что, несмотря на наличие краткосрочных препятствий, преимущества от покупки Гренландии и явная логика этой идеи означают, что данный вопрос остаётся на повестке дня.

Таким образом, элита США свой выбор сделала, борьба за Гренландию будет продолжена, схватка за остров входит в новую фазу. В случае победы американского сценария экономическое присутствие Китая на острове будет сведено к нулю. Что касается России, то в первую очередь это будут последствия военного характера.

Их предельно ясно сформулировал известный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков: «Там будет развернута полномасштабная группировка сил флота, авиации, сухопутных войск и, возможно, ракет средней дальности. Базы в Гренландии обеспечивают поражение всей территории России силами стратегической авиации, а при наличии ракет сверхбольшой дальности — и ракетами. Аэродромы на этом острове позволят США контролировать всю Северную Атлантику, Норвежское и Баренцево моря».

Кстати, идея использовать Гренландию в военном отношении против России не нова. В 1960 году сухопутные войска США начали реализовывать на территории Гренландии секретный проект Iceworm («Ледяной червь»). Он предполагал строительство тоннелей длиной в четыре тысячи километров в ледяной шапке острова и размещение в них 600 баллистических ракет средней дальности. Ракеты должны были перемещаться между стартовыми комплексами по тоннелям на небольших поездах.

US Army Проект «Ледяной червь»

По американским расчётам, 600 ракет «Айсмен» было бы достаточно, чтобы уничтожить 80 процентов целей в Советском Союзе и в Восточной Европе. Эти ракеты должны были представлять собой модернизацию ракет «Минитмен» (укороченная двухступенчатая версия). Предполагалось, что их дальность полёта составит 6100 километров, при этом они должны были нести боеголовку мощностью 2,4 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

В ходе реализации проекта был даже построен лагерь Camp Century с длиной тоннелей три километра. Запущена перевозная атомная электростанция. Однако безумную затею победили гренландские льды. Подвижки льда оказались значительнее, чем при расчетах. Деформация стен тоннелей начиналась с их верхней части, которая сдвигалась внутрь, стараясь зажать все возведённые строения. Оказалось невозможным подрезать и удалять такое большое количество снега. При длине тоннелей 4 тысячи километров пришлось бы ежемесячно убирать его миллионами тонн. В 1966 году проект «Ледяной червь» был закрыт.

Несмотря на нынешний официальный отказ Дании от продажи острова США, через некоторое время ситуация может измениться. Данное предложение для Копенгагена имеет ряд плюсов. Пойдя на сделку с США, Дания может уменьшить ежегодные расходы своего бюджета на 670 миллионов долларов. При этом датские компании вполне могут сохранить свои экономические позиции на острове, вот только место китайских компаний займут американские.

Гренландия на 80 процентов покрыта льдами. Климат очень суровый. Дания не располагает собственной геологоразведкой и достаточными финансовыми ресурсами. Для интенсивной добычи полезных ископаемых необходимы значительные внешние инвестиции и технологии. Поэтому для освоения богатств острова всё равно придётся привлекать крупные иностранные компании. И вряд ли Вашингтон будет приветствовать китайскую экономическую экспансию, а с Белым домом придётся считаться.

Вопрос о том, кто должен получить деньги за передачу суверенитета Гренландии, пока не однозначный. Гренландия является автономией в составе королевства, и Копенгаген контролирует там только вопросы международной политики, финансов и обороны. Все остальные вопросы решает местное правительство. Из 58 тысяч населения большую часть составляют эскимосы-инуиты. Дания — член Европейского Союза, а Гренландия вышла из него еще в 1982 году, тогда он назывался ЕЭС.

Дания и Гренландия договорись с 2021 года начать переговоры о полном суверенитете острова. Таким образом, ещё неизвестно, с каким субъектом Соединённым Штатам придется через пару лет обсуждать возможную сделку по передаче суверенитета Гренландии: с Данией или с местным правительством острова.

Кроме того, по острову есть серьёзные экологические проблемы, которые связаны с активностью США на его территории. О них, кстати, сенатор Том Коттон почему-то не написал в своей статье.

За время реализации проекта «Ледяной червь» на атомной электростанции было выработано около 200 тонн радиоактивной воды, которая сливалась непосредственно в ледяную шапку Гренландии. Общественность узнала об этом лишь 1997 году.

В 1968 году американский стратегический бомбардировщик B-52 рухнул на ледник острова и выронил четыре водородные бомбы, которые ушли под лед. В США для захоронения было вывезено около 7 тысяч кубометров зараженного снега и льда, обломки бомб были обнаружены и обезврежены. Однако недавно журналисты узнали, что были найдены только три бомбы. Значит, четвёртая бомба или её обломки остались в ледяной шапке.

В связи с таянием льдов риск экологической катастрофы возрастает. Ликвидация последствий подобных инцидентов — очень дорогое мероприятие. Не исключено, что у Дании и Гренландии возникнет желание возложить всю полноту этой проблемы на США через передачу суверенитета над островом.

Таким образом, есть все основания полагать, что в среднесрочной перспективе вероятность покупки Гренландии США достаточно высока. Военно-политическая и экономическая элита Вашингтона уже вступила в схватку за эту территорию.