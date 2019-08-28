В современном мире немало значимых мест, привлекательных для великих держав с точки зрения полезных ископаемых и географического смысла. Одни могут представлять собой интерес как источники для добычи сырья, другие, даже самые бедные — обладать ценностью транспортных и торговых узлов, то есть маршрутов, эффективных для экономической деятельности и работы военных логистов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

До возвращения России на арену великих держав, возникновения дуумвирата Пекина и Москвы, а также прихода ВС РФ в Сирию, оправдания для присутствия в подобных точках США не требовалось. Грабительский подход Белого дома и стран НАТО, инициированный в 2001 году с принятием «доктрины Буша», без сопротивления привел к вторжениям в широкий спектр «ресурсных» и «логистических» государств. Причем в большинстве из них инструментом интервенции прямо выступали регулярные силы.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

В последующем, чем активнее менялась геополитическая обстановка и рос военно-политический вес Москвы, тем сильнее у администрации Белого дома росла потребность в механизме, способном маскировать факты вмешательства в дела суверенных государств. Таковым, на фоне ослабления традиционных политико-дипломатических, экономических и военных инструментов, стали специализированные военные компании.

Когда в ходе подготовки «цветной революции», нестабильности или иной операции под чужим флагом требовалось дистанцировать свое участие от военно-технического сотрудничества, нелегальных поставок и обучения военных сил, ЧВК подходило как нельзя лучше. Если мирных граждан в Афганистане, Сирии или Ираке зверски убивают американские солдаты — это вызывает множество ненужных политических осложнений, если же этим занимаются те же американские солдаты, но находящиеся на балансе частной компании, — подобное затрагивает лишь коммерческий аспект.

Amr Farouq Mohammed Сожженный бронетранспортёр в ходе цветной революции в Египте. 2011 год

В итоге по мере того как Афганистан, Ирак, Ливия и прочие государства всё активнее стали требовать вывода западных контингентов со своей территории, а поводы для присутствия армий сохранялись, Вашингтон и Лондон начали постепенно заменять их на «независимых» специалистов, публично заявляя о выводе сил.

В итоге крупнейшая ЧВК в мире — британская «Group 4 Securicor», оказалась к 2019 году представлена в 125 странах мира и разрослась в своем штате до 570 000 человек. Даже с учетом того, что формально компания отрицает свое участие в боевых действиях, ее численность сама по себе показательно контрастирует с размерами официальной армии страны (150 000 военнослужащих), и это лишь подчеркивает текущие процессы.

G4s.com Сотрудники Group 4 Securicor

Считается, что первой ЧВК в мире стала английская фирма Watchguard International, созданная в 1967 году, но на деле американская ЧВК DynCorp была основана еще раньше, в 1946-м, сразу же получив контракт от министерства обороны. Тем не менее в наши дни главным нарицательным термином для эвфемизма «частная армия» является другая структура — корпорация Blackwater Security Consulting или BSC. Именно с именем этой американской ЧВК связывают ярчайшие прецеденты, а также геополитические причины того, почему наемники в XXI в. снова возродились.

В 2003 году сразу же после антииракского вторжения Вашингтон создал в Багдаде администрацию во главе с собственным дипломатом Полом Бремером. Бремер, в свою очередь, нанял для охраны членов Госдепа наемников из Blackwater, а их работа и сам контракт привели к появлению первого в новейшей истории прецедента, когда гражданский руководитель оккупационных властей нанял для себя компактную «армию».

U.S. Air Force Пол Бремер в сопровождении сотрудников Blackwater

Таким образом, золотой век ЧВК стартовал в США в 2000-е годы, сразу же после появления новой военной доктрины, а впоследствии быстро перевел подобные ресурсы из разряда сил тыловой поддержки, логистики и «охраны» в настоящие наемные «армии». Неслучайно президент Blackwater еще в 2006 году заявил, что только лишь его корпорация способна в любой момент развернуть опергруппу батальонного уровня со средствами усиления (в том числе со штурмовой авиацией и тяжелой техникой), заменив военных в любой точке мира. Это в итоге и произошло.

То, насколько удобно применение ЧВК с политической точки зрения, Вашингтон и Лондон понимали еще к моменту их создания, однако Большой мир осознал причины их неожиданного распространения лишь в 2007 году.

Именно тогда 16 сентября пресс-служба компании Blackwater сообщила, что на ее сотрудников в Ираке было совершено «яростное нападение» и что они, исходя из ситуации, «героически защитили жизни американских граждан в зоне боевых действий». К несчастью для ЧВК, история получила широкое распространение и из анализа «воздушных» снимков стало ясно, что всё было совершенно не так.

Последовавшее расследование выбило целые пласты пыли из информационного покрывала, которое годами укрывало от общественности темные стороны американских наемников. Оказалось, что никакого нападения на колонну не осуществлялось, напротив, это сотрудники ЧВК, не желая рисковать, открыли огонь по гражданскому автомобилю первыми, хотя машина даже не успела въехать на площадь.

Автомобиль с матерью и сыном, сидящим за рулем, буквально изрешетили, а когда техника взорвалась, наемники перевели стволы пулеметов на городскую площадь и открыли по разбегающимся людям беспорядочный огонь. Погибли и были ранены десятки человек, в том числе женщины и дети.

Детали инцидента спровоцировали более тщательное расследование, а оно, в свою очередь, показало, что с 2005 по 2007 год только лишь сотрудники Blackwater участвовали в 195 перестрелках и в 84% случаев первыми открывали огонь. Подобная статистика демаскировала логику сотрудников ЧВК, в сути которой лежала мысль: права США защищают только граждан Америки, причем в рамках ее границ, местные же «аборигены» с их «дикими» законами «цивилизованных» прав не имеют, а учитывая, что наемники не подпадают под военные конвенции и трибунал, нет никакого смысла подвергаться риску в таких ситуациях.

Иными словами, в тех случаях, когда выбор стоял между превентивным открытием огня по потенциальным гражданским и риском для своих жизней, в 84% случаев американцы стреляли первыми без разбора. Тем более, что потери мирных людей в случае ошибки, как правило, никем не фиксировались.

Такой подход нередко исповедуют и американские военные, не меньше частников подверженные синдрому «исключительности», но в отличие от первых для армейских частей действует понятие трибунала.

В итоге наказание, которое получила Blackwater за данный инцидент, свелось к высылке участвовавших сотрудников из страны, переименованию компании в Xe Services LLC в 2009 году, а также смене имени самих наемников на «специалистов по глобальной стабилизации». В 2010 г. ЧВК снова была переименована в нейтральное Academi.

Главным оправдательным тезисом ситуации политики США посчитали контракт, который, как и в древние времена Крестовые походы, стал давать временное право на убийства. Для этого еще в 2006 году в дополнение к федеральному закону об обороне (DFARS) была принята поправка, разрешающая частным подрядчикам из США использовать летальное оружие «за пределами самообороны» (в случаях, когда этого требует выполнение контрактных обязательств).

Поэтому Конгресс и предпочел удовлетвориться версией главы Blackwater Эрика Принса, заявившего в отчете, что его бойцы не стреляли напрямую, а иракцы стали жертвами «страшного рикошета». Разумеется, следственная комиссия Ирака предоставила свои доказательства, и они явно указывали на «преднамеренное убийство», но их данные были проигнорированы.

Ради усмирения информационного шума ФБР предписало Blackwater выплатить семьям погибших 8 миллионов долларов, любопытно, что данная цифра по итогам года составила 0,62% от $1,3 миллиарда прибыли. Лишь в 2015 году, по внутренним соображениям (компания спонсировала Республиканскую партию, при том, что у власти стояли демократы), трех давно ушедших из ЧВК рядовых членов с помпой посадили.

Tony Hisgett ФБР

Фактически примерами «побочных» смертей при работе частных военных компаний, ограблений и изнасилований — как стандартной программы развлечений таких сил — переполнены страницы интернета. Нередко видео с нагрудных камер и «частные» фото выкладывают сами эти сотрудники под энергичную музыку.

Так например, в 2010 году бывший сотрудник частной корпорации Sallyport Global, не выдержавший «мук совести», рассказал СМИ о том, как во время охраны военной базы «Балад» (Ирак), ЧВК превратила ее в центр торговли секс-услугами. Женщин крали с улиц, а затем принуждали к проституции. «Товар» проходил по документам как «уборщицы», но, когда по возвращению в США ряд сотрудников обратился наверх, им было сказано, что юридически это внутреннее дело Ирака и посоветовали об этом забыть.

Формулировка «внутреннее дело страны» и есть та самая причина, которая объясняет неожиданное возрождение на Западе «частных» армий. Захват и охрана чужих месторождений, сопровождение оккупационных политиков, случаи штурмов, при которых регулярная армия не имела бы права идти на «гражданский» риск, всё это в совокупности с миллиардными прибылями и возможностью дистанцироваться от участия в процессе перевешивало любые минусы.

Поэтому и договоры, которые бы носили не рекомендательный, как принятый в 2008 году в Монтрё международный акт «О кодексе поведения частных военных и охранных компаний», а строгий исполнительный характер, всегда блокировались Лондоном, Вашингтоном и Брюсселем еще в зародыше. Для ТНК, как и для Западных столиц, положение правового вакуума является слишком выгодным.

Будь подобные нормы введены еще 13 лет назад, то знаменитая ситуация, при которой сотрудник Blackwater в состоянии алкогольного опьянения без всяких причин трижды выстрелил в голову охранника вице-президента Ирака, а затем покинул страну, была бы невозможна. Но в тех реалиях, США попросту заявили, что это — внутреннее дело другого государства, поэтому никаких других санкций, кроме увольнения, ЧВК применить была не правомочна, а правосудие США тем более, поскольку события осуществлялись вне рамок американской юрисдикции.

Формально деятельность военных компаний регулируется в США нормативно-правовыми документами, сотней законодательных актов, служебных инструкций и тысячами страниц регламентаций. Но, во-первых, почти все из них устанавливают нормы только для работы внутри США, а во-вторых, в оставшихся отдельно указывается статус действий ЧВК за рубежом, который официально определяется как ведущийся «в интересах Белого дома, Пентагона, Госдепартамента и ЦРУ», а этот пункт всегда гарантирует защиту при судебных тяжбах.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Сложившуюся жестокость сотрудников американских наемнических фирм логично объяснить безнаказанностью самой системы, а также тем, что с 2001 года в их составе всё больше выпускников военных учебных заведений, предпочитающих «ради свободы действий» и «меньшей ответственности» вместо армии идти именно туда. Сохранение же такого положения со стороны властей, обосновывается прежде всего удобством, то есть экстерриториальностью применения таких сил в рамках американских интересов, но при этом без привязки ответственности к самой стране.

Кроме того, большую роль в этом играет преобладание на руководящих постах ЧВК бывших высокопоставленных политиков. И если рассмотреть пик применения «частных армий» — период Арабской весны, то на примере совета управляющих ЧВК Constellis станет ясно, о каком уровне идет речь. В него с 2011 по 2013 год входил бывший министр юстиции США, помощник госсекретаря Хиллари Клинтон, директор службы агентурной разведки ЦРУ, командующий оперативным формированием ССО ВС в Афганистане и так далее…

Говоря проще, сотрудники западных ЧВК — это наемники, которые решают оперативные и боевые задачи в интересах тех, кто дороже оплатит их услуги. Услуги «солдат» продают бывшие государственные чиновники собственному же государству, корпорациям и прочим заказчикам, то есть это посредники, позволяющие дистанцироваться от «грязных» дел. ЧВК в рамках контракта вольны самостоятельно принимать решения, и даже если они превышают их полномочия, органы государственной власти получают возможность не нести формальной ответственности за инцидент.

Ровно благодаря этому охрана или захват нефтяных полей, трубопроводов, систем электроснабжения, проведение диверсий, контроль тайных тюрем, защита или, наоборот, нападение, рейдерство во враждебных странах или операции под чужим флагом в дружественных были переданы Западом на аутсорсинг. А поскольку роль западных ЧВК в войнах и вооруженных конфликтах будущего обещает лишь расти, России нужно быть к этому готовой.