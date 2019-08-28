



Cybularny Памятник Пилсудскому

Президента США Дональда Трампа в это воскресенье, 1 сентября, ждут в Варшаве. Польские власти именно здесь, на площади Пилсудского, сравнительно небольшой, но насыщенной исторической символикой, готовятся провести главные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

До сих пор эти мероприятия проводились в Гданьске на Вестерплатте, откуда ночью 1 сентября 1939 года немецкие корабли открыли огонь по Польше. Как отмечает западное англоязычное издание The Conversation, в этом году польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) дважды нарушила традиции — во-первых, перенеся мероприятия из Гданьска в Варшаву, во-вторых, впервые пригласив выступить на церемонии президента США, от которого ждут решительных речей на площади Пилсудского. «Эта площадь, — пишет автор статьи, доцент американского Университета Хартфорд Ребекка Таунсенд, — названа в честь военного лидера польской независимости начала XX века Юзефа Пилсудского. Проведение поминовения на этом месте может привлечь внимание к нелиберальным и авторитарным правым перспективам, а не к европейской идентичности Польши. Площадь изобилует военными зданиями и символами. PiS выводит националистов в мейнстрим… Таким празднованием юбилея Польша перемещает общественную память из города, который приветствует разнообразие и терпимость (Гданьска — С.С.), на бесплодную площадь, усеянную военными и националистическими символами. Отклоняясь от курса на безопасность посредством солидарности с Европой, эта битва за места памяти способствует расколу, который служит интересам Путина».

Учебный корабль «Шлезвиг-Гольштейн», открывший огонь по польской военно-морской базе Вестерплатте

Автору этих строк доводилось бывать на площади Пилсудского в Варшаве. Действительно, в хмурую дождливую погоду она чем-то напоминает некрополь. Однако в солнечную, когда здесь появляются туристы и горожане, наблюдающие за разводом караула у Могилы Неизвестного Солдата, площадь оживает и очеловечивается. 10 апреля 2018 года здесь появился новый элемент — мемориал жертвам «смоленской катастрофы» (погибшей под Смоленском в 2010 году делегации во главе с президентом Польши Лехом Качиньским), архитектурное решение которого в целом можно назвать удачным. И, конечно, за всем этим наблюдает сам Пилсудский, памятник которому был установлен в 1995 году. Правда, его конкретное месторасположение подвергается критике. Дело в том, что во время памятных церемоний солдаты выстраиваются спиной к памятнику маршалу, что воспринимается как игнорирование и оскорбление творца польской независимости. Интересно, повернется ли Трамп лицом к Пилсудскому, когда будет выступать в Варшаве, или покажет ему свою спину? Увидим в воскресенье. Хотя, по большому счету, если кто и заслуживает стоять рядом с президентом США, то все же не маршал, а композитор Игнатий Падеревский.

Заслуживает потому, что именно этот известный польский композитор, с января по декабрь 1919 года занимавший пост главы правительства и министра иностранных дел Польши, сделал все для налаживания американо-польских отношений в ходе Первой мировой войны и сразу по ее окончании. Как отмечают некоторые исследователи, именно встреча с Падеревским побудила полковника Хауса, ближайшего советника президента США Вильсона серьезно заняться польским вопросом. Это привело к тому, что в январе 1918 года во время представления своих знаменитых Четырнадцати пунктов американский президент поставит тринадцатым пунктом необходимость восстановления польского государства на землях, неоспоримо населенными поляками, с выходом к морю и международными гарантиями безопасности и территориальной целостности. 11 ноября того же года Польша провозгласила независимость. В стране, разоренной войной, сложилась угроза голода. США решили предоставить полякам гуманитарную помощь при условии, что правительство возглавит Падеревский. Считается, что Вашингтон хотел использовать продовольственную помощь в качестве рычага воздействия на политику польского государства, поскольку не доверял Пилсудскому. Это объяснимо, ведь во время Первой мировой будущий маршал находился в стане врагов Антанты, Германской и Австро-Венгерской империй.

Игнатий Падеревский

Настороженное отношение к Пилсудскому и Польше американские власти демонстрировали и позже, в 1920-х годах. По замечанию профессора Белостокского университета Галины Парафянович, многие в Польше были очарованы экономической, политической, идеологической и промышленной мощью Соединенных Штатов. Мало того что в американских продуктах нуждались поляки, они были также очень желанны — марка «Сделано в Америке» стала синонимом высококачественных продуктов, эталоном. Развитие польско-американских отношений в начале 1920-х годов породило надежды и ожидания на более интенсивные и тесные торговые и финансовые отношения с США. Но вскоре Польша столкнулась с тем, что ее, страну с ограниченными возможностями и потенциалом, американцы не могли воспринимать как партнера. Республика представляла, скорее, второстепенный интерес для американских торговцев, промышленников и мира бизнеса в целом. Более того, симпатии к Польше в США стали падать — американцы стали воспринимать поляков как людей политически незрелых, трудных для понимания и склонных к конфронтации. Посмотрим, что прочтет Трамп в глазах маршала Пилсудского сегодня.