Русскоязычные СМИ всего мира сосредоточенно обсуждали на этой неделе установление креста в честь коллаборационистов ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на еврейском кладбище западноукраинского города Самбора. В акции кощунства участвовали видные иерархи греко-католической и православной церквей Украины. Особое внимание привлекло присутствие на мероприятии главного раввина Украины Яакова-Дова Блайха.

Https://images.freeimages.com Гнилая рыба

Знаменательно то, что никто из обсуждавших и осуждавших не обратился за ответом к самому Блайху. Мы получили от него подробное объяснение. Его мы выносим на суд читателей.

Яаков-Дов Блайх обратился в беседе с ИА REGNUM к предшествующим событиям. Ещё четверть века назад местные жители установили три громадных креста на территории еврейского кладбища. Согласно местному поверью, семнадцать боевиков ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были выброшены немцами на еврейское кладбище после расстрела со связанными за спиной руками.

Украинский раввин поведал, что имя одного из расстрелянных известно: Шахрай. Говорят, что это случилось в 1944 году. Говорят, что всем расстрелянным было тогда менее восемнадцати лет. Таким образом, семнадцать боевиков из мифа были совсем юными в 1941—1942 годах. Если так, то они едва ли могли участвовать в еврейском погроме в Самборе с последующим полным истреблением всех евреев города. В беседе с нами Блайх не отрицал, что все эти чудовищные злодеяния были совершены бандами ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но настаивал на невозможности участия в зверствах самих семнадцати подростков из мифа по причине юного возраста.

Еврейский погром во Львове. 1941

Наш собеседник признал, что имена мифологических расстрелянных неизвестны. Местные радетели бандеровской и мельниковской традиции умалчивают о причинах расстрела. Иными словами, есть все основания сомневаться в самом мифе. Но даже если нечто подобное произошло, нам не сообщают причины расправы с подростками-националистами.

Блайх настаивает на том, что воцарившаяся в СМИ формулировка «раввин участвовал в открытии памятника убийцам евреев на еврейском кладбище» не соответствует действительности. Он добавил, что факт истребления в ходе войны еврейского населения Украины упомянутыми бандами известен ему и что он не стал бы участвовать в глорификации тех, кто заливал безвинной кровью украинскую землю.

Так зачем он участвовал в «шахидизации» членов преступной организации? Можно себе представить, что среди погибших в той войне бойцов СС были и вовсе молодые, не успевшие кого-либо убить. Значит ли это, что не утерявшие разума люди в наше время будут героизировать таких юнцов? Ответа на этот вопрос мы не получили, но о побудительных причинах он рассказал.

Выясняется, что ещё четверть века назад местные активисты установили на еврейском кладбище три громадных креста в честь мифических убиенных бандеровцев. Согласно версии Блайха, ему удалось найти компромисс: три креста в честь бандеровцев будут убраны, а рядом с кладбищем — установлен новый памятник якобы расстрелянным юным националистам.

Согласно рассказу Блайха, его участие было обусловлено очищением кладбища от крестов в честь членов преступной организации и открытием памятника — смягченного варианта чествования изуверов.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые герои современной Украины

Как выяснилось, один бандеровский крест был-таки удалён, но два других красуются бесперемежно. Более того, местные националисты обещают вернуть и убранный крест непременно.

Вышло так: Блайх искал компромисса ценой позора. В результате опозорился и не добился уступок.

Есть старая еврейская притча, как царский слуга провинился и доставил государю провонявшую рыбину, не проверив качества продукта. Царь предложил ему одно из трёх: съесть вонючую рыбу, получить в наказание сорок ударов розгами или вернуть деньгами уплаченную за рыбу сумму.

Слуга решил съесть рыбу и дело с концом. Но, поглотив две трети рыбы, поперхнулся и содрогнулся от отвращения. Платить он не хотел и попросил розги. После тридцати ударов он взмолился: «Хватит, больше не могу». И заплатил. Вот и вышло, что он и тухлую рыбу съел, и розги получил, и деньги заплатил.