Визит израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Киев (19−20 августа) ознаменовался полным набором церемоний, рукопожатий, подписаний, глупостей и скандалов. Теперь настало время решать: на пользу ли Украине государственный дрейф в сторону Израиля. Дрейф, впрочем, вполне ожидаемый в контексте значительного усиления еврейского фактора в украинской власти.

Израиль

Вообще-то любой контакт полезен, но с точки зрения государственного строительства контакт с Израилем для Украины полезен особо. Потому что у Израиля есть опыт создания государства. Причем, как и в случае с Украиной, «с нуля» и на основе исторических мифов. И, главное, у него это получилось хорошо. Украина, хотя всё ещё притворяется «молодым государством», впечатляющих результатов в своем развитии не имеет. Да, и насчет «молодости»: Украине 28 лет, за такое время некоторые (Александр Македонский, Наполеон, Гитлер) умудрялись не только построить, но и «слить» свои грандиозные империи. А некоторые государства, которые поскромнее, смогли за такое время заявить о себе, как полноценные игроки на мировой шахматной доске. Как тот же Израиль.

Интересно сравнить результаты первых 28 лет суверенности Украины и Израиля. Страны чем-то похожи: обе не имели опыта державного строительства, и их опыт государственности был если не мифом, то делами более чем давно минувших дней. Хотя Украина рождалась в более стерильных условиях: в удобных креслах Верховной рады, а не в крови и пыли того, что евреи называют «мильхеметхаацмаут» (Война за Независимость), а арабы «накба» (Катастрофа).

Итак, Израиль за первые свои 28 лет:

Создал сильнейшую армию на Ближнем Востоке;

Увеличил свои территории за счет военных побед в четырех войнах (за независимость, Суэцкую, Шестидневную и Войну Судного Дня);

Разработал и изготовил ядерное оружие;

Стал экономически развитым высокотехнологичным индустриальным государством;

Увеличил численность населения более чем в 2 раза;

Создал высокоэффективное сельское хозяйство в пустыне;

Выработал свою национальную идею.

И всё это — в условиях постоянного военного напряжения и трех силовых конфликтах, когда арабы шли на евреев, совсем по Байрону, «подобно волку на овечье стадо». Правда, натыкались эти волки, скорее, на баранов во время похотливого гона, и были вынуждены отползать зализывать раны: кто за Суэц, кто за Голанские высоты.

Украина за первые свои 28 лет:

Развалила крупнейшую военную группировку Европы;

Не смогла обеспечить всестороннюю защиту части своей территории, что привело к их фактической потере (сначала акватория в Черном море, затем Крым и восток страны);

Добровольно лишилась ядерного оружия;

Успешно провела деиндустриализацию, превратившись в отсталую, коррумпированную и клептократическую аграрную страну;

Сократила численность населения более чем на 20%, не считая гастарбайтеров;

Сформировалась как авторитарно-популистское государство;

Вместо национальной идеи создала предгеноцидную социальную ситуацию и нагнетаемое этническое противостояние.

И всё это при том, что безопасность Украины была гарантирована ведущими геополитическими игроками планеты. Так что немного ума, успешности и опыта государственного строительства Украине совсем не помешают.

Но история евреев — разгромы, погромы, костры и Холокосты — напрочь отучили их от геополитической благотворительности. Поэтому перспективы «израильского прицела» украинской внешней политики следует оценивать не по оптимистическим совместным заявлениям или рапортам украинской стороны, а по тому, как визит оценивается В Израиле и ДЛЯ Израиля.

По возвращению домой Биби (политическое прозвище Нетаньяху) сказал, что «это был короткий визит, но с очень существенными достижениями» и дал интервью главному редактору службы новостей израильского 9-го канала Дмитрию Дубову, где изложил свое видение трех основных результатов своей поездки.

«У меня было немало оснований для проведения этого визита. Прежде всего мы поддерживаем глубокие и важные связи с Киевом. Однако мы все еще не использовали огромный потенциал в сфере высоких технологий. Около 40−50 тысяч украинцев работают на наши компании высоких технологий. Однако я считаю, что можно успешно расширить, удвоить и даже утроить этот показатель. И не только в плане рабочих мест, но и деловых проектов… Это, во-первых.

Во-вторых, мы решили открыть технологическое представительство. Украинцы откроют свое представительство в Иерусалиме, мы — в Киеве. Это представительство в Иерусалиме — первый шаг к будущему посольству…

Что касается третьего достижения, и это грандиозная новость, то это пенсионные выплаты, гарантия пенсионных выплат 40 тысячам выходцев из Украины, которые не получают полагающиеся им пенсии…»

По сути, Биби сказал своим избирателям (а выборы в Кнессет совсем на носу, 17 сентября): «Я привез из Киева людей, деньги и пусть слабенького, но союзника в противостоянии с палестинцами».

Потому что названное Нетаньяху «огромным потенциалом в сфере высоких технологий» — это, по-простому, «отсос мозгов». И Биби обозначил его размер: до ста тысяч высококвалифицированных IT-специалистов будут вывезены на Святую Землю.

«Технологическое представительство» в Иерусалиме — это не рекрутинговая необходимость. Или кто-то верит в лавину израильских рабочих, жаждущих украинской зарплаты? Зато это политический знак, прелюдия посольства. А для любой страны сейчас перевести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим — это значит навлечь на себя искреннюю ненависть палестинцев и стоящих за ними арабов.

Размеры грядущих пенсий для израильтян-украинцев не озвучены, но формулировка «которые не получают полагающиеся им пенсии» заставляет напрячься. Потому что это может быть весомо, грубо, зримо и кусаться… В Израиле любой гражданин, достигнув пенсионного возраста, будет получать пособие от Института национального страхования. Его базисная сумма — 1538 шекелей в месяц (по сегодняшнему курсу $436,95) или 5240 долларов в год. Это то, что ПОЛАГАЕТСЯ.

И если эту выплату (для 40 000 пенсионеров из Украины) президент Зеленский «возьмет на себя», то украинскому бюджету такое удовольствие обойдется в 210 миллионов долларов. Это, конечно, худший сценарий для Украины, но, оглядываясь на прошлое, стоит ли рассчитывать на лучшие варианты в будущем?

РЕЗЮМЕ: Израиль — очень мощная величина в современной геополитике, и сближение с ним, без сомнения, крайне необходимо для Украины. Но в интервью Нетаньяху мне бросилась в глаза фраза: «Нас всех ожидает блестящее будущее в этой сфере». И, как украинскому гражданину, сразу захотелось задать встречный вопрос: «А НАС?».

Киев — Хайфа