Когда я работала игромастером в магазине настольных игр, приходящие люди часто пугались стратегий. Это отдельная ниша, разделенная на поджанры: есть экономические стратегии (теоретически сюда можно приплести «Монополию»), есть — военные (они схематично показывают, как поработить галактику, фэнтезийный мир или позволяют поучаствовать в исторических событиях). Есть варгеймы, где важно думать тактически. Словом, каждому гику найдется что-то по предпочтениям. Но обывателей, которые только начинают изучать стратегии, отпугивает сложность правил (иногда и 40 страниц) и длинное время игровой партии (случалось играть и по 10 часов) — два фактора, которые часто присущи жанру. Мне удалось найти игру, которая обходит обе проблемы стороной.

Boardgamegeek.com Карты колоды СССР

«Генералы: Вторая мировая» (Quartermaster General) — настольная координирующая стратегия. Ее создал Ян Броди, геймдизайнер из Нью-Йорка, президент собственного издательства Griggling Games. Игра не новая, ей уже пять лет, за это время вышло несколько дополнений (не локализованных в России, к сожалению). На русский язык проект перевело издательство Hobby World.

Я познакомилась с игрой в 2017 году на «Игроконе» в Москве — на фестиваль привезли гигантскую версию игры с игровым столом в два метра длиной, а игроки могли примерить формы военных генералов времен Второй мировой. Не самый плохой PR ход (именно в этот год вышла отечественная локализация): рейтинг на международном портале BGG у нее средний (7,4) на основании 2 тысяч оценок, но сама игра действительно заслуживает внимания. Удачная смесь настольной версии «Игры престолов» и ставшей легендарной «Сумеречной борьбы».

Читайте также: Ипотека в Вестеросе, или «Игра престолов» за столом

Построил кораблик — захватил кораблик

Играть в «Генералов» можно компанией от 2 до 6 человек. Игроки делятся на две фракции — Коалиция (объединение США, Великобритании и СССР) и Ось (Япония, Германия и Италия). Каждый участник партии выбирает себе колоду карт той страны, за которую хочет играть (мы обычно случайным образом поочередно вытягиваем из подручной шляпы фигурку — в цвет какой страны она окрашена, теми картами и играем).

Tesera.ru Расстановка войск на поле

Если вас шестеро — колод хватает на каждого. Если вас двое — значит, каждый игрок берет себе одну фракцию и играет за три колоды попеременно. Для другого числа участников в правилах игры приведена специальная схема, разделяющая колоды согласно внутреннему балансу.

У каждой игровой колоды есть свои особенности. Отличается количество карт (это невосполнимый ресурс — если ваша колода закончилась, вы не вернетесь к ней до конца игры), отличаются компоненты колоды (типы карт). Есть карты «создать армию» или «создать флот» — они позволяют выставлять на карте танки или корабли (боевые единицы). Есть карты «атака на суше» и «атака на море» — они позволяют снимать с карты танки или корабли соперника. Есть карты «событий» — мгновенные ситуации; есть карты «статусов» — постоянные свойства вашей армии; есть карты «экономических войн» — они заставляют сбрасывать карты из колоды; есть карты «ответов» — они выкладываются на стол перед вами рубашкой вверх и играются, когда с игроком пытаются взаимодействовать (а он этого не хочет). Например, у Японии — 11 карт «ответов» и 0 — «событий», а у США, например — 0 «ответов» и 9 «событий».

У игроков на начало раунда должно быть по 7 карт в руке, в конце раунда карты добираются. На карте отмечены звездочками столицы стран-участников фракций, а также территории влияния, за которые начисляются победные очки — их нужно завоевывать. Побеждает та фракция, которая за 20 ходов наберет наибольшее число победных очков. Есть и другой путь — захватить две столицы фракции противника.

В этой игре неожиданным образом не нужно считать боевые единицы сил соперников (и своих): эта механика попросту убрана, не то что в «Игре престолов», где игроки могут по десять минут считать, сколько у кого «коней», «пешек», «кораблей» и «поддержек». Один танк убивает другой, один кораблик топит другой — всё. Больше одного танка или кораблика одной страны в локации находиться не может. Таким образом снимается когнитивная нагрузка.

Boardgamegeek.com Противостояние Коалиции и Оси

Стратегия для новичков

Карточки в колодах — это явный привет «Сумеречной борьбе». В обоих играх карточное взаимодействие позволяет не думать наперед, потому что ты наверняка не знаешь, какие возможности окажутся у тебя на руках. Когда играешь во второй или третий раз, понимаешь, что для каждой страны заготовлены несколько путей развития — по морю или по суше, на восток или на запад (или вовсе из-под-выподверта). Потому что когда тебе не приходит определенная карта, от которой зависит успех военной кампании — это очень обидно. А когда таких карт несколько, это существенно облегчает жизнь. То, чего не хватало «Сумеречной борьбе».

Я играла и вдвоем — это тяжело и выматывает, если вы не любите бесконечно думать, — и вшестером. В последнем случае игра длилась всего полтора часа: все страны ходят в определенной последовательности, а за счет упрощенной системы боя — никому не нужно думать над ресурсами. Единственная сложность — выбраться из болота безысходности, если нужные карты всё-таки не приходят.

Tesera.ru Карты колоды Германии

Что в игре еще хорошего, так это ее историческая часть. Настолку легко можно использовать в школах или историко-военных кружках, потому что карты ответов, статусов и событий обозначают ключевые моменты в ходе Второй мировой войны. Мы даже зааплодировали, когда игрок-СССР буквально на последних ходах партии хитрым образом захватил Берлин — получилось очень достоверно. К тому же игроки одной фракции могут обсуждать тактику и договариваться между собой, кто будет развиваться в каком направлении и какого врага возьмет на себя — неплохой тренажер для командообразования. Что приятно — никакого идеологического перекоса. Все страны выставлены в максимально нейтральном свете.

У игры есть всего два недостатка: высокая доля случайности (да, можно проиграть, если карта «не идет» нужным образом) и большой отрыв в победных очках между фракциями. Из четырех сыгранных партий только в одной мы с соперниками постоянно дышали друг в другу затылок; в оставшихся случаях уже на 15-м ходу становилось очевидно, кто победитель.

Если вам сложно собрать компанию на партию «Игры престолов», а проводить несколько часов вдвоем за «Сумеречной борьбой» — скучно, то обратите внимание эту стратегию. Просто, быстро и даже временами смешно — когда еще стратегии были такими?