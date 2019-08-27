На днях министр промышленности и торговли России Денис Мантуров дал интервью «Интерфаксу». Корреспондентом был задан вопрос о состоянии дел по созданию нового стратегического ракетоносца-бомбардировщика ПАК ДА (Перспективного авиационного комплекса дальней авиации).

Tsagi.ru ПАК ДА

По словам министра, Министерством обороны РФ уже утверждены все технические требования по данной машине, а ПАО «Туполев» совместно с другими предприятиями кооперации развернуло работы по созданию ПАК ДА в установленные сроки. От сообщения дальнейших подробностей Денис Мантуров воздержался.

По информации главы ПАО «Туполев» Александра Конюхова, на 2021−2022 годы запланирована выкатка опытного образца ПАК ДА. Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов, будучи в должности заместителя министра обороны РФ, заявлял, что первый полёт ПАК ДА ожидается в 2025—2026 годах, а начало серийного производства — в 2028—2029 годах.

Самолёт будет реализовываться по схеме «летающее крыло» и с широким использованием стелс-технологий. Машина будет дозвуковой, сделан выбор в пользу малозаметности. ПАК ДА проектируется под применение почти всех видов боеприпасов: новейших ракет, корректируемых и управляемых бомб. Вооружение будет размещаться только внутри корпуса. Предполагается, что дальность полёта самолёта составит 12 тысяч километров, а скорость — 1000 километров в час. Взлётная масса будет равна 110 тоннам.

Следует заметить, что Соединённые Штаты в настоящий момент также реализуют проект по созданию новейшего стратегического бомбардировщика. Речь идет о B-21 Raider. Он идет на замену бомбардировщиков B-52H Stratofortress и B-2A Spirit.

Точные характеристики B-21 Raider пока не разглашаются. Однако известно, что он, как и B-2A Spirit, будет сконструирован по той же схеме — «летающее крыло». Размах его крыла составит 35−40 метров. Взлётная масса будет около 100 тонн. B-21 сможет нести ракетное и бомбовое вооружение различного класса.

Defense.gov B-21

Получается, что российский ПАК ДА и американский B-21 по основным параметрам — похожие друг на друга боевые машины. США заявили о возможности первого полёта B-21 Raider уже в декабре 2021 года, а поступление на вооружение — в середине 2020-х годов.

Таким образом, вооруженные силы США могут получить новейший стратегический бомбардировщик на 4−5 лет раньше, чем Вооруженные силы РФ. Есть ли в этом отставании опасность для России с точки зрения обеспечения гарантированного ядерного сдерживания США, так как дальняя авиация относится к воздушному компоненту нашей ядерной триады?

Практически полный ответ на этот вопрос можно найти в том же интервью министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. В настоящее время Дальняя авиация ВКС РФ располагает стратегическими ракетоносцами Ту-95МС (по кодификации НАТО — Bear), ракетоносцами-бомбардировщиками Ту-160 (по кодификации НАТО — Blackjack), а также дальними ракетоносцами-бомбардировщиками Ту-22М3 (по кодификации НАТО — Backfire).

По словам Дениса Мантурова, на конец 2020 года запланирована выкатка первого построенного с нуля самолёта Ту-160М. Новый Ту-160М только внешне будет похож на Ту-160. Фактически речь идет только о прежнем фюзеляже, а начинка самолёта будет новая. Он получит современную электронику, новые двигатели и новые ракеты. Кроме того, с января 2018 года уже исполняется контракт с Минобороны РФ на строительство первой партии серийных самолётов этой марки из десяти машин. Параллельно ведётся глубокая модернизация парка строевых Ту-160. Данная модернизация должна быть осуществлена в заданные сроки.

Mil.ru Ту-160

Министр также сообщил, что в 2019 году состоится выкатка первого глубоко модернизированного самолёта Ту-95МСМ, на 2019 год запланированы и его испытания. Одновременно идёт подготовка к заключению опережающего контракта с Минобороны РФ на глубокую модернизацию строевых Ту-95МС.

Что касается Ту-22М3М — новой модификации Ту-22М3 с расширенным боевым потенциалом, то, по утверждению Дениса Мантурова, первая опытная машина уже находится на заводских лётных испытаниях, к концу 2019 года на заводские испытания пойдет и вторая. Кроме того, параллельно прорабатывается опережающий контракт с военным ведомством на глубокую модернизацию строевых Ту-22М3.

Известно, что Ту-22М3М оснащается теми же двигателями (НК-32−02) и той же электроникой, что и Ту-160М. Данный подход упростит эксплуатацию, повысит унификацию и уменьшит расходы на производство отдельных агрегатов. Кроме того, на Ту-22М3М восстановят штангу дозаправки в воздухе, что фактически приблизит его по характеристикам к стратегическому ракетоносцу-бомбардировщику.

Даже поверхностное ознакомление с лётно-техническими характеристиками Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3 приводит в немое изумление. В годы СССР при создании этих боевых машин были заложены такие технические решения, такой огромный модернизационный потенциал, что обновление данных самолётов позволяет гарантированно продлить срок их службы на несколько десятилетий.

Вот лишь несколько примеров. Ту-95МС до сих пор является самым скоростным в мире турбовинтовым серийным самолётом-ракетоносцем. Максимальная скорость этой машины составляет 830 километров в час.

Sergey Korovkin 84 Ту-95МС

Ту-160 — это самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолёт и самолёт с изменяемой геометрией крыла, а также самый тяжелый боевой самолёт в мире, имеющий наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. Максимальная скорость Ту-160 составляет 2230 километров в час, а максимальная взлётная масса — 275 тонн.

Кстати, в 2015 году было принято решение о возобновлении производства стратегических ракетоносцев Ту-160 на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова. В 2017 году первый новый стратегический ракетоносец Ту-160 был построен. В воздух он поднялся 25 января 2018 года. Следует заметить, что Ту-160М2 будет обладать боевой эффективностью в 2,5 раза выше, чем Ту-160.

По мнению генерального директора ПАО «Туполев» Александра Конюхова, проводимая в России программа модернизации авиационных комплексов позволит обеспечить эксплуатацию самолётов стратегической и дальней авиации на длительную перспективу и эффективное выполнение ими задач по предназначению.

Таким образом, до поступления на вооружение необходимого количества новых стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков ПАК ДА насущные проблемы обороноспособности России будут решать самолёты Ту-95МСМ, Ту-160М2 и Ту-22М3М. Кроме того, глубокая модернизация данных боевых машин обеспечит эволюционность технологий для производства ПАК ДА.