



Джеймс Жак Жозеф Тиссо. Фарисеи задают вопрос Иисусу. 1896

Вторником 27 августа читается фрагмент Евангелия от Матфея — часть большой обличительной речи Христа, где Он высказывается о фарисеях и книжниках, вообще о всяких лицемерах:

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков; таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков; дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что всё сие придет на род сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!»

Спор Иисуса с фарисеями. Гравюра

Здесь Иисус ссылается на обычную человеческую практику, сперва кого-нибудь, кто «слишком выступает», оболгать и высмеять. Избить и даже убить. А потом в следующем поколении можно и памятник поставить, цветочки к памятнику носить, в святцы занести, кивать на «жестокие нравы» и ошибки предков, ухаживая за монументом, позолотой покрывая ящик с мощами. Времена были другие, нас окружали враги. Иногда случались ошибки. Так обычно оправдывают прошлое, да заодно и настоящее. Но враги всегда окружают. И если способ борьбы с врагом со стороны светских властей можно объяснить отсутствием иных способов, кроме насилия, то как можно оправдать неспособность владеть Словом тем, кому Слово было дано в бессрочное пользование?

Конечно, прошлого не вернуть и избыточное внимание на прошлых ошибках отвлекает от текущих дел. Но лишь в тех случаях, когда текущее положение эти ошибки исправляет, не повторяя их, для начала. Но проходит некоторое время, совсем небольшое, и поступается ровно так же. Но с кем-нибудь уже новым. Об этом говорит Христос, прекрасно понимая, что Он им, слова Его, как кость в горле. Мешают пережевывать и заглатывать привычные «вечные ценности», не требующие никаких интеллектуальных, душевных, духовных усилий. Мертвые не кусаются, безопасны, да и не обязательно знать, что именно они обличали, на что указывали. Главное, что они теперь святые. Им теперь молиться можно! А если там кто новый выступает, то он не в святцах. Поэтому можно плевать в него сколько влезет. Тьфу на тебя.

Ну и так далее. Поступающих так, не прислушивающихся к голосу совести, разума, Христос называет продолжателями Каина и всех последующих братоубийц. Впрочем, как известно, сами религиозные вожди редко кого убивают «собственноручно». Народ натравливают. На власть пытаются воздействовать. Как воздействовать? Шантажом. Да и вообще полно способов избавиться от проблемы. «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи», — так начинает Христос чуть ранее свои обличения. Помянутое седалище — это закон. Религиозный закон — удивительно гибкий инструмент. Позволяет делать все, кроме того, что положено делать, это единственное исключение. «Как убежите вы от осуждения в геенну?» — обращается Иисус к их совести. И, думаете, они испугались? Нисколечко.

Закон — самое крепкое снотворное для того, чтобы усыпить совесть совсем до коматозного состояния. Закон полностью заменяет совесть. Берет всю ответственность за ее отсутствие на себя. И требует, конечно, оберегать себя любыми способами. Но если бы только закон. Главное же в законе его трактовка, она сама равна закону и даже превосходит его, ибо как раз она и дает те самые «ответы на вечные вопросы, волнующие человечество». Человечество взволновалось, например, вопросом, сколько воли и энергий было у Христа. И нате, пожалуйста, ответ готов. Так что постоянное волнение человечества этим вопросом полностью удовлетворено. Если кто заволнуется, указав, что посчитали неправильно, то можно обстоятельно разъяснить такому, в чем его ошибка. А если станет упорствовать — наказать.

Аннибале Карраччи. Поцелуй Иуды

Но главное же — организовать такой дискурс, который будет далеко-далеко, совершенно в стороне от вопросов, которые следовало бы решать. Озаботить всех такими знаниями, от которых никому ни тепло, ни холодно. Навалить целую кучу «духовного богатства» на плечи людей, пусть считают себя духовно обогащенными. Но Иисус неоднократно указывает и на другой закон, который законниками игнорируется. На то, что все, что исполняется лукаво, извращенно, все это неизбежно приводит к результату плачевному, жестокость возвращается к тем, кто ее порождает: «Всё сие придет на род сей». Не только жестокость. И равнодушие вернется, и пустословие на «духовные» темы: «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься».

Как всякое слово Христа в Евангелии, обличения Им фарисеев в лукавстве имеют характер не только временный, но и пророческий. Разве с Его учением не поступили точно так же, как с украшением гробниц пророков? Разве бесконечные прославления и слезы раскаяния «о распятом Господе» не то же самое? Разве вероучение, не знающее, каких еще превосходств налепить на Иисуса, не разукрашивает Его тем самым, взамен тому, чтобы учить людей поступать как Он? И разве облепившие Его превосходства не являются препятствием к тому, чтобы даже дерзать поступать в согласии с Ним? Как мы, грешные, можем точно так же, как Само Второе Лицо Троицы? Никак не можем. Можем лишь на колени пасть. Вот по поводу всего этого лицемерия — прошлого, настоящего и будущего — и направлены слова Христа, читаемые сегодня на богослужении.