



Gregor Fischer Хайко Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил на открытии ежегодной конференции немецких послов, состоявшейся в Берлине. Он обозначил важные направления внешней политики. Одной из инициатив стало предложение о создании формата «пятерки» в составе Германии, Франции, Италии, Испании и Польши, которая бы пришла на замену «треугольника» Берлин — Париж — Лондон и приняла бы на себя ответственность за судьбы Европейского союза.

По большому счету, последние годы контуры внешней политики в Германии определяла канцлер Ангела Меркель, в то время как роль МИД принижалась. Поэтому трудно сказать, в какой степени высказывания министра были согласованы с федеральным канцлером, а в какой являются его импровизацией. Тем более что христианская демократка Меркель и социал-демократ Маас принадлежат к разным партиям, хотя и входящим в правящую коалицию. Но в любом случае, учитывая, что глава МИД выступал перед послами, его слова нуждаются в анализе. Прежде чем перейти к конкретным направлениям, Маас констатировал: «Любой, кто надеялся, что радикализм народников и националистов будет отпугивать людей и укрепит умеренный центр, был, к сожалению, разочарован в последние двенадцать месяцев». Маятник общественного мнения, похоже, все чаще качается в сторону крайностей по обе стороны центра. Это заметно, подчеркнул министр, когда «мы смотрим на предвыборную кампанию некоторых кандидатов в США или на изменения в партийном спектре многих странах, например, Великобритании». И в Германии, по его словам, «крайности грозят укрепиться за счет центра».

Kremlin.ru Ангела Меркель

Поэтому Берлин надеется на эффективность своего внешнеполитического курса, делая ставку на «примирение» и «компромисс». Одним из таких компромиссов, видимо, является предложение Варшаве принять самое непосредственное участие в управлении ЕС, который, отметил Маас, слишком велик, чтобы им мог управлять германо-французский тандем, а некоторые страны «с подозрением относятся к нашему (Берлина и Парижа — С.С.) сотрудничеству». Поэтому «такие страны, как Испания и Италия на юге и Польша на востоке, должны получить большую ответственность, чем когда-либо, используя новые инновационные форматы, — заявил глава немецкой дипломатии. — Это непросто, но лишь потому, что нынешние правительства Италии и Польши проводят другую европейскую политику, с них нельзя снимать ответственности». Помимо того, Маас пояснил, почему Германия ранее решила присоединиться к инициативе Троеморья, которую лоббирует правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS). По его словам, в последние месяцы немецкая дипломатия стремилась «вернуть утраченное доверие» к ЕС. В рамках этих действий Берлин и захотел участвовать в инициативе Троеморья, выдвинутой странами Восточной и Центральной Европы, хотя первоначально правительство Германии видело в ней средство углубления европейских расколов.

Итак, Берлин вроде бы протягивает Варшаве руку, предлагая совместно править Европой. Пока неясно, сколько в этом жесте от ослабления Германия, состояние экономики которой начинает тревожить, а сколько от усиления позиции Польши на мировой арене. Но в любом случае предложение Мааса — это щедрый подарок «Праву и Справедливости» на фоне избирательной кампании по выборам Сейма Польши, которая завершится осенью сего года. Фактически Берлин не просто говорит о том, что признает PiS своим главным партнером, но и констатирует, что правящая партия подтвердит свой мандат по итогам голосования. Помимо того, это означает, что немецкое правительство больше не видит политического ресурса в Польше у Дональда Туска и не считает перспективными отношения с различными оппозиционными польскими партиями, которые декларируют ориентацию на Европу в противовес США. Наконец, Берлин показывает, что серьезно относится к инициативе «Права и Справедливости» по созданию объединения государств, расположенных в ареале Адриатического, Балтийского и Черного морей. И это еще одна возможность для PiS похвастаться перед избирателями.

Andrzej Barabasz Дональд Туск

Однако у «берлинских даров» есть и свои побочные эффекты. Германия, делая предложение Польше и Италии, пытается таким образом увести их подальше от американского президента Дональда Трампа. Итальянские издания уже заявляли о наличии некоего секретного плана Парижа и Берлина, который предусматривал выделение финансовой помощи Риму на решение проблемы с мигрантами, но при условии, что к власти никогда не придет лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, заявляющий о симпатиях к нынешнему президенту США. Судя по всему, Германия хотела бы и от Варшавы проведения более проевропейской политики, игры в рамках «верховенства права» и поддержки внешнеполитической линии ЕС. Важным может стать также вопрос присоединения Польши к еврозоне. Из предполагаемой «пятерки правителей Европы» только поляки до сих пор не перешли на евро. Несмотря на давление ряда польских партий и бизнеса, PiS категорически не хочет лишиться злотого, полагая, что вхождение в еврозону лишит ее возможности проведения самостоятельной монетарной политики. Но быть в «пятерке» и не вводить евро — это как-то странно. Варшаве есть над чем задуматься.