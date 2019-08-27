Сами по себе саммиты G7 редко приносят какую-либо пользу, однако обычно надеешься, что они хотя бы не позволят усугубить ситуацию ещё больше. Саммит во французском городе Биаррице стал заметным исключением. На фоне обеспокоенности по поводу состояния мировой экономики, а также проблем в сфере безопасности и окружающей среды, нуждающихся в новых целях и ясности со стороны Соединённых Штатов и их союзников, саммит лишь усилил возможные риски, говорится в редакционной статье издания Bloomberg.

iphonedigita Дональд Трамп

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Ни для кого не секрет, кого именно стоит во всём винить. Это президент США Дональд Трамп, чей метод управления и отказ от роли мирового лидера, которую его предшественники стремились использовать на пользу Соединённых Штатов, привели к хаосу.

Хаос стал единственной константой саммита. Во-первых, в нецензурных выражениях Трамп высказал журналистам своё отношение к политике, которую он с гордостью называет «торговой войной». Затем последовало разъяснение: представитель американской администрации объяснил, что президент США раздумывает над тем, стоит ли ему ввести более высокие торговые пошлины против Китая. Затем в понедельник, 26 августа, Трамп заявил, что официальным представителям США позвонили из Пекина с просьбой возобновить переговоры. Казалось, что эти новости весьма озадачили Пекин. «Я думаю, что (другие правительства) уважают торговую войну», — отметил американский президент в воскресенье, 25 августа. А у них есть другой выбор?

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Ранее Трамп «приказал» (в Twitter, конечно же) «нашим великим американским компаниям… немедленно начать поиск альтернативы Китаю, включая возвращение компаний домой и производство продукции в США». Трамп отдаёт приказы через Twitter, потому что у него нет реальных полномочий для того, чтобы требовать чего-то подобного. Президент сказал, что может ввести чрезвычайное положение в стране, и это предоставит ему все необходимые полномочия, например, знаете ли, если он вдруг захочет отделить друг от друга две крупнейшие экономики мира и тем самым спровоцировать глобальный кризис.

Обратив внимание на другие вопросы, президент США не упустил возможности высказать точку зрения, противоречащую как его собственным заявлениям, так и позиции его партнёров по саммиту. Например, нужно ли восстановить участие России в саммите? Франция, Германия и Великобритания выразили опасение по данному вопросу, а Трамп заявил, что ему нравится эта идея. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил сожаление по поводу последних ракетных испытаний в Северной Корее, заявив, что они представляют собой нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. На это президент Трамп ответил: «Мы живём в мире ракет, ребята, нравится вам это или нет».

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Возможно, пример США определённым образом вдохновил французского президента Эммануэля Макрона, который решил, так же как и Трамп, привнести немного собственного хаоса, пригласив в Биарриц министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа (Зариф встретился с Макроном, но не с другими лидерами). Французские официальные лица заявили, что участники G7 попросили президента Франции продолжить усилия по установлению диалога с Ираном. США выступили с возражениями, но «я не могу запретить людям разговаривать», сказал Трамп.

На самом деле мы не можем запретить. Отсюда все проблемы с этой игрой на публику, которая приводит к неразберихе. Подобные выходки способны завоевать популярность среди публики.

Эммануэль Макрон

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Глобальный экономический импульс ослабевает, не в последнюю очередь из-за пристрастия Трампа к торговым войнам. При этом нужно иметь ввиду, что в случае, если результатом его деятельности станет новый мировой кризис, у центральных банков не окажется достаточно средств для эффективного реагирования. Глобальные меры по борьбе с изменением климата также остаются крайне недостаточными. Глобальная безопасность оказалась подорвана стремительным разрушением институтов международного сотрудничества.

Что действительно примечательно, так это то, что все эти проблемы являются результатом преднамеренных действий Соединённых Штатов. Саммит не мог бы собрать всё воедино — на это ушли бы годы, при этом в США следовало бы избрать другого президента, — но он мог бы дать миру некоторую передышку. Вместо этого самый влиятельный политик на планете ниспроверг мир в ещё более глубокую яму.