Настойчиво приглашая российского президента Владимира Путина в компанию участников «Большой семерки» и предлагая ему принять участие в следующем ее саммите, который пройдет в США, его американский коллега Дональд Трамп старается во что бы то ни стало вбить клин между Москвой и Пекином, предотвратив дальнейшее упрочение их союза. Выдвигая предложение о замене доллара в качестве мирового резерва «специальными правами заимствования» (SDR), электронной валютой МВФ, управляющий Банка Англии Марк Карни рассчитывает на то же самое.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия на пути к миру

Ибо юань в «корзине валют» SDR присутствует. Возможно даже, что на будущий год, когда будут перераспределяться доли пяти валют SDR — доллара, евро, юаня, иены и фунта стерлингов, удельный вес и позиции «китайца» повысятся до второго порядкового номера, а евро отведут на третью позицию. Рубля же в «корзине» нет, и его появление не предвидится. Так что это такой же «клин», только финансовый. Получается, что устами Трампа Запад приглашает к политическому альянсу Россию, а устами Карни, этого прямого ставленника Ротшильдов — к такому же альянсу в экономике приглашен Китай. Разводка очень простая, до банальности: Китай России противопоставляют в экономике и финансах, Россию Китаю — в политической и, соответственно, военной сфере. Запад в этих раскладах, не весь, правда, а только англосаксонский — дирижер, управляющий этими противоречиями, которые сам и создал, вбивая клинья. Для чего и как? Путем собственного господства в экономике с помощью Китая, амбиции которого, в свою очередь, «сдерживаются» Россией по «щелчку пальцев». И на радость Лондону и Вашингтону вводятся в управляемое русло. Классический англосаксонский подход: разделяя — властвовать.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань. Рубль

Трамп в июне побывал в Лондоне, причем визит был намеренно обставлен таким образом, что под него подгадали пересменку премьер-министров — Тереза Мэй «начала» уходить, а Борис Джонсон еще только находится на «дальних подступах» к приходу ей на смену. В этой ситуации неопределенности в исполнительной власти Туманного Альбиона единственно возможным контрагентом Вашингтона стала Елизавета II и, шире, королевская семья. Не все в ней такому повороту лицом к Трампу были рады, но «возбухавшая» против этого чета принца Гарри и Меган Маркл была королевой «выровнена и поставлена в строй», а после отъезда американского гостя — отодвинута на периферию высочайшего внимания. Не для того Елизавета выходила из привычной для нее «тени», засвечивая реальную эксклюзивную роль и вес в мировых раскладах, до этого известные только специалистам, чтобы с ней фрондировали изнутри системы. Квинтэссенцией достигнутых тогда договоренностей стала недавняя едкая ремарка королевы относительно безнадежности современных британских политиков. «Не те уже» у кукловода стали куклы, если он вынужден самолично заносить за ними хвосты. «Хороший ты мужик, Андрей Егорыч! Но не орел…».

С расстояния в несколько месяцев, наблюдая за последствиями лондонских посиделок англосаксов, можно кое-что увидеть. Прежде всего, Трамп в глазах королевы «на орла» потянул. В отличие от ее внутреннего окружения. Уговор ведь был какой? Мы тебе — второй срок, мешать не будем, и поближе к выборам Ассанжа тебе выдадим, получишь его вместе с компроматом, накопленным WikiLeaks на Джо Байдена и его семейство. А ты нам в ответ — отстань от Клинтонов, прекрати попытки посадить Хиллари и не лезь в их «заметание следов». Обставили всё грамотно. В июле эмиссар Трампа по деликатным поручениям, его друг и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани публично отказался ехать в Киев за сведениями о деятельности сына Байдена у олигарха Злочевского в Burisma Holdings, где тот сидел на неплохой должности и зарплате. Покинув их сразу же после поражения Петра Порошенко на президентских выборах. А в июле Джулиани уже втихую совершил поездку в Мадрид, где встретился с советником Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Тема встречи та же: сын Байдена и его «делишки» на Украине. Между прочим, «крышу» мадридской встрече с учетом определенного статуса Испании в теневых кругах мирового Зазеркалья могли обеспечить только Ватикан (сиречь иезуиты) и Ротшильды, причем совместными усилиями и по обоюдному согласию. Так, к сведению, для учета «конечных бенефициаров»…

Ну..кто на меня. Трамп

Эквивалентом «развязанных рук» у «крышующих» оккультную педофилию Клинтонов, от которых Трамп, скорее всего, действительно отстал и убрал руки за спину, стало не только прекращение гулявших по Вашингтону слухов о скорой посадке Хиллари, но и камерное убийство Джеффри Эпштейна, резонанс от которого постарались минимизировать, не допустив, не дай бог, никаких дополнительных расследований в стиле «спецпрокурора Мюллера»: «умерла — так умерла…». Главное — успели до суда, чтобы перед смертью рассказать ничего не успел. А уж что творилось перед и на фоне лондонского вояжа хозяина Белого дома в самих США, где «неожиданно» были найдены мертвыми два экс-сенатора, занимавшиеся распутыванием педофильской темы, и убиты еще два полицейских, один из которых находился в курсе переписки Хиллари с не названным миллиардером-педофилом, а другой расследовал его гибель… Наверное, чтобы побудить Трампа к максимальной сговорчивости. Ну, и на «закручивание гаек» в торговой войне с Китаем президента США, похоже, тоже в Букингемском дворце подрядили, чтобы свою бурную активность тот с Клинтонов на Поднебесную перенес, заодно проучив Пекин с помощью событий в Гонконге. Подогретые, как не скрывает китайский МИД, сначала из Лондона, а затем из Вашингтона, те события, после вялого начала, по-настоящему взорвали анклав системы «одна страна — два строя» как раз в июне, сразу после вояжа Трампа к королеве. И напомним, что Гонконг — знаковая точка на карте, конечный пункт «оси», которую собирались протянуть из Австралии в Сингапур и далее в гонконгскую автономию, и именно эту «ось» определенные силы в «глубинном государстве» решили превратить в новый «мировой центр». Возможно, временный, на пару десятилетий.

Одновременно Трамп резко активизировал приготовления на еще одном антикитайском фронте — тайваньском, принявшись продавать мятежному острову большие партии современных вооружений, в том числе авиационных, явно при этом играя на нервах у Пекина. И случайно ли, что повестка июньского парижского годового заседания Трехсторонней комиссии, состоявшегося через неделю после Трампа в Лондоне, вопреки обыкновению, на сайте этой «закулисы» не опубликована до сих пор? Словом, не только с Трампом королева, похоже, тогда договорилась, но и на «глубинное государство» цыкнула, умерив его антитрамповский пыл, что лишний раз доказывает экстерриториальность этого «государства», видимые структуры которого в США, включая Уолл-стрит, лишь камуфлируют прикрытую от глаз верхушку, образуемую связкой Букингема с лондонским Сити. Вся эта конструкция обязана была, просто не могла не сработать, обеспечив Западу продолжение мирового «банкета», а Китаю и России — роли «приближенных» вассалов, конкурирующих друг с другом за барское внимание. А там, глядишь, и главная задумка сработает: Россию как только добьем-де и разделим, так сразу Китаем займемся и с ним разберемся… И после этого на планете воцаряется искомый «тысячелетний» четвертый рейх с «концом истории» по Фукуяме. И с коллективной собирательной «Фукусимой» для всех остальных не англосаксов.

Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги, в один из которых, самый глубокий, и угодили. Ошибочка вышла: не заложились на возможность «нештатного» типа мышления «подопытных» оппонентов, померив их своим аршином. Если-де англосаксы живут по принципу «умри ты сегодня, а я завтра», то и другие так же должны: своя же рубашка ближе к телу! Особенно чем дальше в лес… Выяснилось же, что на фоне общей угрозы от одной из сторон глобального треугольника две остальные способны, отвергнув хищническую философию и (а)мораль, посмотреть дальше своего носа и объединиться, разрушив собиравшийся с такой «любовью» англосаксонский пазл. Последней каплей в чашу терпения, поднявшей бурю в дальневосточном стакане воды, стал совместный пролет бомбардировщиков-стратегов России и КНР вблизи Японии и Южной Кореи, после которого местные американские вассалы стали, как собаки, бросаться не только на Москву и Пекин, но и друг на друга. А Ким Чен Ын тем временем «подсиропил» англосаксам и тем же их вассалам с «неопознанными снарядами», сиречь баллистическими ракетами малой дальности, которые семь раз за последний месяц запускались группами со специально разработанной в этих целях многозарядной пусковой установки.

Diamond.jp Ким Чен Ын наблюдает за запуском баллистической ракеты

Путин в США, может, и поедет, но только как гость, а не участник, ибо «Группа восьми», куда его приглашали, по словам его пресс-секретаря, умерла и возрождению не подлежит. Это российский ответ на американский пряник, а на кнут в виде испытательного пуска сухопутного «Томогавка» из «разрезанной автогеном надвое», по удачному выражению одного военного аналитика, пусковой установки МК-41 ответ тоже последовал. И на практике, и в виде заявлений по ДРСМД не только из Москвы, но и из Пекина. Натуральное дежавю! Автор этих строк в достаточном возрасте, чтобы хорошо помнить, как в разгар второй фазы холодной войны, развернувшейся с приходом в Белый дом Рональда Рейгана, советский МИД на переговорах с США по контролю над стратегическими вооружениями не раз требовал учесть ракетно-ядерные потенциалы Великобритании и Франции. И всякий раз получал на это иезуитские по фарисейству ответы из Лондона и Парижа. Дескать, французские и британские вооружения вас не касаются, их мало, а у вас с американцами много — вот и договаривайтесь между собой, а от нас руки прочь. Сейчас та же самая аргументация транслируется уже в обратном направлении — в Вашингтон, и уже из Пекина. И старожилы в кабинетах и коридорах Госдепа и Пентагона, наверное, уже не раз пожалели о той, аналогичной игре сорока с лишним летней давности. Ничего не поделаешь: «учителю — первый кнут».

И резервная электронная валюта тоже не исключено, что появится. Но не SDR, а нечто другое, привязанное к серьезно пополнившимся на золотых распродажах с Запада резервам Китая и России. Потому как переориентироваться с российского направления на австралийское внешняя политика Си Цзиньпина явно не спешит. Так что Карни, похоже, открывает «ящик Пандоры» для самого англосаксонского Запада, тем более признавая, что влияние доллара снижается пропорционально уменьшению уже до 50% количества расчетов в зеленой валюте в мировых сделках. И Трамп, похоже, зря метал в Биарицце бисер перед партнерами по «семерке»: жесткая оппозиция ему старой Европы если о чём и говорит, то о раздвоении сознания Ротшильдов и Ватикана. С одной стороны, вроде проект, оговоренный на встрече британской королевы с американским президентом, нужно продвигать. С другой же, ясно, что в этом проекте что-то пошло не так, и с каждым новым шагом по пути его реализации возникает ощущение открытой западни. И что делать прикажете, Ваше Величество с Вашим Святейшеством? Удавку себе на шею накидывать в расчете на ваше коллективное «авось»? Отсюда и фронда на «семерке» европейских столиц. Их не жалко, ибо «на черный день» — это «расходный материал». И больше всего забавляют метания Эммануэля Макрона: с Трампом он за «восьмерку» и Россию в ней, а в Биарицце — уже против. Инструкции другие получил? Расклад-то за эти несколько дней вроде как не менялся, катастрофически — уж подавно. Разве что из Пекина дали понять, что располагают компроматом на Джо Байдена куда большим, чем у Ассанжа, и не только на сына, но и на «самого». Как говорится, из собственных архивов и платежных ведомостей.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин в Лондоне

Вот и натравили Трампа с его «дополнительными тарифами» со срочностью, объясняемой только одним: опередить китайцев, чтобы американского президента с помощью этого компромата не перекупили. Означает ли происходящее, что миропорядок по-западному вступает в деликатный период, именуемый агонией, или у Букингема и его присных хватит ума и ответственности, чтобы отыграть назад — гадать на кофейной гуще не будем. Посмотрим и увидим собственными глазами. Всему свое время.