



Ветрогенераторы

По материалам «Энел Россия»

Согласно прогнозу агентства «Блумберг» за 2019 год, посвященному перспективам традиционной и возобновляемой энергетики на ближайшие 20 лет, доля ВИЭ (возобновляемых источников энергии) к 2030 году будет составлять 50% от общего объема производимой во всем мире электроэнергии. В начале 2010-х гг. в Германии стал применяться термин «Энергетический переход», под которым авторы понимали глобальные изменения в структуре энергетики страны, отказ от традиционных видов топлива в пользу возобновляемых источников энергии. Очевидно, что подобный переход будет небыстрым, и возобновляемые источники энергии еще долго будут сосуществовать с традиционными видами топлива, однако с каждым годом аналитики делают все более оптимистичные прогнозы по объемам доли ВИЭ в ближайшие годы. «Энергетический переход» уже начался, и он обещает изменить повседневную жизнь человека так же сильно, как изменила ее предшествовавшая ему смена эпохи угля на эпоху нефти. Попробуем представить, к каким именно изменениям приведет постепенное распространение возобновляемых источников энергии.

Децентрализация

В начале прошлого века строительство электростанций становилось поворотным событием для региона; в Советском Союзе наряду со строительством Байкало-Амурской магистрали такие стройки становились «стройками века» (именно так, к примеру, пишут сейчас про строительство Конаковской ГРЭС). Электростанции зачастую становились градообразующими предприятиями. Теперь, когда небольшие деревни смогут пользоваться электричеством, производимым ветрогенератором или солнечными панелями на крышах домов, в этом не будет необходимости — человек может поселиться в отдалении от городов и деревень, и при этом он будет обеспечен энергией так же надежно, как человек, проживающий в центре мегаполиса. Благодаря распространению ВИЭ малые населенные пункты будут «сближаться» с городами, образуя все больше агломераций.

Зеленая энергетика

Микрогенерация

Активное развитие возобновляемых источников энергии будет способствовать развитию в том числе и микрогенерации: используя ветряки или солнечные панели, потребитель в целом сможет ослабить зависимость от оптового рынка электроэнергии, перепадов в цене на электричество, блэкаутов, энергоизбыточности некоторых регионов, что приводит к необходимости переплачивать за электроэнергию. Помимо автономного использования микрогенератора, потребитель также может подключить его к общей сети, и тогда часть произведенной электроэнергии экспортируется в сеть, а владелец получает за нее финансовую компенсацию. Таким образом, у потребителя, который будет активно использовать микрогенерацию, степень зависимости от ситуации на рынке будет ниже, чем в условиях традиционной энергетики: цены на энергоносители постоянно растут из-за инфляции и других внешних факторов.

Стимулирование инноваций

Возобновляемая энергетика стремительно развивается и является одной из наиболее наукоемких отраслей. ВИЭ требуют инновационных решений как в области технологий (объемы электроэнергии, генерируемой ветряками или солнечными панелями, привязаны к природным циклам, поэтому эту энергию необходимо запасать), так и новых бизнес-моделей, которые бы способствовали популяризации этих технологий, а следовательно, и повсеместной электрификации даже самых отдаленных уголков Земли. Востребованы и инновации в области регулирования и управления спросом. Стимулирование сферы инноваций будет иметь позитивное значение не только для электроэнергетики, но и для наукоемких отраслей в целом, так как технологии, разработанные для ВИЭ, найдут себе применение в смежных областях: к примеру, над решением вопроса хранения энергии сейчас работают многие автопроизводители, задача которых — создать недорогой электромобиль.

(сс) stux Заправка электромобиля

Изменение геополитического баланса

Увеличение доли использования возобновляемых источников энергии приведет к уменьшению доли использования нефти и угля; сама концепция «Энергетического перехода» подразумевает постепенное уменьшение использования углеводородного сырья вплоть до полного отказа от него. В той или иной форме возобновляемые источники энергии доступны в каждой стране, и это означает, что зависимость стран, где нет обширных запасов ископаемого топлива, от тех стран, которые им богаты, начнет уменьшаться. Начнется процесс так называемой «демократизации энергии», когда электроэнергия станет дешевле и доступнее для всех слоев населения. «Энергетический переход» станет одним из основных элементов, которые будут влиять на геополитику в XXI веке, наряду с демографическими, технологическими, экологическими тенденциями.

rawpixel Бизнес-анализ

Экологический аспект

Наконец, следует упомянуть экологию — аспект, ставший одним из главных стимулов для использования ВИЭ. Добыча и использование углеводородного сырья приводит к целому ряду видимых экологических изменений, таких как исчезновение лесов и необратимые изменения гектаров природного ландшафта в процессе нефтедобычи. Но у использования углеводородов есть и скрытые последствия, которые нам только предстоит ощутить в полной мере: этот процесс стимулирует глобальное потепление, поскольку выбросы углерода задерживают тепло в атмосфере. В отличие от традиционных источников энергии, ветер и солнце являются одними из самых чистых и устойчивых источников электроэнергии, использование которых не влечет за собой выбросов в атмосферу; это неисчерпаемые и доступные источники энергии, что делает их жизнеспособной альтернативой ископаемому топливу. Важно отметить, что экологический аспект из узкой темы, волнующей только специалистов, в последние два десятилетия превратился в фактор, который существенно влияет на позицию потребителей. И крупные компании охотно подстраиваются под этот тренд. В США, к примеру, широкое распространение получили так называемые Power Purchase Agreements (досл. «соглашение о покупке электроэнергии») — долгосрочные договоры, в соответствии с которым предприятие соглашается покупать электроэнергию непосредственно у генератора возобновляемой энергии. В июне 2019 г. такое соглашение заключили между собой крупнейший производитель продуктов питания Mondelēz International и Enel Green Power: оно позволит сократить ежегодные выбросы углекислого газа компанией Mondelēz International на 80 тыс. метрических тонн. К переходу на «зеленую» энергию стремятся и предприятия, расположенные в России. Так, в 2019 г. пивоваренная компания AB InBev Efes подписала соглашения на поставку энергии, генерируемой ВИЭ, на свои заводы в России с рядом энергетических компаний, включая «Энел Россию».