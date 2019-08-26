Месяц август навсегда связан с датами, имеющими отношение к применению ядерного оружия. Именно на август приходятся два единственных в истории человечества случая его боевого использования. Они были осуществлены вооружёнными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ярость Трампа

6 августа 1945 года Соединённые Штаты сбросили атомную бомбу «Малыш» (Little Boy) на японский город Хиросима. Через три дня, 9 августа 1945 года, США сбросили атомную бомбу «Толстяк» (Fat Man) на японский город Нагасаки. Около 80 тысяч жителей города Хиросима погибли мгновенно. Многие из них в доли секунды превратились в пепел. Во время бомбардировки города Нагасаки и сразу после неё погибли от 60 до 80 тысяч человек.

По имеющимся оценкам, к 1950 году общее количество жертв бомбардировки Хиросимы в результате взрыва и его последствий составляло примерно 200 тысяч человек, а Нагасаки — около 140 тысяч человек.

Атомный гриб от взрыва бомбы над Хиросимой

Особый интерес представляет вопрос выбора целей для этих ядерных бомбардировок. В мае 1945 года в США, в Лос-Аламосе, заседал комитет по выбору целей на территории Японии для применения ядерного оружия. Комитет отклонил предложение о нанесении ударов по военным объектам, так как существовала «возможность промаха» и мог быть достигнут недостаточно сильный «психологический эффект». Поэтому в качестве целей были выбраны города с мирными жителями.

Есть основания полагать, что и сегодня Соединённые Штаты готовы легко пойти на применение ядерного оружия, правда, только против тех стран, которые не смогут им ответить симметрично. Данный тезис подтверждается и высказываниями по этому поводу президента США Дональда Трампа.

25 июня 2019 года Трамп разразился серией гневных твитов в ответ на слова президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани об умственной отсталости американской администрации. В частности, президент США сказал следующее: «Очень невежественное и оскорбительное заявление Ирана, сделанное сегодня, показывает только то, что они не понимают реального положения вещей. Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено огромной и подавляющей силой, в некоторых районах «подавляющей» будет означать уничтожение».

Тегеран сразу же понял, что против страны могут быть использованы ядерные средства поражения. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 26 июня прокомментировал Дональда Трампа: «Это заявление свидетельствует, что намерения США незаконны, США не в том положении, чтобы уничтожить Иран, у них нет возможностей, кроме как использовать запрещенное оружие».

U.S. Department of State Мохамад Джавад Зариф

Не прошло и месяца после данной ситуации, как Дональд Трамп сделал гораздо более откровенное заявление по Афганистану. Это произошло во время встречи Трампа с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, которая состоялась в Вашингтоне 22 июля 2019 года.

Дональд Трамп произнес следующее: «Мы, как полицейские. Мы не ведём войну. Если бы мы хотели вести войну в Афганистане и выиграть её, я мог бы выиграть эту войну за неделю. Я просто не хочу убивать 10 миллионов человек. У меня есть планы по Афганистану. Если бы я хотел выиграть эту войну, то Афганистан был бы стерт с лица Земли… Это произошло бы через 10 дней, но я не хочу идти по этому пути… Мы были там в течение 19 лет. Это смешно».

Следует заметить, что ранее американцы применяли в Афганистане свой самый мощный неядерный боеприпас — GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB). Он был назван «матерью всех бомб» из-за своей аббревиатуры, которую можно прочитать как Mother Of All Bombs. 13 апреля 2017 года ВВС США сбросили такую бомбу в районе Ачин афганской провинции Нангархар на комплекс туннелей, занимаемый ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По разным оценкам, в результате удара было уничтожено от 36 до 82 боевиков.

Бомба GBU-43/B имеет массу около 10 тонн, 8 тонн приходится на взрывчатое вещество в виде смеси гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Её мощность составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте. Данный боеприпас полностью уничтожает всё живое в радиусе 150 метров, в радиусе полутора километров происходят частичные разрушения. По открытым данным, вооружённые силы США располагают всего пятнадцатью такими бомбами.

Управляемая авиабомба GBU-43B

Кстати, население Исламской Республики Афганистан составляет около 32 миллионов человек, то есть в высказывании Трампа речь шла о физическом уничтожении трети населения этой страны. Совершенно очевидно, что подобного «результата» можно достичь только в результате применения ядерных средств поражения.

Заслуживает внимания и фраза Трампа «У меня есть планы по Афганистану». Она говорит о том, что Пентагон отработал по Афганистану различные варианты ведения военной кампании, в том числе и с использованием ядерного оружия.

Кстати, законодательно руки у военно-политического руководства США развязаны: ядерная доктрина страны позволяет применять ядерное оружие в ответ даже на неядерный удар по самим США, их союзникам и партнёрам, а также для «сохранения способности предотвратить агрессию в масштабах региона». Юридические рамки применения настолько широки, что возможно использование ядерных средств даже в ответ на кибератаку. Пентагон всерьёз отрабатывает планы применения ядерных боеприпасов пониженной мощности в сочетании с высокоточными системами наведения в рамках локальных конфликтов против неядерных стран.

Широчайшие юридические возможности использования средств ядерного нападения накладываются на изменение геополитической и геоэкономической ситуации в мире. Соединённым Штатам, как лидеру «свободного мира» и мировому гегемону, всё сложнее и сложнее решать конфликтные ситуации с использованием обычных вооружений. Ощущается острая нехватка ресурсов. Кроме того, растет потенциал России и Китая и их стремление проводить самостоятельную политику. А сдавать свои геополитические позиции добровольно Вашингтон не намерен, т. к. потеря мирового лидерства будет иметь для США катастрофические последствия.

Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США Верхом на ядерной бомбе.

Следует также учитывать, что военно-политическое руководство США воспитано на мировоззрении американской исключительности, согласно которому Соединённые Штаты Америки занимают особое место среди других народов с точки зрения своего национального духа, политических и религиозных институтов. Имеет большое значение и личность самого Дональда Трампа, предпочитающего простые, быстрые и, на его взгляд, эффективные решения.

Таким образом, ради принципа «Америка превыше всего!» и для достижения должного «психологического эффекта» на управляемую мировую аудиторию Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок вполне может пойти на использование ядерных средств поражения с целью разрешения локального конфликта в пользу США. При этом надо понимать, что Соединённые Штаты очень трепетно относятся к своей собственной безопасности, поэтому они применят ядерное оружие только в случае гарантированного отсутствия симметричного ответа.