



Александр Горбаруков ИА REGNUM Шахматная партия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин завтра, 27 августа, встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время его визита в Россию.

Накануне лидеры двух стран провели телефонный разговор и обсудили вопросы взаимодействия по стабилизации обстановки в зоне деэскалации в сирийском Идлибе «в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы и обеспечения выполнения Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года». Затрагивались также проблемы формирования и запуска конституционного комитета Сирии, что имеет все же несколько отдаленный перспективный характер, а также дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Отметим также и то, что турецкая сторона анонсировала саммит глав Турции, России и Ирана, который, как сообщается, намечен на 16 сентября в Анкаре. Необходимость в проведении такого форума очевидна, так как участникам астанинского процесса нужно не просто обсудить общие аспекты урегулирования в Сирии, среди которых гуманитарные и политические вопросы, но и сверить позиции.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Дело в том, что турецкая сторона своими угрозами начать наступление восточнее Евфрата фактические инициировала переговоры с американцами. После чего достигла с ними договоренности о параметрах зоны безопасности, которую обе стороны планируют создать на севере Сирии в зоне, которая сейчас находится под контролем курдских формирований, входящих в коалицию Демократических сил Сирии (SDF). С 12 августа в городе Шанлыурфа в 50 км от границы с Сирией заработал Центр совместных операций, созданный американскими и турецкими военными. Судя по всему, такие действия Анкары не согласовывались с Москвой и, конечно, с Дамаском, что спровоцировало напряженность в отношениях между Турцией и Сирией и осложнило ситуацию вокруг Идлиба. И на сей раз у Эрдогана «гроссмейстерская игра» на двух досках не получилась.

Похоже, где-то в душе он рассчитывал, что президент США Дональд Трамп не решится идти дальше на обострение отношений с Турцией, учитывая ее важное стратегическое положение на Ближнем Востоке, и станет постепенно сдавать сирийских курдов. Как пишет в этой связи турецкий эксперт Мурат Йеткин, ставка делалась на то, что вопреки разногласиям между Турцией и США по поводу решения Анкары приобрести российский зенитный ракетный комплекс С-400, американская администрация выберет стратегическое партнерство с турками вместо тактического партнерства с курдами в Сирии. Однако Вашингтон, добившись отсрочки военной операции Турции восточнее Евфрата, нанес по Анкаре еще один удар.

Белый дом официально отказался от своего предложения Турции по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot. Предлог тот же — российские С-400. Ранее США отстранили Анкару от участия в разработке новейшего истребителя F-35 и отказали ей в приобретении таких самолетов. Правда, пока неясно, собирается ли администрация Трампа дальше вводить санкции против Турции на основании закона о противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA). Но в любом случае США лишили возможности Эрдогана разыгрывать с ними русскую карту, а когда он попытался разыграть американскую карту в Сирии, получил проблемы в Идлибе, что для него важнее, нежели комплексы Patriot. Вот почему предстоящие переговоры с Путиным приобретают для Эрдогана чуть ли не чрезвычайное значение.

Mil.ru С-400

Он ведь, с одной стороны, пошел вразрез с позицией Вашингтона и остальных партнеров по НАТО, с другой — создал некоторую напряженность и в отношениях с Россией. Теперь главное для него в том, чтобы не просчитаться. Потому что ресурс Эрдогана мастерски манипулировать Западом и Востоком уже на исходе. Многое поставлено на карту. Курдский фактор на сирийском треке может при определенных условиях разрушить территориальную целостность Сирии. В то же время и Дамаск может разыграть курдскую карту, что может угрожать территориальной целостности уже Турции. Выход для Эрдогана из сложившейся «мутной ситуации» только в наведении мостов с президентом Сирии Башаром Асадом.

Но готов ли он к этому или считает, что есть еще шансы продвинуть свой сирийский сценарий? Несмотря на серьезную внутреннюю критику, турецкое правительство до сих пор отказывалось вести политический диалог с Дамаском. Так что Эрдогану в Москве придется попытаться сыграть «русскую шахматную партию»: двинуть белую пешку на е4, чтобы с первого хода перехватить инициативу. Однако у черных (русских) уже найдено немало заслуживающих внимания идей и ходов (на сирийском направлении), позволяющих осложнить игру и провести контратаку. После переговоров Эрдогана с Путиным что-то должно проясниться. А пока на сирийском плацдарме — ситуация непростая.